Мистическая история в майнкрафте игрок zamekover

artur_ivanov Просмотров: 30 Комментарии: 0 0 Сегодня, 09:58 by

Как то раз я играл в Майнкрафт на сервере LollipopMC, это было ранним утром и онлайн разумеется был маленьким, я возвращался из шахты домой как вдруг мне написал странный игрок, странный он был тем что он был уже забанен навсегда за гриферство, я не предал этому значения, думал что он просто купил разбан, он сказал что хочет найти друзей, и предложил дружить, после того как его прозьба была отклонена, он сказал что я об этом пожалею, я посмеялся и продолжил играть не заметив как прошло 3 часа, как вдруг начали произходить странные вещи, я был снова в шахте и увидел что некоторые мои вещи пропали из инвентаря, я не заметил этого сразу и продолжел копать, как вдруг в дали я увидел тёмный силуэт, как только я подошёл к нему по ближе я увидел его ник, его ник: "zamekover", это был тот самый игрок который сказал что я пожалею о том что не согласился дружить, он смотрел на меня, я начал медленно подходить к нему, как вдруг он изчез, я не успел моргнуть, как увидел что я оказался в озере лавы, я умер, и потерял алмазные вещи, я возврадился дома, через мгновение мой дом загорелся, рядом с домом стоял тот самый игрок, в его руках была зажигалка, его скин был очень странным, я успел его сфоткать,я расстроился из-за того что дом згорел и вышел из сервера, после чего зашёл в одиночную игру в свой мир, начал играть, наиграл где то пол часа, как вдруг увидел странный постамент возле дома, это был огромный крест, такой же как стваят возле могил на кладбищах, меня это очень напугало и я продолжел играть не зная что делать, как вдруг я увидел надпись в чате "zamekover Joined The Game", страшнее этой надписи не было ничего, я смотрел на дом, в голове было только "хоть бы мне это просто показалось" но эти мысли к сожалению не имели никакого отношения к реальности, я смотрел на дом а дом смотрел на меня, как вдруг он изчез, после чего я оказался под бедроком, я стаял на одном блоке бедрока, на против меня был такой же блок на котором стаял он, zamekover, который писал в чат "тук тук", после чего я оказался в главном меню игры, после чего увидел что мир удалён, потом майнкрафт вылетел с ошибкой "zamekover kill you" код ошибки был 00666, после этой ошибки я потерял сознания, очнулся я в больнице, от страха я решил уйти из игры на несколько месяцев, сейчас я вернулся, вроде больше мистики нету, я рад что всё уладилось, вот такая вот история, я очень надеюсь что подобных историй со мной не случится,всем пока, берегите себя, желаю вам не встречать таких психов.

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