Не гуляйте ночью

21886drupa Просмотров: 143 Комментарии: 0 +1 Вчера, 07:50 by

Ах да мое имя Андрей, живу в посёлке городского типа ,,Солнцево", учусь на сварщика и мне 17 лет. Мы часто гуляем с пацанами на улице ночью, ну сами понимаете какая щас молодежь, так вот с пацанами я имею в виду двух моих друзей со школы ещё, имена называть не вижу смысла.Началось все как раз таки этой ночью, я позвал пацанов и где то в часов 10 мы выдвинулись на новую гулянку. Гуляли часа 2-3 ну и пацанам пора было уходить по домам, они кстати жили рядом, а вот мне надо было топать до дома в потёмках.... Ладно, не суть в общем мы разошлись и я пошел домой, я по сути не верю в мистику, и я не из пугливых по этому до дома доберусь, думал я в ту ночь.... вытащил из кармана телефон, смотрю время пол 1 ночи ну думаю до часу успею, ага хрен там плавал, иду короче я, а у нас знаете как дорога идёт, а потом сворачивает резко вправо, а слева площадка для детей, ну так вот иду я значит и вижу, что на площадке стоит кто то, черный такой весь стоит и машет кому то, тут мне стало уже как то не по себе, ну думаю бомж какой то там в мусорках шарится, ну и не предав особого значения этому человеку в черном я пошел дальше, иду заворачиваю вправо, и черт потянул меня посмотреть на площадку, смотрю я значит и вижу как что то на четвереньках как обезьяна подпрыгивая ко мне топает, я даже сначала и не понял что происходит в горле всё комом, не могу даже шевельнуться, а оно еще чявкает что на весь двор слышно, я со всех ног пулей побежал по дворам, до подъезда благо оставалось пару кварталов, добежав я зашёл в подъезд, посмотрев в окно в подъезде, я увидел его... Это не человек нихрена! А кто это тогда черт возьми?! Фонарь освещал наш двор очень хорошо, и мне удалось увидеть его так сказать во всей его красе, оно было большое, и даже очень большое в прямом смысле, руки и ноги длинные как спагетти, а лицо.... Вместо глаз пустота, вместо носа две дырки, и огромная до ушей улыбка, оно всё темно чёрное, все в каких та ожогах, знаете как если человека зажарить заживо вот примерно так же выглядела его кожа, эта физиономия мне запомнится навсегда, я не знаю что это было и зачем оно преследовало меня, но я знаю точно, что если бы оно меня догнало, ничем хорошим это бы не кончилось.... Я не стал рассказывать родителям, они итак в это не верят, но черт возьми я знаю что я говорю правду! Вот решил поделиться с кем то. Я не выхожу даже в магазин после 8 часов вечера потому что боюсь... Боюсь снова увидеть его, и на этот раз мне может не повезти......

Ключевые слова: Машет обезьяна улыбка авторская история

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