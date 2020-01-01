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Дурдом

Страшилки

Страшная фотография.
Однажды после обеда просматривая одну из своих фотографий девушка увидела на ней чей-то пугающий силуэт,стоящий позади неё.Она отнесла показать эту фотографию своему отцу.Тот внимательно её посмотрел и ужаснулся.На снимке где изображена его дочь запечатлено привидение злой старухи,которая выжила их из квартиры,куда они год назад заселились.Много лет назад в той квартире жила одна злая старуха,которая не давала соседям никакого покоя.Особенно доставалось молодым.В один прекрасный день она умерла от сердечного приступа.После этого её призрак поселился в той самой квартире.Новым жильцам от него не было никакого покоя.Призрак выживал одних жильцов за другим.Дух злой старухи выжил и этих жильцов.По поводу снимка.Девушка была сфотографирована именно в той самой квартире,в которой обитает дух этой старухи.


Новость отредактировал Elfin - Вчера, 09:35
Вчера, 09:35 by vladimirshasorinПросмотров: 96Комментарии: 0
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Ключевые слова: Фотография девушка квартира старуха авторская история

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