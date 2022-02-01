Кассета-убийца

Кассета-убийцаКогда я пришел домой, я снял кроссовки, и надел тапочки, и пошел в комнату, я вдруг незаметно обнаружил странную кассету без надписи, без марки, ничего, только царапины на них. Я подошел к бабушке и спросил
-Бабушка что это за кассета?
Она отвечает:
-Откуда ты это взял?
Внук отвечает:
-В комнате лежала просто так, это я его обнаружил.
Бабушка ответила:
-Положи на место, я сама разберусь потом.
Сын ответил:
-Хорошо.
Я пошел в свою комнату и положил кассету.
И пошел гулять.
8 вечера...
Когда пришел домой бабушки не было дома, и вдруг я испугался и начал кричать.
-БАБУШКА, ТЫ ТУТ?
Я заметил ту кассету которая у меня было под рукой.
Я включил видеомагнитофон и вставил кассету.
И вдруг я увидел белую пустыню на экране, в нем был черный силуэт в виде женщины.
Она шла медленно, была странная музыка.
Меня напрягало.
Вдруг музыка резко прервалась, и силуэт встал на центр экрана, и стоял в вдали пару минут.
У меня вызвало панику, Я плакал и пытался убежать.
Но вдруг, дверь была заперта...
Я кричал со всей силы.
-ПОМОГИТЕ, МНЕ CТРАШНО, БАБУЛЯ, ПОМОГИ МНЕ, БАБУЛЯ, ПОЖАЛУЙСТА.
И вдруг силуэт набросился на мне через все тело.
Я начал со всей силы выбираться.
Но я кричал так что у меня чуть голосовые связки не сломались.
-БАБУШКАААААААААА!!!
И я потерял сознание..
На следующий день я оказался в коме.
Надо мной стояла бабушка вся в слезах.
-Внучек, ты в порядке?
И без остановки рыдала до слез, и радовалась что я жив.
И я тоже плакал и обнял бабулю.
Но вдруг пришел друг чтобы подарить мне цветы.
-Братан, я так рад что ты живой, но. Это так неожиданно, что ты остался таким каким ты и есть.
Они меня поцеловали и ушли.
Вдруг меня усыпили и я уснул.
Через месяц, когда я был полностью здоров.
Я пришел домой, я увидел мертвого друга.
Он был весь в крови, и я орал и паниковал.
Была старая кассета (та самая в котором силуэт)
И я вдруг вызвал скорую.
Но они не отвечали, я пробовал делать искусственное дыхание.
Но это не помогло, врачи сделали все что смогли.
И вдруг я увидел надпись на телевизоре.
(СКОРО ТВОЯ ОЧЕРЕДЬ НАСТАНЕТ)
Врачи подумали что это ложный вызов.
И дали штраф.
Но у меня не было денег.
И вдруг они меня не послушали и стали выпрашивать денег.
Но я вдруг убежал.
И потом врачи гнались за мной не останавливаясь.
И вдруг меня схватили и душили как следуют.
Я пытался вырваться с рук, но не получилось, я умер.
ПЛОХАЯ КОНЦОВКА
Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 14:24
Сегодня, 14:24 by Nightmare_houseПросмотров: 25Комментарии: 0
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