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Дурдом

Бука

Бука


Какова вероятность, что то, чем нас запугивали - является реальностью? Все страшные сказки, мифы взяты неспроста. Еще древние люди, описывали существ, рассказывали о своих снах настенной живописью. Правда ли, что шкаф пустой, а в нем одежда? Правда ли, что в самом кромешном углу комнаты ничего нет? Является ли реальностью, что из под кровати два красных огонька - отблеск?- Или же за всем этим стоит то, что обычному человеку знать не дано, да и не нужно.

В мире еще много всего неизведанного, того, что люди называют <<мистикой>> и боятся. А оправданный ли это страх? Думаю, что да. Человек всегда боится увидеть того, чего не видел до этого. Особенно посреди ночи, когда взор совсем опустел, а привычный свет - убежал обратно в лампочку. Тогда-то мозг и начинает действовать, дорисовывая обрывистым вещам - недостающую частицу.
Но..что, если это обычные оправдания?
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Бука - таинственное существо, которым запугивают дети своих родителей, точно также, как их запугивали бабушки, пробабушки и родственники в далекой родословной. Существует понятие, что детям в раннем возрасте присуще видеть таинственное, и неизвестное для других. Возможно, это происходит в силу фантазии, а может и нет. Бука действует не по такому сценарию. Это коварное, злое, властвующее и жадное существо. Прямое олицетворение ночного мрака, и его жителей, несущее в наш мир лишь опасность и страх, а порой - немногочисленные жертвы. Буканушка любит, да что там, обожает детей. Волочит своих жертв под кровать, а тех, кого уволок «живущий-под-кроватью», больше никто никогда не видел. Поверье гласит, если взрослый человек поверит в него - буканушка покидает дом, а в худшем случае - умирает. Такой же эффект достигается при включенном свете - тварь обеспечена на смерть.

А кто знает, может капризных детей Бука и съедает. Ведь пока гром не грянет - мужик не перекрестится. Что, если жить спокойно - не взирая на мистические вторжения? Ведь думаю, и так понятно, что не мы одни в это мире. И право на существование, должно быть не только у нас...


Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 04:07
Причина: Изменен раздел.
Сегодня, 04:07 by Yan HmelukПросмотров: 21Комментарии: 0
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Ключевые слова: Бука кровать мифические существа авторская история

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