Ночной визит

Гот77 Просмотров: 41 Комментарии: 0 0 Сегодня, 08:11 by

Ирина женщина лет 40, разведенная, как обычно пришла домой в среду поужинала, уложила детей спать. А сама уселась в кресло и стала читать интересную книгу. Это ее любимое занятие поглотить новый роман, о любви, рыцарей и чести.Она не заметила, как настала полночь, посмотрев на часы, встала пошла в душ и вернулась в комнату, походу заглянув в спальню, где посапывали ее малыши. Зайдя в зал, ей в нос ударил запах серы, она поморщила нос и стала раздеваться, как вдруг увидела сидящего в кресле некого мужчину.Опешив от увиденного субъекта, ей стало не по себе. Выглядел он странно рост высокий, лицо хитрое, на голове небольшие рожки, а в руках он держал, помахивая хвостом с кисточкой.Вы кто? – спросила она.Я пришел за тобой – улыбался он.Поняв, кто это Ирина ответила – Почему я, мужа забери, он меня бросил.Ты больше грешна – сказал он.Но я не готова – Прослезилась женщина. – Я не хочу.Я подожду – не моргнув, глазом и исчез.Утром Ира побежала к соседу, Валерий был баптистом и все ему рассказала. Он сказал, что к ней приходил сам сатана. Дал ей библию и сказал держать ее рядом, он боится писания.Прошла неделя, было все спокойно, как снова со среды на четверг произошла встреча. Ирина спала, как неожиданно проснулась, перед ней сидел в том же кресле он. И как обычно махал хвостиком.Ну, что подумала – заулыбался нечистый.Я ни куда не пойду – резко сказала женщина.Встав с кровати, она пошла на кухню, где оставила воду, взятую в церкви. Подойдя к нему, смело выплеснула стакан воды ему в лицо.Он обтерся и, смеясь, сказал – Воды я твоей не боюсь.Да, а это боишься – вытащила Библию из шкафа и поднесла к нему.А книжку то брось – оскалился хвостатый гость.Попробуй, подойди – не унималась Ирина.Зло, топнув копытом, он исчез, по всей квартире распространился запах серы.Недели две было все спокойно, как однажды днем в дверь позвонили, она открыла, на пороге стоял самый настоящий черт. С рогами, копытами, хвостом, но лицо было немного человеческое. В руках у него была бутылка, он смочил палец и помазал какой-то жидкостью ей лицо.Та наша – пробормотал он. И исчез.Прошло много времени, она даже забыла, про эти случаи. И в один прекрасный момент в ночь на четверг. Визит повторился, неожиданно Библия была далеко, и взять ее не могла, На этот раз пришел сам.Ну, решилась.А как мои дети – пожаловалась Ира.У них есть бабушка – спокойно проговорил он.Забери лучше моего бывшего мужа – негодовала она.Он меня не интересует – без сожаленья сказал сатана.Я не пойду, ни за что – крикнула Ирина.Как хочешь – злобно сказал он. И словно сквозь землю провалился.На следующее утро Ира обрызгала церковной водой всю квартиру и зажгла купленный в церковной лавке ладан. Окурила от души, аж, глаза прослезились. И стала каждый день читать Отче Наш. Визиты прекратились, но во дворе стала появляться черная машина со странными номерами 666. Такой в округе ни кто не видел, окна были затемненные и пассажиров ни кто не видел.Появляясь во дворе дома, начинали сигналить, когда соседи выходили на улицу они исчезали. Один раз автолюбитель Егор копошился в своей машине, когда появилась эта машина. Он как раз домкратом поднимал дно для ремонта тяги. Неожиданно домкрат заклинило и ни туда и ни сюда. Он чертыхнулся от того, что он сломался. Когда гости исчезли, его сразу расклинило, и он продолжил ремонт машины.Больше этих визитов не было, прошло лет десять, как Ирина вспоминала случившиеся. Она даже рассказала знакомым, они только смеялись, конечно, они не верили. Такое только алкоголику или наркоману привидеться. Но для нее это было страшное воспоминание. А если бы ее забрали в ад…

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