



Херобрин

mane1223 Просмотров: 76 Комментарии: 0 0 Сегодня, 08:00 by

Всем привет и в сегодняшньой статье я вам розкажу мою правдивою историю про херобрина:я играл на сервере MineBars мне на етом сервере было скучно и я хотел найти себе друга чтобы играть с ним в майнкрафт по дискорду и да я нашол себе друга и мы строили дом когда мы строили дом происходили странные вещи то ламались некотырие блоки то мы не могли открыть верстак то сами сундуки несколько раз открылись сами по сибе!И мы решили призвать херобрина как ми только призвали херобрина нечего не происходило но потом через некоторое времья тотема не было нам стало страшно потому-что тотем был в привате а на етом сервере никто даже самый крутой игрок с самой крутой привелегией не может ламать что-то в привате и там где был тотем на то место ударила молния ми испугались и вошли в дом и как только ми в доме зарились блоками была страшная музыка как будто кто-то ходил и дышал и кашлял ето похоже на пластинку майнкрафта 11 или 12 а потом мы начали убегать от етово прокльотого места ну и з дома тоже и ми увидели что в другом месте появился тотем а вокруг тотема были дерева и в етих дерев пропала вся листва и резко началась ночь день ночь день и так около 10 раз и потом нам пришло в дискорде от неизвестного номера что мы пожалели что призвали его в етого незнакомца была аватарка наших лиц ми очень испугались и ник у ниго был Herobrine как настоящий! и на етом все ми вышли из етого сервера и не играли на етом сервере никогда!если вам интересно то вот вам айпи етого сервера:MBars.ru

Ключевые слова: Игра сервер тотем авторская история

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