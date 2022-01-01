21 апреля, 2121 г. Инцидент: «Плачущий бог»

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:50

Причина: Изменен раздел.

Exeler Просмотров: 66 Комментарии: 0 -2 Вчера, 18:50 by

Шаг первый: уедь на такси в неизвестное место.Шаг второй: выйди в потерянном месте, где нет надежды, только смерть, и откуда не возвращались.Шаг третий: темнеет, и ты, до сих пор один, пытаешься убежать от неизвестных существ, никто не может тебе помочь.Шаг четвёртый: прислушайся к шепоту.Шаг шесть тысяч шестьдесят девятый: бог должен страдать за свои грехи, антихрист манит нас, чтобы убивать овец, баранов, пастухов, и это все ещё не ничто.***21 апреля, 2121 г.Инцидент: «Плачущий бог».Автор - Mr.Chernobyl.

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