Звонок от другой мамы

ssideii Просмотров: 47 Комментарии: 0 0 Сегодня, 08:24 by

Всем привет, я хочу рассказать историю из моей жизни.Я находилась возле кабинета английского, когда вспомнила что следующим уроком у меня будет физкультура.Ну вы понимаете, что не каждый сильно любит физкультуру.Я знала, что забыла форму, но мне нужно было исправлять оценки. Я взяла телефон и набрала номер своей мамы. Были только гудки,но ответа не было. Я потом ещё раз позвонила, и тут ответила мне мама, я говорю ей, что мне нужно срочно принести форму, иначе я буду не аттестована в этой четверти.Мама начала говорит, что сейчас на работе ,а потом поедет к парикмахеру.Я подумала с чего это в друг мама находится на работе ,так ещё ей нужно подстричься именно у парикмахера .Хотя она никогда не делала себе стрижку и она сейчас на больничном.Я опять говорю что мне нужна форма срочно.Но мама только говорила что потом или что занята.После чего я ещё раз позвонила ей.Вечером когда мы были в автобусе,я говорю маме что много раз звонила ей,но она не брала трубку.И мама сказала мне : "мне сегодня не поступало звонков "Я думаю мама меня или разыгрывает или не помнит.Я говорю что просила её принести форму но она отказывалась.Мама сказала : "мне точно не поступало не каких звонков и показала телефон"И вправду никто не звонил.Тогда кому я позвонила ,ведь был точно номер мамы .И почему ее голос был так похож на мамин?....

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