104.1

Scary_stories110 Просмотров: 148 Комментарии: 0 0 Вчера, 09:33 by

Был я, однажды такой маленький в детстве. Мне было 6 лет. Я был на даче, с бабушкой и слушал радио. Но один случай пошел не по-плану. Бабушка разбудила меня в 5:08 и дала послушать жесть в радио. Я испугался от услышанных криков людей. Там были странные песни в радио, Были взломано вещание и издавала громкие прерывании звуков, как из шнуров. Жесть длилась 10-20 минут. Потом это закончилась, и мы рассказали с соседкой что произошла жуть. И ходили к другим людям чтобы рассказать произошедшее. Ссылка на записанный файл: https://www.mediafire.com/file/u69jba5utcs4z83/%25D0%25B0%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BA%25D0%25B0_%25D0%25BD%25D0%25B0_%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25B4%25D0%25B8%25D0%25BE_104.1.wav/fileВНИМАНИЕ, ЧТО В ЭТОМ ФАЙЛЕ - РЕАЛЬНОЕ.

Ключевые слова: Инцидент взлом радио авторская история

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