Дом с лифтом"Дом с лифтом"
Июнь 2002:
В нашем городе построили единственный дом, в котором есть лифт, люди которые заселялись туда - радовались, ведь дом с лифтом как круто, только счастье длилось не долго,
в лифте люди начали пропадать.
Декабрь 2002:
Пропал ребенок, девочка Маша, пошла гулять, даже не вышла из дома, никто её не видел
Февраль 2002:
Бабуля с шестого этажа пропала, Галина Сергеевна очень приятный и добрый человек, так же никто не видел
Март 2002:
Пропали 3 человека - муж: Александр, жена: Алёна, сын: Мишка, очень добрая и позитивная семья
Июнь 2002:
Пропал Виктор Степаныч с 4 этажа, хороший мужик был, душевный, иногда выходили покурить вместе
Июль 2002:
Людей все меньше и меньше, что это такое? В доме угасла энергия, остались единицы, которые собираются переезжать
1 Августа 2002:
Я один в этом чертовом доме, я решил сходить в подвал, в нём была дырка в лифтовую шахту, может с лифтом что-то не так?
2 Августа 2002:
Я взял всё необходимое, время отправляться, у меня были ключи от подвала, я пошел дальше, через потемки я увидел щель, это была чертова шахта
Я поел и прошмыгнул в щель, что я увидел повергло меня в шок, все, кто пропали лежали там, горкой, за что им такое? Я не понимал, что они сделали
Я побежал от туда со всех ног, уронил фонарь... Позади себя я услышал паданье лифта, и чьи-то шаги...
Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:22
Причина: Изменен раздел.
Вчера, 22:22 by wakawaka666Просмотров: 64Комментарии: 0
Ключевые слова: Дом лифт пропажа люди