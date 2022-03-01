Безликий монстр

Гот77 Просмотров: 120 Комментарии: 0 0 Вчера, 09:52 by

Это очень ужасная история произошла в 72 году 20 века в штате Оклахома. По рассказам местных жителей нечто убило много людей. Полиция штата старалась стереть с памяти происшедшее, так как разумного объяснения не было.В одну больницу небольшого городка медленным шагом направлялась странная женщина. Лицо ее было искаженно до неузнаваемости. Подходя к приемной, многие пациенты от ужаса разбегались восвояси. Зайдя в клинику, она села, на кушетку держа в зубах маленького котенка.Пациентку, провели в смотровую комнату, и стали осматривать. Выплюнув изо рта несчастное животное, врачи увидели ужасные зубы похожие на щепки от дров. На лице нельзя было разглядеть контуры, оно было как белое пятно на стене. Оскалив страшный рот, она обозлилась на женщину врача, что бедняжка убежала прочь.Врач мужчина хотел обработать то, что можно было назвать лицом. В смотровую комнату вбежали охранники. Первого охранника она схватила и перегрызла ему горло, улыбаясь, как он умирал в судорогах от потери крови. Врач от изумления прижался к стене, не понимая происходящего.Последнее происходящее в его жизни было, как это существо с легкостью разорвало на куски остальных служащих охраны. Сколько всего было убито этой тварью не известно. Единственная выжившая в этот день была женщина врач, назвавшая это нечто безликим монстром. Больше об этом страшном существе, ни каких данных не поступало…

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