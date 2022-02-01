Жуткий подъезд

Товарищьь Просмотров: 20 Комментарии: 0 0 Сегодня, 08:42 by

И так,я снял двухкомнатную квартиру в одном посёлке.Квартира довольно хорошая.Почему собственно двушка? Из за того что у меня братуха хотел от родаков съехать и ко мне.Я работал репортёром на тв и тогда зарабатывал довольно много для этого времени!Ну и вот , хожу по лестнице и вижу мёртвого бомжа Васю.От него воняло так,ка будто собака наложила кучу. На это я не обратил внимание так как я опаздывал на работу.На работе у меня был знакомый который имел телефон.Я попросил взять телефон чтоб позвонить. А тогда телефоны были с небольшими антеннами. Так вот,звоню другу и он говорит: СЕНЯ,ТУТ У НАШЕГО МЕНТЫ ГОВОРЯТ ЧТО КТО ТО УБИЛ ВАСЮ!.Я ему ответил: так что тут такого?у нас в доме куча бомжей померло и полиция приезжала спустя месяц, что ты пугаешься?- ДА ОНИ КО МНЕ ЛОМЯТСЯ! ОЙ УЖЕ ВЛОМИЛИСЬ!И еще помню этот разговор ментов с моим дружбаном , еще у мента был голос как у "нетрезвого" человека.Короче,менты уехали как я понял и я пошёл домой так как я рано возвращался с работы.Прошло 3 года,я подзабыл про этого бомжа и жил нормальной жизнью, я купил компьютер и мог работать удаленно.Но только один день - пятницаоднажды в эту "Пятницу-развратницу" я услышал голос за дверью.Он был неразборчивым так что я не понял что сказали. Смотрю в глазок и вижу тень,вт прям тёмную тень . Это было во всем чёрном и только с белыми глазами без зрачков. И тут я почувствовал сильную боль в горле и я потерял сознание и думал что моей жизни конец...очнулся я когда мне мой братишка сказал: ты в норме?я ответил: ну да, а что?- А то я тебя заметил что ты на полу лежал- Серьёзно?- Да , я подумал что ты хотел сделать себе кайф!После этого я поговорил еще с другом и приняли решение съехать в другой подъезд и жить на 3 этаже.Но история продолжается....

Ключевые слова: Подъезд странности бомж авторская история

Другие, подобные истории: