eno.avi

Thunder2124 Просмотров: 17 Комментарии: 0 0 Сегодня, 11:29 by

Однажды я шёл домой после рабочего дня, по дороге я обратил внимание на диск лежащий на дороге, я вспомнил что мне как раз нужен диск для работы и взял его. Когда я пришёл домой, то запустил свой ПК и вставил диск в дисковод. Сперва я почему то думал что диск пустой, но на нём был один файл, он назывался "eno.avi" было интересно что это за видео и запустил его.Видео было в формате 4:3, она началась с изображения пустой улицы в которой находился только один человек в чёрной спортивной одежде с капюшоном на голове, из-за чего лица была не видно, всё вокруг было чёрно-белым. Этот самый человек просто шёл по улице, на фоне играла спокойная музыка на пианино, через 12 секунд я заметил что здания начали повторяться и подумал что это просто зацикленное видео. Но через минуту начали происходить изменения - музыка начала затихать, затем в видео начали появляться 25е кадры в виде отчаявшихся людей, которые как будто не могут найти выход из жизненной ситуации. Примерно через полминуты музыка окончательно затихла и наступила тишина. Ещё через минуту появился нарастающей риск, очень противный риск становился всё громче и громче. Через ещё полминуты камера начала дрожать, на фоне ещё появились звуки людей не то смеющихся, не то плачущих, не то стонущих (напомнило саундтрек в Postal Redux - Earthquake). Через минуту улица начала меняться - всё вокруг будто было сделано из плоти и костей, видео перестало быть чёрной-белым, всё кроме идущего человека стало бордовым, 25е кадры озабоченных людей заменились на жестоко убитых людей. Человек начал замедляться и через секунд 10 остановился, повернулся лицом к камере и снял капюшон, далее в видео было изображено крупным планом лицо этого человека - глаза было выколены, из них шла чёрная жижа, кожи небыло, плоть была гнилой и в некоторых местах торчали черви. На этом видео закончилось.Я вытащил диск из дисковода и реши поразит лить над увиденным. Я решил рассказать вам об этом и хотел показать вам видео, но когда я снова вставил диск в дисковод, то как назло появилась ошибка о том что диск повреждён, я решил выбросить диск. Я хочу понять кто сделал это видео и зачем он это сделал.

Ключевые слова: Диск avi улица авторская история

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