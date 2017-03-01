Чингизханозавр

Александр Трифоев Просмотров: 22 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 00:10 by

ПрологЭта история началась ещё 70 млн. лет назад на территории нынешней Монголии. Самка чингизханозавра, которая должна была уже отложить последнее яйцо, вдруг начала плохо питаться. В день она ела по два-три маленьких кусочка мяса умерших динозавров, которых вместе с ней поедали падальщики.Она всё-таки отложила последнее яйцо. Первые два детёныша вылупились быстро, а этот всё не вылуплялся и не вылуплялся.Однажды ей приснился сон, как детёныш всё-таки вылупился и очень быстро подрос, затем каким-то образом просунул голову себе между ног и очень быстро побежал к ней. Когда она после этого кошмара проснулась, она услышала треск яйца. Но вместо детеныша, из яйца к ней вылезло жуткое существо, больше напоминающее скелет динозавра. Может быть, ей это всё показалось, но она вдруг мгновенно проглотила двух других детёнышей и убежала оттуда.Прошли года, и она обо всём этом забыла. Но однажды она встретила взрослого Чингизханозавра и вспомнила о том, который был в гнезде. Неожиданно он наброслся на неё и разорвал на куски.Наше время.В городе Икс на острове F неожиданно началась неизвестная эпидемия. Заболел целый город, кроме некоторых людей. Кожа заражённых покрывалась неизвестными прыщами и некоторые люди умирали, а у тех, кто выжили, она грубела и темнела.В одной из больниц лежала и жена гражданина Джона Вайдера, которая была беременна и в ближайшие дни готовая уже родить.Она, к счастью не была в списке заражённых. Вайдер пообещал ей, что найдёт способ остановить эпидемию и спасти её и их ребёнка.И он вместе со своими коллегами отправился к Джеффу Хеммесу, который «всё знал». К нему обращались за помощью все потому что если «Хеммес сказал, значит надо». Поэтому Вайдер обратился именно к нему. Хеммес сказал им, что им нужно отправиться на некий остров №345, потому что он был уверен, что там есть целебная трава, способная спасти город от эпидемии. Ну, если «Хеммес сказал, значит надо». Вайдер и остальные согласились. Хеммес дал им карту, указал, где находиться остров и сказал, что плыть им надо будет долго.На корабле Вайдер с компанией за два дня добрался до какого-то острова. Первое, что они увидели- это дым в небе. Значит, где-то находиться работающий вулкан. Остров был весь в зарослях. И они пошли искать того, кто может помочь им найти ту самую траву. Они продвинулись вглубь острова. Людей кругом не было. Вдруг они услышали чьи-то громкие шаги. Из кустов на них выскочил какой-то динозвар. Это был вымерший Чингизханозавр. Но что он делал на этом острове? Откуда от там вообще взялся? Никто из людей к такому готов не был, поэтому оружия не было ни у кого. Динозавр схватил одного из них и сожрал. Другие люди бросились в рассыпную и заблудились. К вечеру из них в живых остался только Джон Вайдер. Все остальные стали добычей голодного Чингизханозавра. Когда Чингизханозавр настиг Джона и собирался наброситься на него, вдалики появился человек с арбалетом в руках и сказал:- А ну отойди от него, тварь!И он выстраелил в Чингизханозавра из арбалета. Истекая кровью, динозавр убежал. Человек подошёл к Джону и сказал, что его зовут Ник. Он предложил Джону переночевать у него и узнал от него, что он делает на этом острове. Джон всё рассказал. Ник сказал, что такой травы на острове нет и что у них самих эпидемия на острове. Но он посоветовал ему обратиться к старику Фенею, который жил неподалёку.Утром Ник и Джон отправились к дому старика. Ник шёл со своим арбалетом, поэтому Джон чувствовал себя в безопасности. Когда они дошли до дома старика и постучали в дверь, им откарыл какой-то прыщавый дед. У него на лице были точно такие же прощи, как у жителей города Икс. Дед назвал своё имя, Ника попросил охранять их дом от Чингизханозавра, а Джона впустил в дом. Феней сказал, что его прыщи не заразны- заразным человек становиться, когда темнеет его кожа. Он рассказал, что эпидемия могла распространиться из-за пробудившегося древнего вулкана на их острове. Также он рассказал, что в молодости был палеонтологом, и когда делал раскопки в Монголии, то обнаружил несколько костей Чингизханозавров, на которых были следы зубов одного из них. Значит, среди них был Чингизханозавр-каннибал, жертвами которого они стали. Ещё старик рассказал, что призрак этого Чингизханозавра мог появиться на их острове из-за проснувшегося вулкана, т.к. до его пробуждения ни эпидемии, ни призрака динозавра не было. Но никакой целебной травы там вовсе не было. Если и была какая-то трава, то она была уже заражена эпидемией. Джону пока ещё повезло- он мог заразиться только, если пробудет на острове два дня. Один день он уже пробыл там, остался второй.Также Феней сказал, что с его женой из-за эпидемии не всё в порядке, поэтому он не велел ему заходить на кухню.Вдруг они услышали, что Ник кричит, чтобы они убегали из дома, т.к. Чингизханозавр нашёл их. Джон вдруг неожиданно заглянул на кухню и увидел обезображенную старуху- жену деда. Вместо кожи у неё была чешуя и она ела какое-то мёртвое животное. Джон сделал шаг назад. Бабка посмотрела на него и сказал:- Не бойся, дорогой, я всего-лишь немножко тебя поем, а потом отпущу. Я очень голодна.Вдруг к Джону подбежал старик и сказал:- Не ходи на кухню! Иначе моя жена тебя сожрёт, она в кого-то мутирует!Они выбижали на улицу. Ник исстреливал Чингизханозавра из арбалета. Уже пять раз попал в него, но динозавра было не убить. Значит, это был реально призрак. Дед и Джон сказали Нику, чтобы он вместе с ними убегал. И они стали убегать. А динозавр разрушил дверь в дом и его жертвой стала обезображенная старуха.Людям удалось далеко убежать оттуда и спрятаться. Феней сказал Джону, что для того, чтобы остановить эпидемия, нужно остановить вулкан, не дать ему взорваться. Если вулкан взорвётся, то погибнет весь остров№345, а вместе с дымом на город Икс пойдёт вся остальная зараза. И тогда зарязятся те, кто ещё не заражён. Но старик успокоил Джона тем, что эпидемия для жизни людей не опасна. Погибнет только тот, кто курит или пьёт. А пили и курили в городе Икс не многия. А жене Джона Вайдера вообще нельзя было этого делать, т.к. она была беременна. Но старик добавил, что эпидемия опасна кое-чем другим. Когда Джон спросил чем, Феней ответил:- Я не буду тебе отвечать. Ответ может тебе не понравиться. Я могу сказать только одно- эта эпидемия может вызывать мутацию. Ты уже видел, что было с моей женой. Завтра на рассвете ты должен будешь отправиться на поиски вулкана. Но уже прошло два дня. Ты тоже заражён. Вряд ли ты захочешь вернуться обратно, чтобы снова заразить остальных.Джону было очень жаль, что ему придётся больше не увидеть жену и ребёнка. Но он хотя бы должен был не дать им заразиться.Утром Джон с Ником собрались идти на поиски вулкана. Вдруг к ним пришёл Чингизханозавр. Ник начал стрелять в него. И Джону с ним удалось убежать. Дед Феней не успел убежать и динозавр набросился на него. Друзья слышали только его крики, которые вскоре прекратились. Они быстро побежали по тому пути, который им указал Феней. Нашли они вулкан только к вечеру. Вулкан уже был просто готов взорваться. Джон ещё не придумал даже, что ему надо сделать с этим вулканом, чтобы он не взорвался, но времени было уже мало. В опасности были, как жители острова№345, так и жители города Икс. А тут ещё и Чингизханозавр настиг их. Ник открыл по нему бесполезный огонь из арбалета и крикул Джону, чтобы он скорее побежал к вулкану и остановил его. Чингизханозавр сбил Ника с ног ударом хвоста, наступил ему лапой на живот и откусил ему голову.Джон быстро побежал к вулкану. Этот вулкан был дважды опасен для него: мало того, что газ и дым из вулкана опасен, так этот был ещё и древний, и заразный. Джон подбежал к вулкану и думал, как к на него подняться. Чингизханозавр закончил терзать труп Ника и побежал к Джону. Джон увидел на земле откусанную руку человека с геологическим молотком. Он взял геологический молоток и с помощью него начал подниматься на вулкан. Для начала он завязал себе рот тряпкой, чтобы не отравиться газом вулкана.Когда он поднялся к жерлу вулкана, он посмотрел вниз и увидел, что Чингизханозавр поднимается к нему. Бежать Джону было некуда. Перед ним было лишь огненное жерло вулкана. Он уже понял, что вулкан скоро взорвётся и что ему не получилось остановить его. А значит и остров№345 погибнет, и жители города Икс пострадают.Вулкан уже пошатнулся. В этот момент динозавр был уже почти рядом с Джоном. Джон готов был уже броситься в жерло вулкана, чтобы не стать его жертвой. Но тут он понял, что у него есть острый геологический молоток. И когда Чингизханозавр бросился на него, Джон нанёс ему удал острым молотком и проткнул им его. Этот удар, конечно, никакого вреда Чингизханозавру не причинил, но хотя бы задержал его на несколько секунд. Благодаря тому, что Джон вонзил молоток глубоко, ящер пытался вынуть его из себя. Но оступился и полетел прямо в жерло вулкана. Несколько секунд после этого ничего не было. Но взруг из жерла вулкана пошёл дым. И дым стал похож на этого же Чингихзханозавра. Его глаза горели ярким светом и он готов был проглотить Джона. Но т.к. это был всего-лишь дым, он просто растворился в воздухе. Джон не стал разбираться, что это на самом деле было, а спрыгнул вниз с вулкана.Он сломал себе ногу, но смог отдалиться от вулкана на несколько шагов. Вдруг началось извержение вулкана. В небо из вулкана пошёл фантан лавы, а затем лава стала стекать с вулкана и растекаться по земле, небо стало красным, земля зашаталась, по ней пошли трещины, из которых тоже стала вытекать лава. Но Джон уже не обращал на это внимания. Он просто медленно шёл. Ему было всё-равно, потому что он понял, что опаздал. Вдруг он услышал позади себя шаги, оглянулся и увидел, что к нему идёт горелый Чингизханозавр. Джон не обратил уже на него особого внимания и продолжил идти дальше. Чингизханозавр догнал его, сбил с ног и начал жрать.А лава тем временем затомила весь остров. Вулкан взорвался, остров разрушился и скрылся под водой. Дым пошёл в сторону города Икс.Спустя день после этого у жены Вайдера начались роды. Ей стало плохо и пришлось сделать наркоз. Утром она очнулась и закричала- вместо ребёнка она увидела похожее на динозавра существо.

Ключевые слова: мутация динозавр эпидемия

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