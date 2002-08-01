Дом с лифтом

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 22:22

Причина: Изменен раздел.

wakawaka666 Просмотров: 64 Комментарии: 0 0 Вчера, 22:22 by

"Дом с лифтом"Июнь 2002:В нашем городе построили единственный дом, в котором есть лифт, люди которые заселялись туда - радовались, ведь дом с лифтом как круто, только счастье длилось не долго,в лифте люди начали пропадать.Декабрь 2002:Пропал ребенок, девочка Маша, пошла гулять, даже не вышла из дома, никто её не виделФевраль 2002:Бабуля с шестого этажа пропала, Галина Сергеевна очень приятный и добрый человек, так же никто не виделМарт 2002:Пропали 3 человека - муж: Александр, жена: Алёна, сын: Мишка, очень добрая и позитивная семьяИюнь 2002:Пропал Виктор Степаныч с 4 этажа, хороший мужик был, душевный, иногда выходили покурить вместеИюль 2002:Людей все меньше и меньше, что это такое? В доме угасла энергия, остались единицы, которые собираются переезжать1 Августа 2002:Я один в этом чертовом доме, я решил сходить в подвал, в нём была дырка в лифтовую шахту, может с лифтом что-то не так?2 Августа 2002:Я взял всё необходимое, время отправляться, у меня были ключи от подвала, я пошел дальше, через потемки я увидел щель, это была чертова шахтаЯ поел и прошмыгнул в щель, что я увидел повергло меня в шок, все, кто пропали лежали там, горкой, за что им такое? Я не понимал, что они сделалиЯ побежал от туда со всех ног, уронил фонарь... Позади себя я услышал паданье лифта, и чьи-то шаги...

Ключевые слова: Дом лифт пропажа люди

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