Случай в поездке

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:20

Причина: Изменен раздел.

Eror Просмотров: 121 Комментарии: 0 0 Вчера, 17:20 by

Эту историю я хочу поведать вам. Я не знаю кто вы, и что вы об этом думаете но спустя столько лет я готов поделится этим событием со всем миром. Для меня это было глубоким потрясением от которого я все ещо не могу оправится. Был поздний вечер, я ехал от гостей домой. Полупустая маршрутка с тонировании стёклами. Днём из-за етой пленки все внутри салона казалось бордовым, а когда выглядывал в окно цвет был тот же. Ночью ориентироваться в пути автобуса можно только по памяти, либо же по переднему стеклу что у водителя. Дорога предстояла дальняя, потому я воткнул в ушы наушники и включил свой любимый плейлист. Рядом со мной сидела девочка лет семи, без родителей. Какое-то время я сидел один, но в один момент она просто появилась. Ее голова была все время повернута к окну, в котором ничего не было видно. Хотя, может если близко прислонить глаза к стеклу, можно было что-то разглядеть в етой бордовой пучине с иногда мелькающими фонарными столбами. Ее волосы были на странность редкими, как будто клок волос приклеили на детскую гладкую кожу и сказали что так и было. Так же от нее был странный запах, но я не предал этому значения, тогда. Шел второй час нудной и тихой дороги. Старая маршрутка совсем опустела, а етот маленький ужас оставался в неподвижном положении. Я ненароком занервничал, ведь то что маленький ребенок совсем один в общественном месте, в добавок к тому что она была до безумия жуткой пробирало меня до костей. Но я старался не обращать внимание, веть это "не мое дело". Едим неприлично долго. Телефон разрядился и музыку я слушать больше не могу. Обычно поездка от бабушки до моего города длится часа три, от сили четыре. Но в етот раз казалось что едим уже час десятый. Я решил проверить, все ли нормально с водителем. Меня не покидала мысль что он пьян или ещо чего похуже. Но какая-то неведомая сила прилипла меня к сидению. Меня одолевал сильнейший ужас. Через открытое окошко в салон задул резкий поток ветра, что был как удар по лицу. Это нагнетали атмосферу ещо больше. Через короткий срок, маршрутка остановилась, и как облегчение голос водителя грубо и громко прозвенел в ушах: Конечная! Выходим!Это именно та остановка что мне нужно, я уже думал подорваться с сидения, как вспомнил про девчонку. Я все же решил разбудить ее, или если она не спала то окликнуть ее что бы тоже в ходила. Я подёргал ее за плече, но ответа не было. Вместе етого ее голова от телодвижений в указанной области, откинулась в бок. Давая мне лицезреть ее лицо. Или я даже не знаю как ето модно назвать. Вместо глаз зияли две черные дыры, из которых вытекало что-то похожее на гной. Остальная часть "лица" была изуродована на столько что я не мог разобрать где что. Увидев ету картину я вскрикнул от ужаса. Ни теряя ни секунды, не задумываясь о какой либо этике я схватил рюкзак и пулей выбежал из салона. Я бежал со всех ног, пока не устал. Слава Богу я смог добежать до своего дома, и там я уже начал пытается приходить в себя.Следующими днями, по телевизору показывали новости о пропавшей девочке которую нашли мертвой в салоне автобуса.Когда показали фотографии я был не все сто процентов уверен что это та самая девочка. Убийцу до сих пор не нашли, и как я знаю дело сразу замяли.Этот образ изуродованного лица присутствует меня в кошмарах до сих пор.Я никому не рассказывал эту историю, может кроме психологов которых я не раз навещал посте этого случая.

Ключевые слова: Девочка поездка окно авторская история

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