Лесной ужас

Воеводов Просмотров: 125 Комментарии: 0 0 Вчера, 12:38 by

Сейчас я сижу и пишу это борясь с ужасом, который накатывает на меня при воспоминаниях, однако я должен хоть где-то выговориться, иначе я просто сойду с ума.Зовут меня Александр, мне 36 лет.живу в небольшой квартире рядом с городом Выборг, но на момент всех событий я находился в деревушке под сортавалой,это город в Карелии.Тамашняя местность преобладает различными лесами, тут тебе и сплошные сосны да ели, берёзовые леса, а также непроходимые буреломы.И моя история как раз произошла в лесу.Я сам по себе обычный парень, никогда не имел долгов и каких-либо конфликтов, а наоборот был приветлевым и жизнерадостным.И вот в один осенний день я гулял по нашему мини парку, смотреть там было не на что,лишь кусты и иссохшиеся деревья, но я был немного повёрнут на этом всём, поэтому, и не возражал.Тогда был пасмурный день, я шёл и наслаждался всей этой атмосферой.Но в один момент я заметил что начало темнеть, что странно для осени, " нет, ну ладно зимой в 17:00 уже темно, но осенью такой погоды быть не должно", - подумал я, поспешно разворачиваясь в другую сторону."может из-за облаков мне так кажется? Хотя раньше так рано не темнело.чёрт с ним, пора бы уже домой",-что я и сделал.Мне уже начало становиться страшно, дорогу я не узнавал, да и становилось всё темнее и темнее.Страх уже полностью овладел мной, и я шёл куда угодно, лишь бы набрести на мою деревню. Далее я сбился с тропы и окончательно оказался в лесу.И вот когда уже было практически ничего не видно, я услышал настолько страшный и истошный то-ли вой, то-ли рёв, наверное всё сразу, буквально в пару километрах от меня, а в лесу слышимасть была хорошая, казалось что всё живое просто вымерло, и мы остались наедине с этим... нечтом.Вы когда нибудь слышали выражение, "страх сковал меня"?, так вот тут его олицетворение, ты боишься издать хоть малейший звук, боишься дышать, лишь бы не привлечь ту тварь , и это чувство страха, которое сидит будто в твоей душе так давит на тебя.К моему счастью пасмурные облака рассеялись, и показалась луна, которая хоть как-то освещала местность.Я вышел к поляне, рядом с которой на моё счастье разместилось охотничье укрытие.Я понял, что если буду идти ночью по лесу то могу запросто умереть, но и оставаться тут тоже опасно, ведь я же слышал неподалёку рёв какого-то волка, или что-то в этом роде.Но я принял решение всё-же переждать ночь, но забраться повыше, не в саму постройку , а на её крышу.В общем забрался я и просидел там минут 10, начинаю слышать едва заметный шорох листвы в моём направлении. Я насторожился и затаил дыхание, страх вновь вернулся, я начал высматривать вблизи меня ближайшие деревья, чтобы в случае чего перепрыгнуть на него, но из-ща слабого освещения я не мог найти того, за что бы можно было уцепиться.А потом на поляну начал медленно выходить аномально большой волк, всё произошло настолько неожиданно и быстро что я впал в ступор, и ладно бы только это, так у него была человеческая голова, и ярко выраженные позвонки на спине.Я тут же лёг и перестал шевелиться, но так, чтобы я мог видеть что происходит вокруг.Он начал медленно обыскивать территорию, а у меня от страха даже потекла слеза, но я её утёр.Он бфл всё ближе ко мне, а обстановка становилась всё более невыносимой.И тут у меня завибрировал телефон, мне наверно показалось в тот момент, но вибрацию будто было слышно на весь грёбанный лес. Я быстро достал мой мобильник, это оказался, вы не поверите, будильник, который я заводил на 6 утра, но как так могло быть? Я же чётко помнил что было 10 вечера на тот момент как я залез сюда!Что было дальше вы наверное поняли, эта тварь услышала это, и ринулась в мою сторону.Вписавшись в опору постройки, она чуть-ли её не сломала, она пошатнулась, и уставилпсь в мою сторону, и я сделал наверное второе по глупости моё решение в жизни после мысли о прогулке, я посмотрел ей в лицо.Оно больше напоминало не человеческое, а скорее демоническое, будто вдавленные в череп глаза, с черными зрачками, поросячий пятак, и слегка вытянутый рот с острыми зубами.Я зорал, и на свой страх и риск прыгнул в первое попавшиеся дерево, но не расчитав силы ударился башкой об ствол и упал в обморок.Когда я проснулся уже было светло , я увидел упавшую охотничью постройку, и множество следов когдей на деревьях.Дальше я просто бродил по лесу пока не вышел к столь знакомой мне тропе, по которой я и вернулся домой. Я долго думал как я выжил, и пригёл к выводу что это существо чувствует твой страх, и появляется только если ты боишься, но пока глубоко в лес ты не зайдёшь оно тебе не навредит, а я отключился, и соответственно перестал чувствовать вообще всё, поэтому то она так взбесилась

Ключевые слова: Страх ужас паника лес тьма авторская история

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