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Дурдом

Что-то в поле

Люблю ходить в разные отдаленные места чтоб у костра посидеть,истории рассказать ну и т.д.
В этот раз решил сходить в место одно,но чтоб пройти туда надо идти по склону в поле
Пришли на место(нас было 2)пожгли костер,рассказали страшные истории
Собрались идти обратно.Всё сначала было хорошо.В один момент я начал слышать звуки будто на траву кто то наступает
Думаю может животное какое.Остановились,смотрю как трава сгибается,но никого нету
Свечу фонарем,она по прежнему сгибается.На неё будто наступает кто то невидимый
и это происходило то справа от нас,то слева
В итоге мы ушли от туда и постарались найти объяснение,но не нашли
В этом поле позже случилось кое что очень жуткое,но об этом расскажу в следующей истории


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 12:45
Причина: Изменен раздел.
Вчера, 12:45 by slvnnПросмотров: 129Комментарии: 0
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Ключевые слова: Поле трава нечто авторская история

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