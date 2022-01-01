Лагерь

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:35

Причина: Изменен раздел.

Egor_Malinovsky Просмотров: 63 Комментарии: 0 0 Вчера, 17:34 by

Шёл две тысячи пятьсот первый год. В лагерь длительного содержания "Кошка и берёза" приехала новая смена на полгода.Всё шло хорошо, пока в конце первого месяца в группу лагеря в одной из социальных сетей не стали приходить сообщения от неизвестного никому человека на китайском языке, а за ними фото и видео слежки за всеми людьми, находящимися в лагере. Это пугало абсолютно всех, а содержание писем пугало ещё больше, в них говорилось примерно следующее: "Я вас вижу", "Я вас настигну", "Вам от меня не спрятаться", "Я вас убью", "Убью всех до единого". Попытки спрятаться от неизвестного преследователя предпринимались, но история повторялась. В конце первого месяца сообщения прекратились, но через неделю начались уже бумажные письма с тем же содержанием, это ещё больше пугало людей. Ещё через три дня ночью все услышали крики с улицы, выбежав на улицу, они увидели тень, убегавшую за пределы лагеря, а на земле одного из вожатых, истекающего кровью, его быстро реанимировали, но он уже бился в конвульсиях и не мог ничего внятного сказать. Это было далеко от города, поэтому никто не мог никого вызвать или предупредить родителей детей об опасности из-за очень сложной дороги с обрывами. Следующим утром присутствующие в лагере начали расследования, поделившись на группы и проводя каждый вечер собрания, а также взяли оружие ближнего боя в виде ножей. Первую группу возглавляла Надежда, вожатая лагеря, группа состояла из других вожатых, директоров и прочих взрослых, вторую группу возглавлял Максим, один из самых популярных людей в лагере, все его любили и уважали, он был сыном случайного отца, поэтому больших проблем у него никогда не было, группа состояла из его поклонников, самая многочисленная группа, третью группу возглавлял Андрей, полная противоположность Максима, кроме ума, они оба были гениями, это была самая малочисленная группа, в неё входили все, кто по той или иной причине не любил Максима, а последнюю группу возглавляла Наталья, самая обычная девочка, не выделявшаяся ничем, поэтому она и решила создать свою группу, в неё входили такие же, как и она, то есть совсем обычные люди. Этим днем группа Максима потерпела первую потерю, в обед недосчитались Кара, его нашли мёртвым в поле уж под вечер, на этот раз с признаками удушения, вечером в группу лагеря пришло очередное сообщение на китайском, переведя его, получили текст примерно следующего содержания:"С ним было весело играть в догонялки, но я его запятнал", - следом шли фотографии мёртвого Кара. Тем временем группа Андрея занималась поисками места, где мог жить преследователь, они ходили по лесам и полям, но ничего не нашли: ни дома, ни будки, ни электрического щитка, где мог бы жить тот маньяк, а также создавали карту местности. Наташин отряд просто весь день сидел в комнате, думая о том, кто мог быть убийцей, они думали, что это человек из отряда. А отряд Надежды занимался перебором бумажек, связанных с лагерем и его историей, надеясь что-то найти в них, но ничего не нашли. Тем же вечером было первое собрание, на котором решали вопросы, касающиеся маньяка: Кто он? Зачем ему это? Где он живёт? Кого убить после собрания сегодня? Отряды Наташи и Нади не могли сказать ничего дельного, тем временем Максим и Андрей спорили между собой, кто из них маньяк, а вернее о том, в каком он отряде, в самый разгар спора в группу пришло сообщение, переведя его получили:"Какие вы невнимательные!" - осмотрев все отряды, не нашли Марию, человека из отряда Андрея, тут в группу пришло видео, где неизвестный следит за людьми и похищает одного из них, после этого все пошли спать так, как никакой информации о месте, где сейчас находится Маша не было. Ночью обитатели одной из комнат разбудили тяжёлые вздохи, на вопрос об их причине Рилон, человек из группы Наташи, ответил, что просто плохой сон приснился, после этого все уснули. Утром Рилон лежал на кровати мёртвым, история с сообщением и фото повторилась. После утренних процедур люди вновь разделились на группы, группа Надежды продолжала перебирать бумаги, Максим, со своей группой, пошёл осматривать ближайшие окрестности лагеря и расспрашивать местных о маньяках, Андрей повёл своих в поля, заниматься тем же, чем занимались вчера в лесу: искать место, где мог бы жить убийца, составлять карты, а группа Наташи пошла на высокие точки, дабы осмотреть окрестности с высоты и полюбоваться просторами. Отряд Андрея вернулся раньше, чем вчера, заявив, что нашли тело Маши в поле, а рядом с ней был окровавленный осколок стекла, это дало понять, что в лесу есть какой-то дом или что-то подобное, где можно взять осколок стекла,тело нашли, а вот осколка уже не было рядом. Вечером, по окончании всех дел, начали думать, кого стоит убить, война групп Андрея и Максима продолжалась, они обвиняли всех из отрядов друг друга, но никак не могли сойтись на одном, в итоге все подозрения легли на Нира, человека из отряда Максима, его попросили показать вещи, там нашли осколок стекла, по заверениям Андрея и его команды осколок, как две капли воды, похож на тот, что они нашли у тела, Нира зарезали. После этого получили сообщение с благодарностями за то, что ему облегчили работу. По итогам дня получили следующие результаты: в группе Надежды осталось двенадцать людей, у Максима - шестнадцать, Андрея - шесть, а у Наташи - девять. После этого случая Максим начал видеть предателей во всех, с кем общался, поэтому многие из его отряда стали перебегать в отряд Андрея, после этого Максим начинал сходить с ума, отказывался от еды и нёс всякий бред, в один день он рухнул на газон без сознания прямо перед своими союзниками, его быстро перенесли в небольшую комнату, он очнулся через несколько дней, но по-прежнему был без чувств, такое состояние продолжалось, в один из дней в комнату, где лежал Максим, пришёл Андрей, он, как и всегда, был спокоен и хладнокровен, войдя в комнату и посмотрев на Максима, он подошёл к нему и шёпотом что-то сказал ему. Удивительно, но после этого Максим полностью вернулся: стал вновь эмоционален, начал снова двигаться, Максим, которого любили все, вернулся. Никто не знал про историю с Андреем. По возвращении в строй Максим спросил всего две вещи:"Сколько я лежал? Сколько людей пропало за это время?" - оказалось, что он лежал всего две недели, а пропало целых шесть человек, четыре из них были в группе Надежды, ещё по одному из отрядов Наташи и Андрея. Дни до и после болезни Максима сильно не отличались, разве что группы начали больше общаться, Максима это удивило, он подошёл к своей группе и спросил, почему группы начали переговариваться, ему ответили, что ему просто кажется, это всегда так было, просто он этого не замечал. Тем временем команда Андрея закончила работу над картами, а группа Максима завершили опрос жителей близких деревень о маньяке, но выяснили очень мало информации о каком-то маньяке Шоле, который уже лет семь считается мертвым и похоронен рядом с поселением. Группы Наташи и Нади остались на месте, в бумагах ничего не было сказано о маньяке, а гадания и слежка Наташи ни к чему не привели, только Андрей остался в списке подозреваемых. Пропажи людей продолжались, пропадали люди из всех отрядов, получили следующий расклад: в группе Надежды осталось три человека, Максима - восемь, Андрея - семь, а Наташи - два. Андрей и Максим продолжали воевать вечерами, друг друга во всех смертных грехах, но за пределами посторонних глаз очень много говорили, но в обеих ситуациях Андрей сохранял спокойствие, это напрягало Максима. Максим решил спросить о причинах такого хладнокровия, Андрей ответил, что ему просто все равно на свою и чужие жизни, поэтому он и не переживает. Во время из разговора, они услышали крик, выбежав на улицу, с которой доносились крики, они увидели Наташу и какого-то человека в большой кофте, они решили действовать и воткнули ножи в шею неизвестного человека, они сорвали с него капюшон и увидели маску, сняв маску, все были удивлены, это была Надежда, пока Андрей и Максим помогали Наташе, пропало ещё три человека, ещё двоих убила Надежда, по итогу в группах осталось следующее количество человек: Максим - и ещё пять человек, Андрей - пять, а у Наташи - сохранилось количество людей, два человека, если быть точным. Максим все больше и больше доверял Андрею, забыв о вражде, хотя вечером они постоянно спорили, подозрения Андрея на Максима росли каждый день, это было связано с изменениями, Максим стал другим человеком. В один день Андрей повёл своих в лес для продолжения карты, так они наткнулись на заброшенный каменный дом, вернувшись в лагерь, Андрей никому ничего не сказал, а на все вопросы говорил направление, в котором находился дом, но тут же говорил о запрете приближаться к нему. Максима это заинтересовало, но его напрягал запрет на приближение к дому от Андрея, ему было интересно, почему Андрей молчит о потенциальных опасностях, подстерегающие людей внутри дома. Ночью пропала Наташа, теперь Лирон действовал отдельно ото всех, как и Надежда. На следующий день Андрей пошёл в другую сторону и увидел ещё несколько заброшенных зданий, это напоминало какую-то базу или её часть, после этого вернулся в лагерь, история повторилась. Ночью пропало пять людей, в лагере осталось всего восемь человек, теперь групп не было, каждый был сам за себя. Утром Андрей вместе с ещё тремя людьми: Кирой, Детулшем и Максимом пошёл исследовать тот заброшенный лагерь. На первом этаже главного здания нашли несколько давних документов и записей на второй этаж решили не идти, ввиду старости здания это было опасно, после этого осмотрели другие здания, там ничего не нашли, затем вернулись в лагерь, но по возвращении недосчитались Киры, второй раз решили не идти. Уже заканчивался третий месяц. Уже в лагере, перебирая бумаги, Андрей и Максим нашли бумагу о закрытии лагеря, она было датирована две тысячи пятисотым годом, в бумагах также был дневник, где упомянался Андрей, как крайне подозрительный человек, Максим насторожился, тем временем пропало ещё три человека, остались только Лирон, Андрей и Максим. Через день пропал и Лирон, Максим и Андрей остались вдвоём, утром они пошли искать другие здания. Через пять часов усердных поисков они наткнулись на лесничий дом, о котором ещё никто не слышал. Зайдя в дом, они увидели двуспальную кровать, кучу писем, написанных на китайском языке, стол и шкаф, на стенах висело разное оружие, включая винтовки, дробовики, пистолеты, ножи. Тут они услышали шаги, дверь отворилась, и в комнату зашёл мужчина, державший в руках нож. Андрей не раздумывая взял дробовик со стены и выстрелил в человека, попал точно в голову, он умер, перевернув его, в нем узнали Шоле, считавшегося мертвым. Ребята ликовали, но тут Андрей повернулся к Максиму и сказал:"Я тебе наврал, твой отец жив, наследства по возвращении не жди", - после этого Максим взял пистолет и застрелился. После этого Андрей быстро сообщил в ту самую деревню Частино о произошедшем, всех быстро похоронили и отпели. В назначенный срок Андрей уехал из лагеря.

Ключевые слова: Лагерь расследование самоубийство лес

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