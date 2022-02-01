Жуткий подъезд

Жуткий подъездИ так,я снял двухкомнатную квартиру в одном посёлке.Квартира довольно хорошая.Почему собственно двушка? Из за того что у меня братуха хотел от родаков съехать и ко мне.Я работал репортёром на тв и тогда зарабатывал довольно много для этого времени!
Ну и вот , хожу по лестнице и вижу мёртвого бомжа Васю.От него воняло так,ка будто собака наложила кучу. На это я не обратил внимание так как я опаздывал на работу.На работе у меня был знакомый который имел телефон.Я попросил взять телефон чтоб позвонить. А тогда телефоны были с небольшими антеннами. Так вот,звоню другу и он говорит: СЕНЯ,ТУТ У НАШЕГО МЕНТЫ ГОВОРЯТ ЧТО КТО ТО УБИЛ ВАСЮ!.
Я ему ответил: так что тут такого?у нас в доме куча бомжей померло и полиция приезжала спустя месяц, что ты пугаешься?
- ДА ОНИ КО МНЕ ЛОМЯТСЯ! ОЙ УЖЕ ВЛОМИЛИСЬ!
И еще помню этот разговор ментов с моим дружбаном , еще у мента был голос как у "нетрезвого" человека.Короче,менты уехали как я понял и я пошёл домой так как я рано возвращался с работы.
Прошло 3 года,я подзабыл про этого бомжа и жил нормальной жизнью, я купил компьютер и мог работать удаленно.Но только один день - пятница
однажды в эту "Пятницу-развратницу" я услышал голос за дверью.Он был неразборчивым так что я не понял что сказали. Смотрю в глазок и вижу тень,вт прям тёмную тень . Это было во всем чёрном и только с белыми глазами без зрачков. И тут я почувствовал сильную боль в горле и я потерял сознание и думал что моей жизни конец...
очнулся я когда мне мой братишка сказал: ты в норме?
я ответил: ну да, а что?
- А то я тебя заметил что ты на полу лежал
- Серьёзно?
- Да , я подумал что ты хотел сделать себе кайф!
После этого я поговорил еще с другом и приняли решение съехать в другой подъезд и жить на 3 этаже.Но история продолжается....
Сегодня, 08:42 by ТоварищььПросмотров: 20Комментарии: 0
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