kholusenka.exe

Я как обычно сидел на superbad и jodi.org.Когда я сидел на superbad мне попалась страница на которую я ещё не попадал вот ссылка http://www.superbad.com/1/man/man.html.И у меня неожиданно началась загрузка файла kholusenka.exe.Не знаю,будет ли у вас загружатся этот файл но у меня началась загрузка файла.Он весил всего лишь 4mb 23kb.Я проверил файл на вирусы и ничего не обнаружил.Что странно что в браузере был указан размер файла а в папке нет.file:///C:/Users/Igor/Pictures/Light%20Alloy/kholusenka.png.Когда я открыл файл то на мониторе появилась страшное лицо а из колонок пошёл ультра звук.Я быстро перезагрузил комп и у меня стала очень сильно болеть голова.Итак после перезагрузки пк курсор стал синим и повернулся вправо.Потом меня закинуло в красный скайп.Мой ник был Unitidet073.И там был какой-то чувак пом ником Nikica099.И началась переписка.Я:Ты кто?Он:Hello.Я:what kind of file kholusenka.exe.Он:I will find you and kill.Я:What for?Он:kholusenka will kill you.И после этого он не отвечал мне.После этого мой комп больше не включался...Писать продолжение?

