Автопроишествие

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 19:30

Причина: Изменен раздел.

KoraDuba Просмотров: 10 Комментарии: 0 0 Сегодня, 19:30 by

2000-2001 год. Заработались мы с другом (Герман) в редакции газеты, выпуск был, пока все сверстали, на пленки для типографии вывели, то-се, время около 3х часов ночи. У Германа тогда была ауди 100 (сигара), а директриса оставила мне свою тачку, тоже ауди 100 с просьбой на сл день перегнать ее в сервис, то-ли масло поменять, то-ли еще что, не помню.В общем, ночной провинциальный город, рабоче-крестьянский спальный район, тишина, никого. Мы, молодые раздолбаи, решили устроить гонки. Дорога по 2 полосы в каждую сторону. Машины +- одинаковые по мощности, разогнались до 170-180 кмч, я на 2-3 корпуса впереди.Вдруг из прилегающей второстепенной дороги на перекресток выскакивает таксист, думал успеет, а у нас скорость огого. Лечу ему прям в водительскую дверь, чувствую, все, кердык - вижу его перекошенное от страха лицо. Он от страха даже рулить перестал, просто плавно по дуге поехал, смотря на меня. Каким-то чудом мне удалось его обойти, оставив с левой стороны, но машину начало швырять из стороны в сторону, 1-2 волны я поймал, потом не справился - завертело шайбой и на скорости примерно 120-110 выкинуло с дороги - прямо в сторону распределительно узла теплотрассы, сложенного из бетонных фундаментных блоков. Чудовищный удар, тачка входит аккуратно ровно жопой в бетонные блоки, звон, я нихрена не понимаю - выползаю через заднюю пассажирскую дверь - от удара сиденье водителя разломилось пополам, мотор сорвало с подушек и выкинуло в салон. У меня - ни царапины, на пиджаке только рукав полностью оторван. Друг подъехал (он успел среагировать и оттормаживался по полной) - я ему - Гера, крыло сильно покоцал? он мне - какое крыло нахер, тачка в мясо (!!!!)в общем, кое как зацепили и волоком дотащили до ближней стоянки авто (300-400 метров рядом). Разошлись по домам. На сл день, сидим в редакции, работаем, раздается телефонный звонок, Герман сидит рядом, и я слышу, что в его динамике ему говорят. Звонит его мать (м)- Гера, у тебя все хорошо?!!!- да мам, все нормально!- не ври мне, сынок, точно все хорошо?!!!- да все нормально, а что, что?- да мне мать покойная ночью приснилась, говорит, такой бум, такой бум, аж здесь слышно! Я проснулась, спать не могу!! У тебя точно все хорошо?!Я сижу, охреневая от происходящего, смотрю на его лицо, он поворачивается ко мне, с такими же огромными удивленными глазами.Сколько лет прошло, иногда вспоминаем. что это было, откуда это.

Ключевые слова: Автомобиль авария сон авторская история

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