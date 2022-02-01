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Дурдом

Кассета-убийца

Когда я пришел домой, я снял кроссовки, и надел тапочки, и пошел в комнату, я вдруг незаметно обнаружил странную кассету без надписи, без марки, ничего, только царапины на них. Я подошел к бабушке и спросил

-Бабушка что это за кассета?

Она отвечает:

-Откуда ты это взял?

Внук отвечает:

-В комнате лежала просто так, это я его обнаружил.

Бабушка ответила:

-Положи на место, я сама разберусь потом.

Сын ответил:

-Хорошо.

Я пошел в свою комнату и положил кассету.
И пошел гулять.



8 вечера...


Когда пришел домой бабушки не было дома, и вдруг я испугался и начал кричать.

-БАБУШКА, ТЫ ТУТ?

Я заметил ту кассету которая у меня было под рукой.

Я включил видеомагнитофон и вставил кассету.


И вдруг я увидел белую пустыню на экране, в нем был черный силуэт в виде женщины.

Она шла медленно, была странная музыка.

Меня напрягало.

Вдруг музыка резко прервалась, и силуэт встал на центр экрана, и стоял в вдали пару минут.

У меня вызвало панику, Я плакал и пытался убежать.

Но вдруг, дверь была заперта...

Я кричал со всей силы.

-ПОМОГИТЕ, МНЕ CТРАШНО, БАБУЛЯ, ПОМОГИ МНЕ, БАБУЛЯ, ПОЖАЛУЙСТА.

И вдруг силуэт набросился на мне через все тело.

Я начал со всей силы выбираться.

Но я кричал так что у меня чуть голосовые связки не сломались.

-БАБУШКАААААААААА!!!

И я потерял сознание..

На следующий день я оказался в коме.

Надо мной стояла бабушка вся в слезах.

-Внучек, ты в порядке?

И без остановки рыдала до слез, и радовалась что я жив.

И я тоже плакал и обнял бабулю.

Но вдруг пришел друг чтобы подарить мне цветы.

-Братан, я так рад что ты живой, но. Это так неожиданно, что ты остался таким каким ты и есть.

Они меня поцеловали и ушли.

Вдруг меня усыпили и я уснул.

Через месяц, когда я был полностью здоров.

Я пришел домой, я увидел мертвого друга.

Он был весь в крови, и я орал и паниковал.

Была старая кассета (та самая в котором силуэт)

И я вдруг вызвал скорую.

Но они не отвечали, я пробовал делать искусственное дыхание.

Но это не помогло, врачи сделали все что смогли.

И вдруг я увидел надпись на телевизоре.

(СКОРО ТВОЯ ОЧЕРЕДЬ НАСТАНЕТ)

Врачи подумали что это ложный вызов.

И дали штраф.

Но у меня не было денег.

И вдруг они меня не послушали и стали выпрашивать денег.

Но я вдруг убежал.

И потом врачи гнались за мной не останавливаясь.

И вдруг меня схватили и душили как следуют.

Я пытался вырваться с рук, но не получилось, я умер.



ПЛОХАЯ КОНЦОВКА


Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 14:24
Сегодня, 14:24 by Nightmare_houseПросмотров: 25Комментарии: 0
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Ключевые слова: Кассета бабушка врачи авторская история

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