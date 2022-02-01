Вот почему я больше не работаю в школе

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:45

Причина: Изменен раздел.

toks Просмотров: 142 Комментарии: 0 +1 Вчера, 17:45 by

я обычный учитель физики в школе, говорить номер я не буду потому что это не имеет значение в данной ситуации, но обо всём по порядку.Зовут меня Александр, мне 21 год и как уже говорилось раньше я работал учителем физики в школе и сейчас уже уволился и ищу новую работу.Всё началось около месяца назад, именно тогда умерла дочка нашего директора школы, таким угрюмым я ещё его не видел. Затем всё вроде бы забылось но не надолго, так как все задавались вопросом: а куда тело то делось?Все этим задавались, учителя, ученики, но после закрытия нашего актового зала на ремонт классный руководитель 1-4 классов решила поинтересоваться о причине, ведь учителям бы точно сказали бы.На следующий день этот классный руководитель не пришёл в школу, он даже не удосужился позвонить, ну мало ли что нибудь да случилось. Мой коллега Геннадий предположил о том что он просто решил уволится, но я в это не особо верил.И вот через несколько дней я тоже решил проверить наш актовый зал, но свет выключился сразу же как только я приоткрыл дверь. Из двери на меня смотрела куча красных глаз, только я хотел уйти как ноги подкосились и я упал в подвал, хотя я точно помню чторядом с актовым залом не было лестницы в подвал.Как только я это понял, вход наверх сразу же закрылся куском бетона, а сам подвал был не естественно большим, для тех кто не работал в школе поясняю: обычно подвал под школой не выходит за её пределыи ограничивается только служебными помещениями и коридорами, здесь же я видел только один коридор и яркий свет в его конце, я всё шёл и шёл пока коридор не закончился стеной без дверей, я уже начал паниковать, как вдруг пол обвалился и я попал на третий этаж нашей школы. Окна были заколочены досками, хотя доски у нас закончились, поскольку один из классов по трудам по глупости взяли обычные доски, а не фанеру и в итоге у кого то палец в крови, а у кого то мандраж,Ну думаю вы поняли. я проследовал по лестнице вниз, и на моё удивление никаких парадоксов не случилось вплоть до первого этажа. Только я туда зашёл, и весь этаж загорелся красным светом идущему из актового зала.Набравшись смелости я решил тудазайти.В зале царила гнетущая и оккультная атмосфера. В центре я увидел что то похожую на пентаграмму со свечами и кровью на полу, а над всем этим вертелся труп дочки директора.Сам же директор сидел рядом и читал какое то заклинание.Я решил убежать но понял что меня заметили и... ничего не произошло, я ожидал что то жуткое и странное но видимо им сейчас было не до меня.Я вышел из актового зала и увидел группу лиц в кровавых балахонах. Они будто медленно начали ко мне подходить и один из них достал шприц с жидкостью.Я замер, а потом вырубился.Очнулся я уже во дворе нашей школы, кроме меня тут не было никого, даже нашего сторожа.Я бежал, бежал сколько мог, а потом позвонил в полицию. Во время следствия выяснилось что наш директор обратился в неизвестную организацию по оккультизму.То что я увидел оказалось одним из их ритуалов.Честно, я после этого уволился, но меня не покидали вопросы:1)Куда делись все учителя?2)Почему школа всё ещё работает, несмотря на отсутствие учителей?3)Что это вообще было?И вот посей день я не могу найти ответов, но точно знаю что я больше в школе работать не буду, даже не смотря на то что жизнь моя сейчас не сахар.

Ключевые слова: Мистика школа оккультизм паранормальные явления авторская история

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