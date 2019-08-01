Я видел домового!

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 08:00

Причина: Изменен раздел.

Сделано_в_СССР Просмотров: 32 Комментарии: 0 0 Сегодня, 07:59 by

Я видел домового два раза и могу сказать как он выглядит!Первый раз было года 4 назад… Я решил зайти за чем-то в комнату родителей. Открываю чуть приоткрытую дверь и маленький белый сгусток энергии, из под двери, буквально за секунду залетел за кровать! Я испугался и поспешил удалиться, в последствии сослался на блик в глазах от тогдашнего света в коридоре!Но недавно я действительно его увидел на расстоянии вытянутой руки! Захожу в обычный день к вечеру часов в 7 на кухню, включаю свет и рядом со мной, в 15 сантиметрах на уровне живота, проносится этот комок и заруливает под стол.. я не понимая, что происходит, решаю нагнуться под стол и найти этот комок! Сажусь на колени и быстро ищу его взглядом!И вижу под столом такую картину: Домовой — прозрачный как привидение виден лишь силуэт и отблеск в глазах.. ростом в пол метра, если не меньше.. никакой растительности я у него не видел.. он смотрел на меня боязливым взглядом, держась двумя расплывчатыми лапками за ножку стола и выглядывал из под своих же ручек.. я видел его секунды две, затем он исчез!У меня абсолютно не было при этом страха! Я пошел и с удивлением рассказал об этом маме и моему брату… через 10 минут у нас случился пожар… Это действительно было ужасно! Вначале я винил в этом домового, но в последствии понял, что он всего лишь предупреждал…Автор - не указан.

Ключевые слова: Домовой шар блик шаги

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