Моя странная подруга-знакомая или у моей подруги двуличность? (часть 1)

Фиона Просмотров: 25 Комментарии: 0 0 Сегодня, 09:34 by

У меня есть очень странная подруга-знакомая.У нее черные волосы,карие или серые глаза (не помню),полужирная и одинаково роста хотя мы учимся в разных классах.Мы с ней познакомились в октябре прошлого года и каким-то образом стали просто знакомыми.Как так вышло скоро узнаете.Наши увлечения наполовину были одинаковыми:любили фандомы от Федор Комикса:13 карт,Криминарт и Дух моей общаги, Невошедшие от Саши Соуса, Говорящий Том и его друзья,смотрели СФ Suicidemouse.avi и мн.др.Также были разные отличия:я смотрю СФ,взломы тв,Соника и его друзей,фандом БЕСИТ!, Utopia show,Фани Хани,а она Underverse,Коралина в стране кошмаров,Винди и кнш Гарри Поттера (пятилеткой была смотрела это херь не понравилось кринж какой то рада что это в России запретили)).В конце 1 четверти (я была в 6 классе,а моя лп в 5) она сказала странные слова:мол прости мы больше не лп теперь будем знакомыми.Я была в шоке ведь все прошло норм в 2021 году.Она развернулась и свалила.После школы и сделки дз стала думать что с ней не так.Также она не говорила и не разговаривала по телефону с конца июля до конца августа.Я стала делать множество теорий по этому поводу но не нашла ответа,как гласит моя коронная фраза: теории много,но правды мало.Я оставила теории по поводу ее родаков и по поводу двуличности.Я подумала что вероятность того что её настоящая личность это та что любит 13 карт,но эта...Скорее всего она его потеряла.Также она стала себя странно вести:ее любимые игры Тока Бока,Моя Говорящая Анджела 2 и Мой Говорящий Том были для нее как мозгораздирающими и блевотой,но зато игры Майнкрафт и др. она считала нормой.В прошлое воскресенье пришло от нее 4 сообщения в Ватсап,все они были странного содержания и последнее сообщение гласило так: удачи в поиске новой подруги.Я была в шоке.Как так?Я потеряла 5 лп в своем классе,теперь уже и шестую теряю.Я подумала что это какое то проклятье.И ещё один случай:в среду я была у бабушки,я играла в Тока Бока на планшете своем и происходит такой баг который вернул всё на свои места.Я пишу лп об этом инциденте но знаете что она сказала:мол эта игра так прям на нервы действует.Не пон.Также она стала меня обходить и разговаривать на 2 слова.Теперь с ней мол базарь 2 слова и я сваливаю.Казалось человек меняется но не таким странным образом.Прода следует.2 часть будет в декабре.

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