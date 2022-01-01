ХеробринВсем привет и в сегодняшньой статье я вам розкажу мою правдивою историю про херобрина:
я играл на сервере MineBars мне на етом сервере было скучно и я хотел найти себе друга чтобы играть с ним в майнкрафт по дискорду и да я нашол себе друга и мы строили дом когда мы строили дом происходили странные вещи то ламались некотырие блоки то мы не могли открыть верстак то сами сундуки несколько раз открылись сами по сибе!
И мы решили призвать херобрина как ми только призвали херобрина нечего не происходило но потом через некоторое времья тотема не было нам стало страшно потому-что тотем был в привате а на етом сервере никто даже самый крутой игрок с самой крутой привелегией не может ламать что-то в привате и там где был тотем на то место ударила молния ми испугались и вошли в дом и как только ми в доме зарились блоками была страшная музыка как будто кто-то ходил и дышал и кашлял ето похоже на пластинку майнкрафта 11 или 12 а потом мы начали убегать от етово прокльотого места ну и з дома тоже и ми увидели что в другом месте появился тотем а вокруг тотема были дерева и в етих дерев пропала вся листва и резко началась ночь день ночь день и так около 10 раз и потом нам пришло в дискорде от неизвестного номера что мы пожалели что призвали его в етого незнакомца была аватарка наших лиц ми очень испугались и ник у ниго был Herobrine как настоящий! и на етом все ми вышли из етого сервера и не играли на етом сервере никогда!
если вам интересно то вот вам айпи етого сервера:MBars.ru
Сегодня, 08:00 by mane1223Просмотров: 76Комментарии: 0
Ключевые слова: Игра сервер тотем авторская история