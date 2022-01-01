21 апреля, 2121 г. Инцидент: «Плачущий бог»Шаг первый: уедь на такси в неизвестное место.
Шаг второй: выйди в потерянном месте, где нет надежды, только смерть, и откуда не возвращались.
Шаг третий: темнеет, и ты, до сих пор один, пытаешься убежать от неизвестных существ, никто не может тебе помочь.
Шаг четвёртый: прислушайся к шепоту.
Шаг шесть тысяч шестьдесят девятый: бог должен страдать за свои грехи, антихрист манит нас, чтобы убивать овец, баранов, пастухов, и это все ещё не ничто.
***
ЭТА ФОРМА БЕСКОНЕЧНА
БЕСКОНЕЧНАЯ БОЛЬ. БЕСКОНЕЧНЫЕ МУЧЕНИЯ.
БЕСКОНЕЧНЫЙ ЭКСТАЗ. БЕСКОНЕЧНАЯ МОЩЬ.
И ВСЁ ЖЕ, УДОВОЛЬСТВИЕ НИКОГДА НЕ ПЕРЕВЕСИТ БОЛЬ.
БОЛЬ – ЭТО ВСЁ, ЧТО Я СЕЙЧАС ЧУВСТВУЮ.
СЕЙЧАС – ТОЛЬКО МУЧЕНИЯ.
ЭТО ФОРМА, КОТОРУЮ Я ОБЕЩАЛ, НО НЕ ТА, КОТОРУЮ Я ХОТЕЛ.
ЭТО МОЁ НАКАЗАНИЕ, НО Я ПОЗНАЮ БОГА.
ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН ПОЗНАТЬ АНТИХРИСТА ВНУТРИ СЕБЯ.
21 апреля, 2121 г.
Инцидент: «Плачущий бог».
Автор - Mr.Chernobyl.
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Новость отредактировал Estellan - Вчера, 18:50
Причина: Изменен раздел.
Вчера, 18:50 by ExelerПросмотров: 66Комментарии: 0
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