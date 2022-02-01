MOMO

mane1223 Просмотров: 60 Комментарии: 0 0 Сегодня, 06:46 by

Всем привет и сегодня я вам розкажу свою правдивую историю про момоБыла зима и я со своим братом пошел до Юли если что Юля ето моя подруга и моего брата тоже и на улице была ночь вы думаете что мы родителям не сказали а мы все сказали потому-что был хелоуин мы конечно его не празнуем и нашое село тоже не празнует но я с братом и Юльей гуляемо ночью потому-что нам дозволили только на хелоун а вдруг мы что-то увидем мистическое давайте начнем все росказывать что быломы ишли до Юли и она вышла гулять и странно что когда мы уже подходили к парку мы захотели в снежки поиграть но у Юли не было 1 перчатки только 1 была и мы вернулись чтобы ее искать мы вернулись и заметили что на снегу было слово МОМО и оно было затоптано и еще мы когда проходили етого слова на снегу не было и около етого слова была Юлина перчатка мы подумалы что просто какой-то ребенок написал а перчатку положил ради прикола но мы заметили вдали что какойто полностю черный силуэт прошел повз дорогу и пропал мы испугались но потом подумали что ето просто совпадения потом мы шли и заметили на снегу отпечаток куричой лапы только огромной и етот отпичаток был состоин из льда а вокруг снег и етот лед был очень слизким потом мы гуляли и увидили еще раз слово МОМО только крохотне и потом зади был какой-то звук мы обернулись и там был черний силуэт и он очень быстро пробижал мы очень испугались но все равно мы держались и не хотели ити домой и мы просто забыли про ету тему и все пошли дальше гулять но потом был какой-то звук как бут-то кто-то убивает кошок и мы испугали и побежали домой но вконце был какойто человек но он был каким то огромным и он обернулся и бежал на нас но лица небыло видно!на етом все!

Ключевые слова: Ночь прогулка снег силуэт авторская история

Другие, подобные истории: