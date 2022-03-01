Жуткая кошка

venistone322 Просмотров: 68 Комментарии: 0 0 Сегодня, 06:27 by

Это начало происходить когда мне было 8 лет. В 6 лет на день рождения мне подарили кошку, зовут Наоми, красивая обиссинская порода, кстати она сейчас рядом со мной. Так вот, в 8 лет я увидел жуткий сон: я был в своей комнате во сне и увидел кошачью юрту на подоконнике(она стоит там кошка любит спать там) во сне я заглянул в юрту и увидел там два белых глаза размером с футбольные мячи и маленькие черные зрачки! После этого я проснулся. Я не придал этому значения ну мол сон. Но на следующую ночь мне снова приснился сон с участием Наоми. На этот раз во сне было немного подругому: я с родителями сидел на кухни и вдруг из ванной раздались звуки мяуканья, родители сказали: иди посмотри что там кошка делает. Я уже хотел идти но обернулся и увидел на подоконнике нашу кошку и меня пробила дрожь: что же тогда в ванной?! Я пошел в ванную, вдруг меня схватили за ноги и я проснулся. На следующую ночь мне приснился уже другой сон: я иду из кухни в комнату и держу на руках нашу кошку Наоми. И вдруг точна такая же кошка проносится около моих ног( Точь в точь как Наоми) Сказать что я испугался ничего не сказать. Вдруг нечто потащило меня под кровать и я проснулся. Мне снились эти кошмары почти каждую ночь и в каждом сне было две кошки(Настоящая Наоми и её намного страшная и злая версия) Каждый раз сон заканчивался тем что кошка нападала на меня или что то утаскивало меня под кровать. Во сне было очень страшно. Вы не поверите, всё это продолжалось до 11 лет, почти каждую ночь. Последний сон об этой жуткой кошке был не такой как все остальные, дело было так: я стою во дворе нашего дома(мы жили в хрущевке) и вдруг я вижу как ко мне идёт большой рыжий кот.Он подошел ко мне и смотрит в душу, я не двигаюсь. Вдруг этот кот издал жуткий рёв и ушёл подняв вверх хвост, как бы прощаясь со мной. В тот же день после этого сна мы переехали в другую квартиру(не из за сна а просто так новая квартира была больше) После переезда мне это всё перестало сниться. Я подумал совпадение, до одного момента. Случилось это через год, мне уже было 12 лет. Я давно забыл об этих снах. Как то раз мы гуляли с мамой вдвоем и разговаривали о разных вещах, и вот я вспомнил про эти сны и спросил маму:-Мам, а до нас в той квартире кто то жил?-Да, девушка жила.-А животные у неё были?-Да был. рыжий кот. Но она не усмотрела за ним и он выпал из окна и умер(После этих слов мне стало жутко, очень страшно. Получается всё это время ко мне во сне являлся призрак этого кота и с переездом он просто остался там. Я сейчас пишу это и у меня всё равно мурашки от страха, кстати мне уже 13. Вот такая история, судите сами.

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