Я видел домового!
Я видел домового два раза и могу сказать как он выглядит!
Первый раз было года 4 назад… Я решил зайти за чем-то в комнату родителей. Открываю чуть приоткрытую дверь и маленький белый сгусток энергии, из под двери, буквально за секунду залетел за кровать! Я испугался и поспешил удалиться, в последствии сослался на блик в глазах от тогдашнего света в коридоре!
Но недавно я действительно его увидел на расстоянии вытянутой руки! Захожу в обычный день к вечеру часов в 7 на кухню, включаю свет и рядом со мной, в 15 сантиметрах на уровне живота, проносится этот комок и заруливает под стол.. я не понимая, что происходит, решаю нагнуться под стол и найти этот комок! Сажусь на колени и быстро ищу его взглядом!
И вижу под столом такую картину: Домовой — прозрачный как привидение виден лишь силуэт и отблеск в глазах.. ростом в пол метра, если не меньше.. никакой растительности я у него не видел.. он смотрел на меня боязливым взглядом, держась двумя расплывчатыми лапками за ножку стола и выглядывал из под своих же ручек.. я видел его секунды две, затем он исчез!
У меня абсолютно не было при этом страха! Я пошел и с удивлением рассказал об этом маме и моему брату… через 10 минут у нас случился пожар… Это действительно было ужасно! Вначале я винил в этом домового, но в последствии понял, что он всего лишь предупреждал…
Комментарии по теме
kenka
Когда наступает лето я сплю на полу около двери в мою комнату(так как перед дверью в комнату у меня окно и бывает свозняк). Было около 4 часа ночи. Я сидела в телефоне. И маленькая тень выглянула прямо на меня. Это было существо оно было бородатое и мой домовой был около 70 сантиметров. На следущий день мы узнали про беременность двоюродной сестры☺
СЕня
Уж не знаю, как у кого выглядит домовой, но кого видела я, до сих пор понять не могу. Дело было летом, пару лет назад, на даче. У нас были гости ( приехали отдохнуть на пару недель). В ту ночь, я смотрела телевизор. Я заметила,что колыхалась шторка у дери как-то странно. Потом когда фильм закончился, я легла,выключив все, и спустя пару секунд услышала шаги, думала кто в стал из соседней комнаты, но ошиблась, я видела силуэт, ростом 1.68 и больше похожий на человека. Я сразу подумала о дедушке (он давно умер). Мне стало страшно я потянулась чтоб включить свет, но на волю случая, светильник не был вкл в розетку. Шаги закончились в коридоре. Я слышала о том, что если домой живет долго с одним хозяином, то он приобретает его внешность…….До сих пор мучает вопрос, что же я видела.
Ольга
В деревне было дело. За месяц до Пасхи моя мать спала на втором этаже нашего дома. В большой комнате,где проходила труба от печки, был тёмный уголок. Она там расстелила матрас. Ночью просыпается от того, что дыхание перехватило и на груди тяжело.Говорит никого не видела, но чувствовала, что шею сжимают. В панике не сообразила, что это может быть и начала вспоминать все молитвы, какие знала. Вроде после Отче наш сталот легче. После этого инцидента, за неделю до Пасхи погиб муж сестры. Только потом додумались,что это был домовой с предупреждением. Не спросили, худо ли или к добру, теперь жалеем.
Tati
Я видела домового и могу со 100% уверенностью утверждать, что они есть. А дело было так. В 1989 году после окончания школы мы с подругой поехали поступать в г. Белгород. Остановились у ее бабушки которая жила в пригороде в собственном домике. Т.к. дом был небольшой и разместиться было проблематично, то в первую ночь нам постелили на одной кровати. Мы заснули. Среди ночи я проснулась от какой-то нарастающей тяжести во всем теле, я открыла глаза и обалдела. У меня в ногах стоял маленький старичок, он был весь волосатый, а одет в мешковину с дыркой для головы, ростом он был не больше 60 см. И он не просто стоял, а медленно-медленно наклонялся надо мной под прямым углом (как-бы несгибая ног) и чем ниже он склонялся тем тяжелее мне становилось. Я его очень отчетливо видела и сильно испугалась, что если он ляжет на меня то вообще задавит. Я в это время и язык себе кусала и щипала себя, чтоб убедится что не сплю, но все было наяву. Тогда я выставила правую руку локтем вперед (как-бы останавливая его) и со словами: Айн момент, смотрела на него из-под руки. Он завис над рукой на несколько секунд, а потом так же медленно и так же ровно стал отслонятся назад. Когда он полностью поднялся, то некоторое время стоял на фоне штор у окна, а потом медленно слился со шторкой. Все это происходило настолько долго, что я рассмотрела его очень подробно. Страха у меня не было, именно перед ним. Утром я рассказала эту историю бабушке своей подруги. А та, ни чуть не удивившись, сказала: «Это Домовой был, ты у нас человек новый, вот он и приходил знакомится. Скорее всего ты не поступишь, раз он приходил.» Я не поверила в то что не поступлю, т.к. полностью была готова к экзаменам. И когда я все сдала, набрала нужное кол-во баллов мне сказали что я поступила. Через несколько дней мне позвонили из уч-ща и сказали приехать и искать жилье (у них общаги не было). Каково же было мое изумление, когда мы с родителями приехали, зашли в приемную, а мне ответили: «Извините, но буквально вчера на ваше место взяли льготника». И я… НЕ ПОСТУПИЛА. Вот так вот. А подруга поступила, закончила и работает по этой профессии.
Мария
А я точно уверена, что есть что то!!!! Живем в своем доме, муж уехал в командировку, так как дом большой спать ложилась с ребенком, чтоб страшно не было…
У меня все началось ночью с 11.01.2016 на 12.01.2016, Утром рано меня разбудил сын сказал, что хочет в туалет и чтобы я его сопроводила туда. Дверь в комнату была открыта пока я поднимала сына краем глаза увидела фигуру промелькнувшуюю в коридоре, так как было темно то мне начало показалось, что это муж (сошлась на том что мне просто померещилось). Следующей ночью ,когда спали все случилось около 3 ночи, начало заплакал сильно сын, я его успокоила. Буквально через 5-10 минут на меня сверху что то прыгнуло, я испугалась так что закричала. Вроде успокоилась включила ночник, уснула проснулась от сильного пинка пришлось встать и больше за ночь я просто не смогла уснуть.. На работе рассказала женщине она сказала осветить дом, купила святую воду свечку церковную все сделала, свечкой когда проходила между нашей комнатой она очень сильно трещала и потухла. Все таки прошлась до конца…. Этой же ночью был ужас, я уснула и проснулась от сильного шума на первом этаже, был стук по металу, затем шорох у двери, а после как будто кто то садиться со стороны ребенка на кровать, я просто не смогла этого выдержать и подскачила включила телевизор и ночник… В комнате было тихо, а когда выключила звук у телевизора то услышала, что в низу на кухне стучат кастрюли… До утра я не уснула вообще, утром я уехала к родителям рассказала маме она сказала, что домовому не нравиться что вы хотите продать дом, так как боится, что вы оставите его там и с собой не заберете… Теперь на кухне у меня стоит блюдце с молоком и сладостями, но сплю я все же с включенным светом.
Людмила
Я только что увидела домового. Я проживаю с отцом в съёмной квартире уже 2 года. Я встала ночью — не спалось. а часов в 10 утра уснула. А отец отправился по делам. Вдруг просыпаюсь — для меня это обычное явление. Дело в том, что я плохо вижу и очки лежали на тумбочке. Когда я проснулась, то увидела смутно приблизившийся ко мне силуэт. Я подумала со сна, что это отец и что-то сказала. А он недовольно буркнул на меня. Я ещё подумала, что у отца настроение плохое и он приказывает спать. Я спорить не стала и снова легла. Но буквально минут через пять слышу, как папа вошёл в дом. Я удивилась. А кто же же на меня сейчас ворчал? И я припомнила, что своими слепошарыми глазами видела бородатого мужчину, пожилого. Волосы рыжие. Ещё я вспомнила, как рано утром о чём-то пошутила с отцом про кофту. Типа, «а то домовой утащит!».
Ещё часто пропадают вещи. Недавно упал контейнер для линз. Мы с папой его долго и везде искали, хотя я помню, что они упали рядом с кроватью. Когда отец вышел из комнаты, я наученная опытом, похлопала в ладоши и попрыгала на месте с призывом: «Батюшка — домой, поиграл и отдай!». и тут же направилась к кровати. И вот — мой контейнер лежит на видном месте. И это не первый раз.
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Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 08:00
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Сегодня, 07:59 by Сделано_в_СССРПросмотров: 32Комментарии: 0
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