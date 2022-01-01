Как Дед Афанасий в США жил

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 17:31

Причина: Изменен раздел.

Egor_Malinovsky Просмотров: 79 Комментарии: 0 +2 Вчера, 17:31 by

Шёл три тысячи семьсот восемьдесят шестой год, дед Афанасий уже восемь лет жил в США, в штате Юта, на восемьдесят седьмом этаже восьмидесяти восьмиэтажного дома, кстати, лучшая квартира в доме, почти на весь этаж, она состояла из просторной кухни с приборами из серебра и большим столом, душа, совмещенного туалетом, трех просторных комнат и личного кабинета, также был шикарный балкон. Откуда столько денег? Все очень просто: Афанасий собрал деньги и основал прибыльный бизнес. Единственное, что ему не нравилось - это соседи этажом выше, это были странные люди: отец-алкаш, Эр, мать-сатанистка, её звали Мари, и их умственно-отсталый сын, звали его Алан, а как иначе: эту семью ненавидел весь подъезд за постоянные оры, драки и странные звуки. К ним много раз вызывали полицейских, но когда они приезжали, все было чисто, и отец возмущался тем, что потревожили его сон, хотя за минуту до этого были слышны крики, раздававшиеся на весь дом и наводящие на мысли о драке между человеком и животным.В одну ночь Афанасий услышал вновь крики так, как день выдался сложным, он договаривалсясначала с властями о разрешение покупки очередной сети ресторанов, а после, получив разрешение, поехал обговаривать сумму сделки с владельцем той самой сети ресторанов,о которой ранее вёл переговоры. Он, не раздумывая, взял пистолет, лежавший на тумбочке около его шикарной кровати, и пошёл к этим соседям, подойдя к двери очень маленькой квартиры, состоявшей из двух спален, маленькой кухни и ещё более тесными ванной и туалетом, единственное, что было большим - старый шкаф, доставшийся Эру в наследство, он посмотрел в небольшую щель, увидел, что там горит свет и постучал, на его удивление, ему никто не открыл: "Наверно только что уснули, а свет забыли выключить", - подумал Афанасий, тут он услышал снова визги и крикнул: "Либо вы сейчас открываете дверь, либо я прострелю вас вместе с ней! " - ответа снова не было, как и криков, тут он пустил несколько предупреждающих выстрелов в дверь, дверь, насколько бы она не казалась слабой и дряхлой на вид, не сломалась, тут он начал двигаться к лестнице, подойдя к ней, он снова услышал крики, на этот раз отчётливо были слышны крики мальчика. "Ну да черт с ним!" - подумал Афанасий, после чего он спустился по лестнице, зашел в квартиру и закрылся. Пройдя в свою спальню, он услышал звуки, будто кто-то царапал соседнюю дверь. Заглянув в глазок квартиры, он не увидел ничего, но он точно знал, что там кто-то есть, но он не может его увидеть из-за угла, под которым он может видеть подъезд, смотря в глазок. Афанасий подумал:"Надо дождаться, пока звуки прекратятся, и заглянуть в глазок ещё раз так, как существо, чем бы оно не было, если это не хозяин квартиры, в любом случае пойдёт к своей квартире, а он видит всю лестничную площадку. Наконец-то звуки стихли, и Афанасий заглянул в глазок, он увидел фигуру, поднимающуюся по лестнице вверх, в фигуре он узнал ту самую соседку с той квартиры этажом выше, на первый взгляд она была нормальной, но тут Афанасий заметил, что движения у неё какие-то слишком механические, что ли. С небольшим чувством страха он отправился спать. Конечно, соседи жаловались на испорченную дверь, но дело заглохло ввиду имения более важных дел и отсутствия любых наводок. Утром Афанасий оформил документы и купил бизнес, после чего предложил своим друзьям устроить вечеринку на его балконе, на вечеринке Афанасий рассказал о том, что он видел вчера, кроме выстрелов, ему не поверили, а сказали, что у него шизофрения или паранойя. Следующим утром Афанасию позвонили в дверь, он хотел разозлиться так, как не любил незванных гостей, посмотрев в глазок, он увидел врачей и решил открыть дверь, врачи представились психиатрами и психологами из ближайшей психиатрической больницы, также сказали, что есть подозрения на паранойю и шизофрению, заявив, что надо пройти обследования на названные болезни. Тесты выдали "Отрицательный" и "Подозрительный" результаты, в итоге Афанасия посадили на домашнее лечение, с переодическими осмотрами и тестами, дни шли, как года, каждый день одно и то же: подъём, таблетки, поручения подчинённым, налоги, еда и сон, раз в месяц тесты и осмотры. Афанасий уже сам начинал думать, что у него появилась паранойя, пока одним утром та самая соседка не принесла ему гостинец в виде фруктов, овощей и пирога. Афанасий принял подарок, хоть и с небольшим страхом, после этого спросил:- Где ваши муж и сын?- Они поехали на полгода на дачу, а я тут осталась, - ответила женщина.Тут Афанасий понял, почему прекратились крики, хотя не поверил Мари. После этого непродолжительного диалога, старушка пошла по лестнице вверх, а Афанасий закрыл дверь и пошёл на кухню, чтобы положить продукты в холодильник. Выйдя из кухни, он пошёл в свою комнату. Зайдя в комнату, он немедленно бросился к телефону, лежавшему около пистолета, взяв телефон, он позвонил своему другу, Корану, так, как боялся, что видел того, что не должен был видеть и был уверен, что соседка врет. и рассказал о ситуации и своих подозрениях о том, что еда отравлена, и о том, что Мари врет, тот сказал, что если Афанасия это так пугает, то пусть нарежет один из фруктов мелкими-мелкими кусочками и съест один такой, а после перезвонит ему и расскажет ощущения и последствия. Дед Афанасий так и сделал, после чего дошёл до постели и лёг, через час он уснул. Друг пытался до него дозвониться, но никак не мог, на второй день он пришёл к Афанасию и начал звонить в дверь, Афанасий не открывал, после этого Коран вызвыл полицию и скорую помощь, они помогли ему открыть дверь, зайдя в спальню, они увидели Афанасия, лежавшего в постели, уже почти мёртвого, его быстро реанимировали. Афанасий очнулся через три дня после реанимации, он сразу же спросил, что произошло, и что он тут делает, ему все рассказали, первым, кто с ним говорил, был Коран, тот спросил что произошло, и почему Афанасий был без сознания, в ответ Афанасий рассказал все, как было, Коран ему поверил. Примерно в это время возобновились звуки в подъезде, Афанасий это знал так, как получал письма поддержки от почти всех соседей, с которыми хорошо ладил, а именно всех соседей, всех, кроме Мари. Через три недели, когда он вернулся из больницы, он в подъезде случайно встретился с Мари, она приветствовала его, изображая радость за то, что он вернулся, но по глазам и голосу можно было понять, что она недовольна его возвращением, да и вообще не понимает, как он вернулся. Афанасий это понял, но все равно поздоровался, делая вид, что ничего странного не было, а в больнице он был из-за случившегося сердечного приступа. На следующий день Мари снова принесла продуктов, теперь Афанасий решил их не есть. Тем временем царапанья дверей квартир ночью прекратились. Афанасий все понимал, но не знал, как донести до полиции все то, что он знает, вместе с тем его не должны были посчитать просто поехавшим стариком. Афанасий и Коран решили действовать следующим образом: заплатить случайному человеку, чтобы тот "сыграл" роль "странника, пошёл к квартире Мари и сказал что-то наподобие:" Здравствуйте, я шёл по лесу и увидел, как ваших мужа и сына зажали волки, я им помог, и ваш муж мне дал адрес, по которому я могу получить определённое вознаграждение в виде дорогого чайного сервиза, находящегося в вашем шкафу, могу ли я пройти и забрать его? "- Афанасий и Коран следят за этим с помощью наушников, маячка и камеры, одежду надо выдать, похожую на одежду странника, также надо выдать пистолет или любое другое оружие, дабы легенда выглядела более убедительно, если ответ Мари будет положительный, то есть разрешение заглянуть в квартиру, то это будет шанс изучить квартиру лучше, и уже потом действовать самим, а если отрицательный, то будет знак, что Мари что-то скрывает. После непродолжительных дебат насчёт оружия, решили вручить пистолет и один из серебряных ножей Афанасия, человека, умеющего обращаться с оружием и отыгрывать роль странника нашли быстро, конечно, кто откажется от миллиона долларов за такую мелочь? Наступил день реализации плана, "странник" подходит к двери и стучится, после этого дверь открывает Мари, "странник" зачитывает свою речь, на что получает ответ: "Моего мужа ещё пять лет назад сбила машина, он умер, а сын три года назад зарезал сам себя в приступе эпилепсии, зачем вы меня хотите развести на чайный сервиз, единственное, что осталось от родственников? Уходите!" - примерно такого ответа ждали Коран и Афанасий, деньги "страннику" заплатили, теперь оставалось лишь придумать, как избавиться от Мари, не вызывая подозрений. Сначала решили попробовать самое простое - арендовать или купить квартиру и провести в ней обыск, попытались так сделать, но Мари не соглашалась, хотя сумма, которую были готовы отдать Афанасий и Коран, в разы превосходила настоящую стоимость квартиры, также спросили про мужа и сына, Мари ответила:"Я же вам говорила, что они на даче, они вернутся через месяц", - это поставило окончательную точку в вопросе: "А есть ли у Мари хоть что-то подозрительное?". Все бы ничего, только после этого дня начали пропадать люди из своих квартир именно в этом доме, полиция не могла ничего сказать насчёт этого дела, следов взломов или выламывания дверей не было. Коран пока жил у Афанасия, и они насторожились. Первый пропавший был с первого этажа, с первой квартиры, через два дня нашли его тело в тринадцати километрах шестидесяти одном метре от штата, в лесу. На следующее утро пропала семья, жившая на тринадцатом этаже в шестьдесят первой квартире. По камерам в подъезд никто не заходил, и никто не выходил из дома, лифтом также никто не пользовался. Полицейские решили тайно поставить камеры во всех комнатах всех квартир дома, в том в квартирах Мари и Афанасия. Пропавшую семью в двух километрах десяти метрах от города, их тела были наполовину съедины, на оставшихся частях тела отца семьи были следы от укусов, когтей и ножевых ранений, что значило, что он сопротивлялся. Прошло ещё пять дней, были похищены два друга, находящиеся на втором этаже в десятой квартире, на этот раз по камерам получилось увидеть, как кто-то звонил им в дверь, и один из них пошёл открыть, там было странное существо, похожее на человека, но ведущее себя, как разозленный демон, оно, несмотря на женский вид, легко расправилось с двумя двадцати трехлетними парнями, но получило ранение, это стало облегчением для дома, значит его можно ранить, а впоследствии убить. Тем временем прошёл месяц, и Афанасий с Кораном пошли к Мари, спросить про возвращение Эра и Алана, Мари ответила, что они решили ещё на два-три месяца остаться в деревне. Афанасий и Коран сделали вид, что поверили Мари, хотя поняли, что её слова - чистая ложь. Через четыре дня парней нашли в двадцати трех километрах ста двенадцати метрах от города. Тут полицейские и жители дома поняли, какая квартира станет следующей, они добрались до дома чуть более, чем за час ввиду закрытого Ж/Д переезда, зайдя в квартиру, они никого не увидели, решили, как и всегда, посмотреть камеры, по камерам было видно, что к старой женщине пришла молодая, видимо, её дочь и зарезала старушку кухонным ножом, пока готовила бутерброды, а после ушла, как ни в чем не бывало. Дочь быстро задержали, несмотря на все её оправдания, она отрицала всё, даже то, что была у матери, хотя камеры её засекли. Дочь приговорили к семи годам тюрьмы и ещё трём годам нахождения в психиатрической больнице, все, кроме Афанасия и Корана, думали, что приговор справедлив. Старушку нашли в восьмидесяти семи километрах четыреста тридцати двух метрах. Афанасий понял, что следующей жертвой должен быть он. Он решил сделать все, чтобы жертвой стал не он, а то существо, что убивает людей: он заколотил дверь изнутри, изолировался ото всех людей, вклячая Корана, держал при себе пистолет и нож, а также оставил всего один выход из каждой комнаты своей квартиры, он не отвечал людям вообще. Через день, примерно в четыре вечера ему постучали, посмотрев в глазок, он увидел Корана. Он решил не открывать дверь так, как договаренности с ним не было. Тут из-за двери начались крики с требованиями открыть дверь, но Афанасий не отвечал, после этого в дверь начали ломиться, дверь стояла стойко. Вдруг удары прекратились, Афанасий решил посмотреть в глазок, там он увидел, как существо отходило для разбега, Афанасий решил отойти от двери, прижаться к стене, огордить себя всевозможными вещами и наставить оружие на ту точку, на которую должно было бежать существо в облике Корана. Тут на телефон Афанасия пришло сообщение с телефона Корана следующего содержания: "Афанасий, я пришёл, почему ты не открываешь?". Афанасий понял:"Оно сейчас уязвимо, оно ничего не знает, с этим надо кончать либо сейчас, либо никогда". После этого Афанасий ответил своим сообщением:"Извини, я спал, сейчас открою". Он запустил Корана и сразу же пустил ему в колени десяток пуль, после этого выстрелил в голову, а после ножом отрубил голову и обыскал уже мёртвое тело, найдя телефон Корана, он понял, как все было, но решил это проверить позже, затем разбил тело на части и выкинул тело в реку, после чего собрал всех жителей дома и полицейских, которые всё видели по камерам и пошёл вместе с ними к Корану, выломав дверь Корана, все увидели мёртвое тело, умершее от ножа. Через два дня решили проверить квартиру Мари, дверь так же, как и в случае с Кораном, выломали, Мари дома не было, обыскав квартиру, нашли кучу следов обрядов, позволяющих трансформироваться в любое существо, записей с просьбами сатане и желании стать сильнейшим существом в мире, дневник, в котором она говорит о своих планах и чётко расписывает последовательность действий, а в шкафу нашли почти полностью съеденные тела Эра и Алана, теперь все было понятно всем, а не было её видно так, как она все это делала в слепой зоне камер. Тело Мари нашли на береге реки в восьмидесяти восьми километрах четырехстах тридцати восьми метрах от города.

Ключевые слова: Дед Афанасий сатанизм США этаж выше

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