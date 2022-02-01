Кассета-убийца

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 14:24

Nightmare_house Просмотров: 25 Комментарии: 0 0 Сегодня, 14:24 by

Когда я пришел домой, я снял кроссовки, и надел тапочки, и пошел в комнату, я вдруг незаметно обнаружил странную кассету без надписи, без марки, ничего, только царапины на них. Я подошел к бабушке и спросил-Бабушка что это за кассета?Она отвечает:-Откуда ты это взял?Внук отвечает:-В комнате лежала просто так, это я его обнаружил.Бабушка ответила:-Положи на место, я сама разберусь потом.Сын ответил:-Хорошо.Я пошел в свою комнату и положил кассету.И пошел гулять.8 вечера...Когда пришел домой бабушки не было дома, и вдруг я испугался и начал кричать.-БАБУШКА, ТЫ ТУТ?Я заметил ту кассету которая у меня было под рукой.Я включил видеомагнитофон и вставил кассету.И вдруг я увидел белую пустыню на экране, в нем был черный силуэт в виде женщины.Она шла медленно, была странная музыка.Меня напрягало.Вдруг музыка резко прервалась, и силуэт встал на центр экрана, и стоял в вдали пару минут.У меня вызвало панику, Я плакал и пытался убежать.Но вдруг, дверь была заперта...Я кричал со всей силы.-ПОМОГИТЕ, МНЕ CТРАШНО, БАБУЛЯ, ПОМОГИ МНЕ, БАБУЛЯ, ПОЖАЛУЙСТА.И вдруг силуэт набросился на мне через все тело.Я начал со всей силы выбираться.Но я кричал так что у меня чуть голосовые связки не сломались.-БАБУШКАААААААААА!!!И я потерял сознание..На следующий день я оказался в коме.Надо мной стояла бабушка вся в слезах.-Внучек, ты в порядке?И без остановки рыдала до слез, и радовалась что я жив.И я тоже плакал и обнял бабулю.Но вдруг пришел друг чтобы подарить мне цветы.-Братан, я так рад что ты живой, но. Это так неожиданно, что ты остался таким каким ты и есть.Они меня поцеловали и ушли.Вдруг меня усыпили и я уснул.Через месяц, когда я был полностью здоров.Я пришел домой, я увидел мертвого друга.Он был весь в крови, и я орал и паниковал.Была старая кассета (та самая в котором силуэт)И я вдруг вызвал скорую.Но они не отвечали, я пробовал делать искусственное дыхание.Но это не помогло, врачи сделали все что смогли.И вдруг я увидел надпись на телевизоре.(СКОРО ТВОЯ ОЧЕРЕДЬ НАСТАНЕТ)Врачи подумали что это ложный вызов.И дали штраф.Но у меня не было денег.И вдруг они меня не послушали и стали выпрашивать денег.Но я вдруг убежал.И потом врачи гнались за мной не останавливаясь.И вдруг меня схватили и душили как следуют.Я пытался вырваться с рук, но не получилось, я умер.ПЛОХАЯ КОНЦОВКА

Ключевые слова: Кассета бабушка врачи авторская история

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