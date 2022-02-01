Болото Сокровищ Акт 3.avi

Dima_Gyba228 Просмотров: 60 Комментарии: 0 0 Сегодня, 12:55 by

Эээ. Я не знаю как описать... Дело в том что...Ладно, я успокоился и чуть чуть пришёл в себя..Начну свой рассказ со вчерашнего вечера: Мои родители решили отпраздновать новый год со своими коллегами в коттедже, но сказали что детей там не будет( мне 14 лет) и что-бы я поехал к бабушке на новогодние праздники.Я хоть и хотел провести новый год с родителями, всё же согласился на то что бы уехать.30 декабря ~13:40Мама сказала что за мной заедет дедушка и заберёт меня. Я уже к такому привык(ведь часто езжу к ним). И вот я услышал гудок машины за окном и понял-за мной приехали. Собрав все вещи в руки я побежал в машину и закинул их.Я попрощался с мамой, и пристегнув ремень машина сразу сдвинулась. Я одел наушники и начал слушать музыку, пока не пропала сеть (мы ехали через паром к которому вёл лес). Тут я понимал что мне осталось примерно минут 20 до обрыва связи.И с этой мыслью я вспомнил что я видел уведомление ещё утром про Болото Сокровищ Акт 3 на канале "Бабка Дед и Наркоманы". На канал наткнулся ещё летом и очень ждал 3 часть их сериала, под каждой серией писал. И вот я зашёл на канал и увидел ролик, всё было нормальным( обложка,название и т.д.). Я лишь заметил что не показывает длину ролика. Я подумал на антироссийские санкции включил видео. Оно грузилось долго, но я всё скинул на 3G. Но вот появился Дед. Тогда я уже разозлился, подумав что это только трейлер, но нет!Дед сказал:-Привет внучки, я рад вас видеть! Представляю вам новую часть Болота Сокровищ! Смотритеееееееееееееееееееееееее...Тут я услышал громкий звук, будто роботизированный, Дед словно завис! Но через пару секунд он нормализовался. Я решил что это косяк монтажа и забил, ведь сейчас я увижу новую серию!Пошла заставка и.. Чёрный экран.Я уже хотел поставить дизлайк, но не успел...На моём экране появилось лицо деда( я подумал что они сделали свою "Кинокомпанию" и это их логотип)Но ничего не происходило.. Я проверил и да видео шло, я ждал как вдруг. Лицо Деда на экране растянулось, а из глаз полилась кровь и раздался жуткий крик! На видео пошли дикие помехи. Я со страху выключил телефон, но звук продолжал идти...Я включил телефон что-бы поставить на паузу видео, но экран перестал отвечать.Продолжалось это недолго, через пару секунд экран потух, и на месте деда появилось знакомое мне изображение наверное лет с семи.-Тамбовский Дед? Эти приколисты запихали сюда Тамбовского Деда?- подумал я.Как вдруд, я перестал чувствовать движение, машина заглохла.Я поднял свои глаза от экрана и на меня смотрел мой дед...Но вместо его лица, было лицо Деда с канала...И он синхронно с моим телефоном сказал:-ТЫ МНЕ ПОЧЕМУ САМОГОН НЕ ДАЁШЬ?!Я панически закричал, и выпрыгнул из машины, но оказалась что мы были возле неглубокого утёса, и я свалился вниз.Я очнулся лишь в больнице, где мне объяснили что по сигналу телефона меня нашли в утёсе рядом с пустой машиной. Время было 1 января.Как оказалось не врачи, не полиция никаких следов другого человека кроме меня в машине не нашла. Мама моя тоже дала показания что никуда меня не отправляла(она меня искать и начала)Я подумал что мне почудилось и я сел в чужую машину, пока...2 января мне позвонил дедушка, и сказал:-Я ФУТБОЛЬНЫЙ МЯЧИК!..

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