Что-то в поле

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 12:45

Причина: Изменен раздел.

slvnn Просмотров: 129 Комментарии: 0 -1 Вчера, 12:45 by

Люблю ходить в разные отдаленные места чтоб у костра посидеть,истории рассказать ну и т.д.В этот раз решил сходить в место одно,но чтоб пройти туда надо идти по склону в полеПришли на место(нас было 2)пожгли костер,рассказали страшные историиСобрались идти обратно.Всё сначала было хорошо.В один момент я начал слышать звуки будто на траву кто то наступаетДумаю может животное какое.Остановились,смотрю как трава сгибается,но никого нетуСвечу фонарем,она по прежнему сгибается.На неё будто наступает кто то невидимыйи это происходило то справа от нас,то слеваВ итоге мы ушли от туда и постарались найти объяснение,но не нашлиВ этом поле позже случилось кое что очень жуткое,но об этом расскажу в следующей истории

Ключевые слова: Поле трава нечто авторская история

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