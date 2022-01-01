Страшная История

mane1223 Просмотров: 69 Комментарии: 0 0 Сегодня, 08:03 by

Я вам расскажу одну историю про игру Minecraft. Жил один мальчик у него был младший брат старший брат запрещал заходить ему на его сервер под названием Ад . Однажды когда сам он играл на своем сервере он рыл шахту вдруг он увидел камень который был похож на уголь . Он так и подумал что это уголь он легко разломал его он подумал что это уголь и взял его и тут он увидел...... Черный алмаз . Как вы знаете его в игре не существует . Так вот он сразу вышел из игры и начал искать в википедии про черный алмаз . Но ответ он искал долго везде было не то когда он нажал 13 страницу то нашел . Он начал читать. Прочитал он было написано что Черного алмаза в игре не существует он вышел из компьютера и кудато ушел . На следующий день он постоянно сидел за компьютере . Его мать это заметила . Вдруг телефон зазвонил . Это была мама его друга . Она рассказала что её сын никуда не ходит постоянно сидит в своем компьютере даже ни гуляет . Она была в шоке от услышаного.Мать положила трубку и подошла к своему сыну она положила руку на его плечо . Когда она у него что то спрашивала то увидела его лицо оно было синее . Его положили в больницу .Когда родители хотели его навестить всей семьей то младший брат отткозался сказал то что болеет. Но он соврал когда родители ушли он сразу подошел к компу на нем стоял пароль он нашел бумашку под клавиатурой там был пароль он ввел его и зашел на сервер. Вдруг наступила темнота в игре . Брату стало нипосибе . Он начал ходить по темноте и тут услышал какойто звук повернулся и увидел зомби он был похож на его старшего брата .Только свет монитора освещал его комнату . Он повернулся и увидел его снова только не в игре в жизни . Он стоял ни подвижно вдруг стал подходить к младшему брату только медленно как зомби . Младший брат ударил его он стал медленно падать и ударился . Они оба оказались в больницу

Ключевые слова: Игра сервер уголь алмаз авторская история

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