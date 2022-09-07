Багровая луна

Новость отредактировал Estellan - 7-09-2022, 21:19

Причина: Изменен раздел.

MysticalBook Просмотров: 156 Комментарии: 0 +2 7-09-2022, 21:19 by

Я вырос в бедной семье . Отец был обычным плотником . Днём он с горем пополам работал , а вечером пропивал деньги в ночном кабаке . Мать сильно болела . Все что она могла -это выполнять вместе со мной небольшую работу по дому . Родители часто ссорились . На высокой эмоциональной точке кипения взрослые не задумываются над тем , что ребёнок страдает больше остальных . Когда я видел , что они в очередной раз не смогли найти общий язык в каком то вопросе, меня начинала переполнять буря негативных эмоций . Страх , гнев , тревога . Я не знал , как с этим справляться .Я понимал что идеальных семей , с полным взаимопониманием , доверием и любовью не существует , но это так давило на меня , все больше начиналось казаться , что я такой один в целом мире .Я очень любил читать , отражая в своих мыслях все ,что представлял в своей голове . Это был мой маленький мир . Ни мои родители , никто другой не мог разрушить его . Мир, в котором не было места злости , страху и отчаянию . Мир, в котором все были счастливы . Хотя, откуда мне было знать , что такое счастье .Мать умерла , когда мне стукнуло 18. Мы похоронили ее на местном кладбище . Отца мало интересовало мое будущее . К нам в дом начали приходить его друзья , с которыми он коротал вечера , играя в карты и меняя одну бутылку в руке на другую .Я не мог терпеть этот пьяный угар и закрывался каждый вечер в своей комнате , а на утро мне приходилось чистить кресла и диваны , которые пропахли алкоголем и табаком . Отец был суров со мной , после смерти матери ему не на ком было вымещать свои пьяные выходки . За любые мои попытки настоять на том , что я уже взрослый человек или отказ выполнять его повеления мне доставалось по затылку . Он кричал на меня на людях , не испытывая при этом никакого сожаления . Я вынашивал план детской мести где то глубоко в моей душе ,но страх перед ним всегда пресекал мои мысли на корню. Тогда я не нашёл ничего лучше , чем просто сбежать . Мне казалось , что в любом другом месте на этой земле мне будут рады больше , чем в собственном доме . Как то ночью отец пришёл сильно пьяным и рухнул на кровать .Бормоча что то себе под нос, он уснул . Поняв , что настал мой час я собрался и вышел из дому , прикрыв немного дверь . Было довольно поздно , стояла полная луна . Она была необычайно красива ,идеальное одиночество и покой - лучшее , что способен подарить людям единственный спутник земли . Я взял с собой лишь сумку с документами и немного денег , которые мне удалось найти в тайнике отца . Недолго думая , я отправился в путь неизведанному .Я путешествовал очень долго . Сама мысль о том , что я свободен как птица , грела меня темными ночами . Города , села , поместья , базары, кабаки - лишь малая часть того , где я побывал в поисках работы . Я было уже начинал жалеть , что покинул родной дом , как в один день ко мне подошёл старик . Я сидел у дороги , доедая последние остатки сушеной рыбы .-Я хорошо знаю людей , и вижу что ты в отчаянии - произнёс он . Мне нечего было скрывать . я рассказал ему , что путешествую по свету в поисках лучшей жизни, что никто не даёт мне работу и поэтому сижу здесь , не зная куда мне дальше идти .-Ты украл эту рыбу , не так ли ?- старик взглянул на меня с укором . Мне пришлось со стыдом опустить свои глаза , потому что деньги мои давно закончились и другого выхода у меня просто не было .Утвердительно кивнув , я пообещал , что обязательно найду своё место , и тогда моя жизнь изменится .- знаешь как сказал один мудрец , жизнь это то , что происходит с нами , пока мы готовим планы на будущее -усмехнулся старик .Я взглянул в его глаза и понял , что он не осуждал меня , он понимал меня . Это то , чего мне не хватало все эти годы после смерти матери . Старик сказал что может помочь мне , и я проникся к нему .Я стал жить у него . У меня была отдельная комната . я помогал ему по хозяйству , стирал и готовил еду . Он никогда не кричал и не унижал меня . Я почувствовал к нему отеческую любовь и слушался его во всем .Эта была та жизнь , о которой я мечтал , но которой у меня никогда не было .В доме старика было много драгоценностей и какой то старинной утвари . Мне стало интересно откуда это все , и я начал расспрашивать его . Старик постоянно опускал голову и уходил от ответа , я понимал что он не хочет об этом говорить , как будто это частица тёмного прошлого его жизни , но одним поздним вечером мое любопытство взяло вверх . Он рассказал о своём тяжёлом детстве , мы были с ним похожи . Ребёнком он оказался на улице и стал воровать . Он был очень терпелив и любознателен . Нашёл "друзей " по духу . проводил много времени в обществе ему подобных шулеров , мелких карманников и мошенников .Спустя годы, он довёл кражи до совершенства , мог незаметно проникать в чужие дома , он стал подобен тени . брал деньги ,драгоценности , старинные вещи , даже не брезгал дорогой одеждой .То , что мог, продавал на чёрном рынке , остальное оставлял у себя . Я понял , почему он догадался , что рыба была не моя . Но кто я такой , чтобы судить его .-Научи меня !- произнёс я , сам от себя того не ожидая . Старик посмотрел на меня с удивлением .-Это не сулит ничего хорошего , твоя жизнь сильно изменится -.Я понимал это , но я был очень настойчив , и старик не смог отказать мне . Начались долгие дни , недели и месяцы моего обучения . От обычного карманника на рынке до хорошего карточного шулера , под четким вниманием и руководством моего учителя я очень быстро освоил множество навыков . Учеба ночных проникновений в дом происходила вобще очень интересно - старик требовал от меня вставать поздней ночью и аккуратно ходить по нашему дому , якобы в поисках ценных вещей . Спал он очень чутко , и поэтому я провалил множество попыток . Обычно все заканчивалось тем , что он трогал меня за плечо , встав с постели из за шорканья моих ног и говорил - Провалено!-Время шло . Мои навыки были все лучше и лучше , я даже обокрал один дом в округе. Это было не трудно ,хотя старик меня сильно ругал за это . Он говорил , что к таким вещам надо подходить с опытом . Проследить за жильцами , удостовериться что поблизости нет полицейских участков , убедиться , что дом без сигнализации и все сопутствующие этому риски . нужно взвесить все за и против . если по какому то параметру дом не подходит , нужно оставить его и не трогать . Но я уже почувствовал этот азарт , поэтому я молча слушал , опустив голову и размышляя, какой дом будет следующим .Однажды мне захотелось прогуляться и я зашёл далеко от дома . Я рассуждал о своей жизни . О всех "до" и "после" , о том ,как она изменилась и кем я стал . Счастливым человеком , который нашёл близкого друга или обычным воришкой , который больше ничего не умеет . И тут я увидел огромный дом , который стоял обособленно в конце улицы . Он был очень старинный и красивый . Казалось , что время застыло вокруг него , ведь выглядел он , как будто стройку закончили только вчера .На его оконных карнизах были вырезаны какие то незатейливые символы , я не понимал их назначения . Строение невольно поражало своими масштабами и необычностью архитектуры , никогда ранее я такого не видел . Дорога к дому была закрыта настолько смешным забором , что я невольно чуть не рассмеялся вслух . Он был такой невысокий , казалось что даже ребёнок может перелезть через него , чтобы попасть во двор . Я вернулся домой и ,как бы невзначай ,рассказал о том , что видел . Старик посмотрел на меня с укором , но я успокоил его.-Я лишь был поражён его размерами , даже не знаю кто там живет - . Он сказал мне что туда давно заехала семья , они ведут затворнический образ жизни , и редко выходят на улицу . Я был удивлён .Точно что то скрывают , ведь дом был поистине огромный . Мозг начал вынашивать план . Растянулось это надолго . Сперва я приходил к нему и часами рассматривал его днём .Ни разу я не увидел, чтобы кто то из него вышел или зашёл , лишь периодически какие то силуэты проскакивали мимо темных матовых занавесок . Тогда я стал приходить по ночам , в доме горел свет , но чертовы занавески никто не снимал . Я насчитал несколько фигур внутри , но полной картины составить не смог .Несколько раз обойдя дом по кругу , я не нашёл каких либо признаков видеонаблюдения или сигнализации . Он стоял довольно далеко от других , и учитывая что это было на краю города , ни о какой полиции тут не могло быть и речи . Ну что ж , подумал я , он подходит по всем параметрам . Осталось только поставить план действий , который родился в моей голове очень быстро .Ночью, когда старик уснул ,я взял все свои немногочисленные принадлежности в виде отмычек и перчаток , надел удобную одежду и острожно вышел из дома .Погода на улице сильно испортилась , пошёл сильный дождь и небо переливалось длинными молниями , освещающими на доли секунды весь мрак на своём пути . Было далеко заполночь и веяло какой то странной неизвестностью . С лёгкостью перепрыгнув детский забор ,я направился к дому . Свет в окнах не горел и я вздохнул с облегчением . По дорожке , ведущей ко входной двери , стояли удивительно красивые клумбы . Цветы в них давно завяли , и я усмехался внутри себя - Ну вы хоть бы цветы выходили поливать !-Я подошёл к крыльцу , освещённому небольшой лампой ,снял сумку с плеча и вытащил отмычку. Я удивился насколько странный стоял замок на двери , он не был похож на обычные . Встроенный вертикальный механизм не позволял мне даже увидеть разъём для ключа , его здесь , как будто , и не должно было быть . Я нажал на ручку , в надежде увидеть поворот створа , и в этот момент дверь открылась . Я застыл , они и дверь не закрыли , ну совсем с головой не дружат .Тихо открыв дверь я понял , что погода была как никогда кстати , молнии периодически освещали помещение и можно было хорошо различить все , что вижу . Я находился в каком то подобии гостиной . Здесь было много раритетных вещей . Диван , обитый полуистлевшей материей . Старинные часы на стене , еле слышно отбивавшие время . Большой стол в центре зала . Везде были разложены маленькие побрикушки и статуэтки . Вот гребень для волос , а там книга с увядшим цветком между страницами . Некоторые из предметов на настенной полке под часами выглядели очень дорогими , от них так и веял запах глубины веков . Я тихо подошёл , открыл сумку и начал аккуратно сгребать все , не создавая шума, благо мои тренировки не прошли даром . Пройдясь по всей гостиной и наполнив сумку до отвала , я захватил пару странных колец со стола .Не понятно из чего они сделаны , но они выглядели очень внушающе и были довольно увесистые . Наверх дома вела очень широкая лестница с ковром на ступеньках . Я не решился подняться , чтобы никого не разбудить , дом был очень большой и старый . Любой скрип мог меня запросто выдать и я уже направился к выходу , как услышал слабый звук . Я начал прислушиваться.Сквозь раскаты грома было почти не разобрать ,но мне показалось это было похоже на человеческий стон . Остановившись ,я повернулся и начал разглядывать помещение , но в нем никого не было . -показалось что ли - прошептал я сам себе ,но в это мгновение опять что то услышал. Направившись вглубь гостиной , я начал слышать звук все лучше , черт побери это и правда человеческие голоса . С правой стороны лестницы стояла большая железная дверь на замке и я готов был поклясться , что стоны исходили именно оттуда . Решив , что это меня не касается , ведь мы тут все таки не в гостях , я уже было развернулся , как услышал отчетливое "помогите". Я вздрогнул и ,недолго думая ,снял сумку и достал отмычки . Замок на двери был очень простой , справившись с ним за считанные секунды , я отворил дверь .Я ничего не увидел , потому что в комнате царил абсолютный мрак , но когда небо осветилось очередной вспышкой , моему взору предстало страшное зрелище . В помещении находились несколько человек , прикованных цепями за руки и шею к стене . Некоторые из них были в крови . Изнурённые и слабые , они не двигались , лишь кидали на меня взгляды с мольбой о помощи и только один из них стонал . Я пришёл в ужас .Куда я нахрен попал , что тут происходит , кто эти люди? . Не буду себя обманывать , я был сильно испуган . В полном недоумении я оступил назад . В голову лишь пришла мысль немедленно покинуть это место . Я развернулся и направился к выходу . Открыв дверь , я дёрнулся от неожиданности . На пороге спиной ко мне стояла девушка и не шевелилась . Услышав мои шаги , она развернулась . Ее руки были скрещены, а ладони сжимали предплечья , как будто ей было холодно .Я не смог разглядеть ее лица , но это была худая девушка с белой , как мел, кожей . На ней были высокие чёрные сапоги , джинсы и темно-синяя майка . Голубые серьги, сделанные из какого то тёмного кристалла , блестели на ее ушах .-я прошу извинения за мой внешний вид , ведь мы совсем не ждали гостей !- произнесла она с ухмылкой .Свет молнии осветил ее лицо , и я пришёл в ужас . Белоснежные клыки сверкали на ее лице , а глаза были наполнены кровью . Я попятился назад , и столкнулся с кем то . В следующее мгновение в голове начало темнеть , меня оглушили и я упал без сознания .Я очнулся прикованным к какому то столбу . Судя по убранству , я был в этом же доме . Голова сильно ныла в области затылка , удар был приличный . За окном рассвело , но темные шторы не давали лучам солнца проникнуть в помещение , было лишь немного светлее , чем ночью . Я с трудом видел , зрение ещё не восстановилось . Когда картинка окончательно сложилась я вздрогнул и закричал . Неподалёку от меня на большом диване сидело несколько человек и разглядывали меня усмешливым взглядом.Невысокий парень сидел возле меня на корточках , вглядываясь в мое лицо .-Кто вы нахрен такие !- кричал я , гремя цепями и наивно пытаясь освободиться . Девушка со светлыми белокурыми волосами встала и подошла ко мне , припевая что то на ходу .-ммммм он вкусно пахнет - сказала она , понюхав меня. Я невольно дёрнулся к стене .-Лена не трогай его !- В комнату грозной походкой вошла дама , с которой я столкнулся на крыльце .-прошу прощения , чистокровная ..- девушка отошла от меня , склонив голову .-да что с ним тянуть Алия , он пытался нас обокрасть!- сказал высокий парень со светлыми волосами , вываливая все содержимое из моей сумки на стол . - он даже лунный камень прихватил ... ахахах- .-закрой рот , полукровка , или ты забыл своё место ?!- парень молча опустил голову .-его судьбу решат древние , или вы забыли правила ??-Теперь понятно , кто тут главный . Я смотрел на них недоуменно , мне было страшно и смешно одновременно .Что за цирк .-а он робкий , представляю , что он сейчас испытывает - засмеялась девушка с дивана . Она смотрела на меня , облизываясь . Тут я не выдержал .-Слушайте , ребята , если это косплей какой то , даю вам слово , вы сдали на отлично .я знаю , что виноват , прошу снимите эти цепи и давайте спокойно поговорим !-Молчание , длившееся не долго , прервалось хохотом .-Цыц всем ! То есть ты считаешь, что проник к нам в дом , чтобы нас ограбить , а мы тебя схватили и устроили перед тобой косплей? - спросила Алия . ей было совсем не смешно .-Послушайте , я отвечу за свои поступки , снимите цепь , я ведь не причинил никому вреда , будьте людьми !- просил я , ловя на себе их пытливые вгляды . В этот момент девушка с порога очутилась прямо передо мной , я в ужасе дёрнулся от неожиданности . Она схватила меня за горло так сдавив его , что я чуть не отключился .-людьми ?? да я лучше сдохну , чем опущусь до твоего уровня , понял меня мерзкий ублюдок!! - прошептала она мне . Я сразу стал убедительно кивать головой , лишь бы она убрала руку .-когда полная луна, Инди ?? - крикнула она перед собой . Девушка стала рыться в календаре .-через три дня - .-отлично это будет отличный корм ,следи за ним кил , я попрошу древних о такой услуге для тебя !! - Парень , сидевший рядом со мной , благодарно кивнул .Все поклонились и алия вышла из комнаты .-ты правда решил , что мы люди ?- спросил парень , поправляя очки . как будто в этом было что то неестественное . Но я уже начинал понимать .-ну и кто же вы ?- спросил я с ухмылкой .-мы вампиры друг мой . ты забрался не в тот дом на свою беду ,но есть и хорошие новости - ты умрешь с честью для нас - сказала Лена .-да, я выпью тебя , если древние одобрят !- произнёс парень в очках .Я рассмеялся .Мне было страшно и смешно одновременно .-вампиров не существует ! это сказки выдуманные писателями , чтобы завлечь людей !-оо да он начитанный парень !- смеялась Инди.-да я много читаю и знаю о чем говорю !-ну и что же ты читал , дракулу?- спросил светлый парень .-какая разница лёша , он все равно скоро умрет -смеялась лена .-Да!- кричал я . - Дракула это эталонный образ вампира , созданный писателем Брэмом Стокером . граф из трансильвании,который пил кровь и превращал людей в вампиров . Писателем ! слышите !--но дракула это ведь не просто выдумка писателя - сказала Инди . -у литературного героя был исторический прототип !--Да я в курсе . Влад Цепеш. Это очень жестокий тиран , который устраивал ужасные и показательные казни , вешая на колья головы своих врагов. Он был настолько кровавый, что в итоге его подворные сочли за лучшее заколоть своего правителя , а голову отправить туркам , с которыми он успешно воевал . Но вы не найдёте ни одного факта или исторической записи , которая бы подтверждала то , что он пил кровь . Это было выдумано , чтобы привлечь людей к этой , ставшей впоследствии, легендарной личности .!-Они слушали меня и скалили клыки , но я был не дурак , я понял куда попал . Не знаю что я пытался сам себе доказать , мне хотелось открыть глаза и вздрогнуть от очередного страшного сна . Когда они ушли "питаться" , со мной остался лишь парень в очках .-прошу тебя , скажи куда я попал - сказал я уставшим голосом . Ему стало жаль меня . Он принёс мне еды и немного воды .-это обычный ковин, мы семья . Алия и лена - чистокровные , но первая значительно старше, поэтому она главная . Чистокровные относятся к высшему сословию вампиров . Они являются основателями ковина и хранят вековые традиции . Лёша и инди - полукровки, они ниже в иерархии , рождены от чистокровного вампира и человека . Они питаются и едой и кровью , поэтому я и принёс тебе поесть . Есть ещё двое , но они сейчас на службе у древних .-а кто же тогда ты ? - спросил я с изумлением .-а я обычный обращённый . я родился таким же как и ты -простым человеком --то есть к тебе не относятся , как к равному ?--ты не понял . никто , кроме ранга одного звена у вампиров не относится к другим звеньям , как к равным. Но скоро я полностью смогу войти в семью , мне лишь нужно пройти посвящение при полной луне .-Я понял что он имеет в виду меня .-а кто такие древние ?- поинтересовался я .-поверь ,тебе лучше с ними не встречаться . Древние -это основатели всех родовых кланов и прародители всех чистокровных . Никто не знает достоверно о их происхождении. по слухам , они были обращены первым существовавшим вампиром . Их власть абсолютна .-получается что мне уготована лишь одна участь ? - спросил я-это честь для тебя перед всем ковином. люди , обращённые при полной луне для прохождения посвящения обычных обращённых будут чтиться всегда .Что ж новость приятная , но почему то меня совсем не грела . Цепи , которыми меня приковали ,могли сдержать даже буйвола . И все , что мне оставалось , это сидеть и ждать своего конца .Дни летели напролёт . Вампиры были активны только ночью , я постоянно слышал их шаги , переговоры , стоны людей из той комнаты , в которой я побывал . теперь я понимал что это для них не люди , а просто еда . Кроме этого , инди постоянно таскала какие то медицинские пакеты с кровью по ночам , так что перебоев с едой у них точно не было .Если вы не знаете , что они вампиры , вы никогда об этом не догадаетесь . Обычная семья , которая сидит по вечерам вместе за бокалом хорошего вина , играют и смеются . Единственное , чему я поражался это то , какой властью обладала Алия , ее слушались беспрекословно . только лишь Лена была ей ровней . Алия почти не обращала на меня внимания , она не считала , что ей стоит уделять внимание такому созданию как я . У неё на руках я часто видел ребёнка , она ходила с ним , постоянно разговаривая по телефону . Малыш часто плакал и она пыталась его успокоить , улюлюкая и показывая ему разные игрушки . Я часто беседовал с килом , он рассказывал о том , что вампиры наделены сверхъестественной силой и скоростью и лучшими , по сравнению с человеком слухом и обонянием. Они способны регенерировать , получая ранения , устойчивы ко всем видам ядов и излучениям , кроме одного . Солнечного . это было единственное , чего они боялись . Даже высший вампир не мог себе позволить бродить по улице в ясный день .Тем временем настал мой последний день на земле . С утра мне , как обычно принесли поесть и дали воды . Надо признать , что они никогда не издевались надо мной, кормили и вели себя достойно , не смотря на то , что я обычный пленник , который ждал своей участи, ну кроме алии конечно . Все они были очень культурными , разговаривали со мной не как с равным , но и не так , как ведут себя люди , когда перед ними пойманный вор . Возможно это только потому , что мне будет "оказана" высокая честь в полнолуние , точного ответа я не знал . Поздно ночью меня вывели и мы все отправились в лесную чащу. Шли мы довольно долго по темным тропинкам , огибая лесные массивы под красивой полной луной. Мое шествие в последний путь сопровождалось плачем ребёнка , которого алия зачем то взяла с собой ."надеюсь он не будет смотреть" подумал я. Когда луна опустилась ниже и стала ещё красивее , мы вышли на ровную поляну , окружённую лесом . Алия отдала малыша Лене и вытащила какую то старинную книгу . Вампиры встали вокруг меня кольцом и она стала читать ее. Я приготовился в мир иной , на мне уже не было цепей и руки мои были свободны , но куда я мог убежать ? Я бы не сделал и пяти шагов .-время!- скомандовала алия и захлопнула книгу .Кил подошёл ко мне и я поднял глаза , чтобы в последний раз увидеть красивую полную луну . И тут мы услышали еле заметный для слуха вой . Он был все громче , нарастал с каждой секундой . Вампиры начали носиться в разные стороны , перешёптываясь друг с другом .-оборотни!- прошептал парень в очках .Да вы издеваетесь , мне только этого не хватало .Алия положила ребёнка возле меня .-тронешь и ты труп , понял ?-Вампиры встали в ряд , обнажив клыки, их глаза зажглись как маяки в море .Из сумрачного леса показались ярко-красные огоньки . Едва слышно вышли огромные вервульфы. Они были очень большие ,под 2 метра ростом , полностью покрыты небольшой шерстью , а их ноги были вывернуты вперёд .-никогда не видела таких огромных ..- растерялась инди .-потому что полная луна - ответила лена шипящим голосом .Они кинулись на нас с такой скоростью , что я не поверил своим глазам .-ликаны!- прокричал лёша . Вампиры бросились навстречу . Началась битва , которую мне сложно описать простыми словами . Вой и рычание заполнили темноту , а кровь ,летящая в разные стороны , казалось , закрывала все небо . Я не знаю как ликаны различали вампиров , они летали с такой скоростью , что это было неподвластно моему зрению .Их глаза сверкали , расчищая мрак на своём пути . Я лишь мог заметить как вампир появлялся на миг и после этого ликан падал замертво . Но их было много , очень много , они выбегали из тёмной листвы и казалось , что это никогда не закончится . Раненные ликаны вставали через несколько секунд , их регенерация происходила прямо на моих глазах . Глубокие раны затягивались так быстро , как будто их и не было вовсе . Ребёнок кричал и плакал . Я понял , почему алия положила его возле меня , это было самое безопасное место в этом водовороте кровавых событий .-Ребёнок ! ребёнок ! - кричал огромный ликан . Все , кто после этого устремлялся в сторону малыша , падали замертво без головы . Я лишь мог заметить красные глаза на окровавленном лице алии. Она была беспощадна . "Рано или поздно она не сможет защитить его " пришло мне в голову . Я был в ужасе , казалось эта резня не закончится никогда , и решил , что это мой единственный шанс остаться в живых .Подскочив к ребёнку , я прижал его к груди и ринулся в лес , откуда мы пришли .Пронзительные вопли сзади меня не заканчивались , а я все бежал и бежал . Ребёнок чувствовал чужого человека , он плакал , кричал и кусал меня , я не мог его упокоить , лишь сильнее прижимал к груди от страха , что нас настигнут. Перепрыгнув через очередную возвышенность , я встал как вкопанный . Передо мной стоял какой то седой старик в длинном чёрном плаще .Его бледное, иссохшее от старости ,лицо было в морщинах .Я видел его клыки , они были жёлтые и совсем не сверкали . Мне сразу стало ясно , кто это , но не хотелось в это верить . Ребёнок на моих руках утих . Я наклонился и положил его перед стариком .Боя на моей спиной уже не было слышно и вампиры появились около меня .Все в крови ,они рыскали по всему лесу в моих поисках . Я заметил изумление и страх в их глазах , когда они увидели , кто стоит передо мной . Все склонили головы и молчали . Меня схватили за шею и подняли над землей.-ты забыл , что я сказала тебе , отродыш?!?- Это была Алия , ее кровавое лицо переполняла ненависть .-не думаю, что я ошибался , когда считал , что мы чтим традиции ..- произнёс старик еле слышным голосом . Алия понюхала и опустила меня на землю, склонив голову перед ним . Я так и знал . Это был древний . Я читал , что они живут до 3000 лет , и даже представить не мог , сколько он повидал на своём веку . Алия подняла ребёнка и вампиры молча скрылись в лесной чаще.Я долго бродил по лесу в поисках выхода на какой нибудь маршрут . Спустя какое то время вышел на дорожную развилку и отправился домой . Я вспоминал старика , как там он ? наверно обыскался меня уже ... Голодный , грязный и уставший я подошёл к дому . Старик сидел во дворе , глядя на ночное небо .-Господи я думал ты меня бросил !-Он подошёл ко мне . Его глаза сияли радостью , а меня переполняла такая буря эмоций , что я не мог говорить . Мы крепко обнялись , я любил его больше , чем родного отца . Но я был на взводе , чувствовал как кровь бьет ключом в моем стучащем сердце и эта жажда ...я не мог с ней бороться или сопротивляться , я чувствовал запах его крови , он манил меня и не оставлял другого выбора . И я укусил его за шею . Старик кричал , его ноги онемели и он не мог стоять , а я все не отпускал . Когда жажда отступила, он упал . На моем запястье виднелись две крошечные красные точки . Все таки прокусил . Страх малыша не прошёл для меня даром , но я никогда в своей жизни не чувствовал себя лучше , чем сейчас.Я поднял голову и увидел луну. Мои глаза залились кровью и она стала багровой. Идеальное одиночество и покой - лучшее , что может подарить единственный спутник земли .

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