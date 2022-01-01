бумажные самолётикине знаю увидит ли кто ни будь эту записку, но мне нужно поделиться с этим хоть с кем ни будь.
Меня зовут Кларк и недавно я стал свидетелем одного странного явления, по всему моему городу начали летать бумажные самолётики. Сначала их было немного, где то штук 5 за день, но с каждым днём их было всё больше. В них было написано: не расстраивайся!, также рядом было написано имя, но сколько бы раз я не ловил эти изделия там всё равно было именно моё имя. Ещё была одна странность: было не понятно откуда летят самолётики, но они всегда прилетали сверху. И так прошла неделя,
многое изменилось за это время: сначала отказали все вышки сотовой связи, начали пропадать люди, но самолётики никуда не пропадали и на них всё так же было написано: не расстраивайся!. А дня два назад вообще в кафе в центре города началась самая настоящая бойня, если я не ошибаюсь, всё началось с того что незнакомец сначала задел посетителя а потом сказал: не расстраивайся Адом . Видимо мужика того это ну очень напрягло и тот достал нож из своего ремня, ну а дальше объяснять не уже нет сил, не хочу это снова вспоминать. В итоге город опустел ещё на десяток человек, а самолётики теперь покрыты кровью и надписи стали более корявее. И недавно я понял куда пропали все жители, видимо им всем очень надоело и все начали умирать от
собственных рук: кто то спрыгнул с крыши, кто то застрелился, но при это у всех их в руках или карманах был один из самолётиков с этой пресловутой надписью: не расстраивайся!. Сейчас я стою на крыше небоскрёба и... честно мне уже надоело и идти
уже некуда, пока ты это читаешь, я уже лежу на тротуаре, ну вернее то что от меня останется, и кажется ко мне подлетает один из последних самолётиков, кое как поймал и вот что там написано: не расстраивайся!, недолго тебе осталось >:)
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 13:08
Причина: Изменен раздел.
Вчера, 13:08 by toksПросмотров: 102Комментарии: 0
Ключевые слова: Печаль мистика философия жизни авторская история