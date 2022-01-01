Лукас

mane1223 Просмотров: 115 Комментарии: 0 0 Вчера, 05:57 by

Всем привет и я сегодня роскажу вам одну историю про лукаса кто не знает то Лукас - очень известный миф майнкрафта, обитающий на серверах с маленьким онлайном, а также в мирах, где его призывали.неделю назад ми с другом играли в майнкрафт на одном сервере. Мы построили дом и решили призвать известного вам мифа а точнееЛукаса мы его построили и нечего такого страшного на не попадалось и не происходило но в один момент мы приручили лошадь и она после того когда мы с другом призвали лукаса она нас убивала и сама откривала сундук и дверь мы с другом удивились потому-что мы когда убыли лошадь был звук лошады как бут-то в лошадь был кто-то вселился ну мы забыли ету тему и пошли к тотему лукаса вдруг там с тотемом что-то произошло мы пришли и ничего странного небыло но на тотеме появилась табличка с надписей (Lucas) мы испугались и как вдруг молния ударила в тотем! мы убежали домой и как только мы вишли с дома мы заметили какой-то силует мы не обратили на него внимания потому-что вдруг нам показалось и потом я сказал своему другу чтобы он принес и добыл еды и как только он пошел за едой он вдали увидел Лукаса! он убижал от етого места и сказал мне что он видел лукаса я подумал что он обманивает но когда он снова пошел за едой я решил проследить за ним и зади него стоял лукас! я испугался и сказал чтобы мой друг обернулся и когда он обернулся зади никого не было потому-что лукас пропал! и мы побежали в дом и очень странно что мы не могли найты наш дом он как бут-то исчез и мы решили построить новый дом но мой друг мне сказал что бы мы нашли дом без привата я согласился но думал что мы с другом ничего такого не найдемо но мы нашли дом! и зади дома была табличка на которой написано (в етом доме был лукас и я испугался и не живу здесь!) мы поумали что ето бред что он уже из етого места ушел но не тут то было в доме есть верстак и лукас появился на пару секунд и исчез на етом верстаке и вертак тоже исчез потом пол часа точнее 30 минут ничего не происходило мы с другом подумали что все перестало что ето проклятый лукас ушел и отстал от нас но нас обоих куда-то тепнуло там был длинний тунель из черных блоков а точнее из черного бетона и етот тунель был 2X2 Блока и освечен он красными факелами и зади появился лукас мы бегли в перед но там был тупик! мы думали все ето конец но он пропал но появился сзади! он бежал за нами и он до нас добежал и торкнулся и резно у нас майнкрафт вылетел с ошибкой (minecraft crashed with the reason lucas killed you)И на етом все все пока!!!

Ключевые слова: Игра сервер друг авторская история

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