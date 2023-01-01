Звонок от другой мамы

Звонок от другой мамыВсем привет, я хочу рассказать историю из моей жизни.
Я находилась возле кабинета английского, когда вспомнила что следующим уроком у меня будет физкультура.
Ну вы понимаете, что не каждый сильно любит физкультуру.
Я знала, что забыла форму, но мне нужно было исправлять оценки. Я взяла телефон и набрала номер своей мамы. Были только гудки,но ответа не было. Я потом ещё раз позвонила, и тут ответила мне мама, я говорю ей, что мне нужно срочно принести форму, иначе я буду не аттестована в этой четверти.
Мама начала говорит, что сейчас на работе ,а потом поедет к парикмахеру.Я подумала с чего это в друг мама находится на работе ,так ещё ей нужно подстричься именно у парикмахера .Хотя она никогда не делала себе стрижку и она сейчас на больничном.Я опять говорю что мне нужна форма срочно.Но мама только говорила что потом или что занята.
После чего я ещё раз позвонила ей.
Вечером когда мы были в автобусе,я говорю маме что много раз звонила ей,но она не брала трубку.
И мама сказала мне : "мне сегодня не поступало звонков "
Я думаю мама меня или разыгрывает или не помнит.
Я говорю что просила её принести форму но она отказывалась.
Мама сказала : "мне точно не поступало не каких звонков и показала телефон"
И вправду никто не звонил.Тогда кому я позвонила ,ведь был точно номер мамы .И почему ее голос был так похож на мамин?
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Сегодня, 08:24 by ssideiiПросмотров: 47Комментарии: 0
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