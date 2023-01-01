Дарума-сан

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 21:31

slvnn Просмотров: 29 Комментарии: 0 0 Сегодня, 21:31 by

Дарума-сан или банная игра – это ещё один ритуал, родом из Японии. Игра подразумевает вызов призрака, который будет следовать за вами целый день в надежде поймать. Чтобы позвать его, зайдите в свою ванную комнату перед сном, разденьтесь догола, наполните ванну водой и выключите свет.Окунитесь в ванную, голова должна быть под краном. Включите воду и начните мыть голову, повторяя снова и снова: "Дарума-сан упала".Вы увидите образ японской женщины, стоящей перед ванной, прежде чем она упадёт на ржавый кран, пронзающий её через глаз. Продолжайте говорить эти слова, пока не закончите мыть голову. Как только вы почувствуете присутствие духа прямо возле себя, спросите вслух: "Почему вы упали в ванну?"Не ждите ответа. С закрытыми глазами осторожно встаньте, возьмите полотенце, выйдите из ванной и закройте дверь. Оставьте в ванной воду на ночь и лягте спать, потому что настоящая игра начнётся на следующий день.Вы будете чувствовать присутствие духа постоянно. Не позволяйте ей поймать вас, держась от неё на некотором расстоянии. Чтобы поймать её и закончить игру, посмотрите на неё через правое плечо и скажите: "Китта!", сделав при этом известное в каратэ движение кистью.Если вы сделаете это неправильно или не сделаете до полуночи, он будет преследовать вас в ваших снах.

Ключевые слова: Вызов духов ритуал ванная комната вода

Другие, подобные истории: