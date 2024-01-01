На кладбище из-за домашних животных⁠⁠

Летяга Просмотров: 39 Комментарии: 0 0 Сегодня, 09:32 by

История из разряда не рой яму другому.Год назад нас с женой попросили пожить месяц в доме, чтобы позаботиться о собаках и коте. С псами хлопот не много: открыл дверь в одну сторону, через полчаса в другую, — вот и погуляли. Ну и периодически проверяй пульс у жирного шпица, если он долго не храпит.Кота зовут Виктор Паллыч, он живёт сам по себе. Как батя, который устало смотрит на семью, потом пропадает на 12 часов, потом ест и спит один где-то в пыльном углу. Но иногда у него, как и у любого российского отца, появляется желание провести время с близкими: показать приёмы самбо, впечатлить всех песнями Высоцкого и так далее.Днем с этим проблем нет. Заходи, рассказывай свои истории из армии, можем даже поиграть с веревочкой, тебя всё равно на 3 минуты хватит. Или как говорят коты-бати — часами игрались. Но ночью — фиг. Все знают, что будет «впусти-выпусти», поэтому двери закрыты наглухо.Паллыч периодически приходил. Знаю, что не пустите, но и спать не дам. А британцы не мяукают, они с тобой разговаривают. Сначала ласково, потом более настойчиво, потом под дверь лезет лапа, потом уже лбом долбится.И в одну такую ночь, зная, что моя жена боится ужасов, мне приходит гениальная идея: а разгоню-ка я ей на ухо страшную телегу про Паллыча.— А представляешь, что в доме живёт Нечто, что видело, как днём кота пускают, если он скребет в дверь. А само оно войти не может, его можно только пустить. И Виктора уже нет, а под дверью что-то, что натянуло на себя окровавленную шкуру котика.Слышь? Скрести начало. Бесится. Понимает, что до рассвета надо успеть, а мы что-то подозреваем. Причем съест оно именно тебя. Ведь нет настолько опустившейся нечисти, чтобы между тобой и мной выбрать меня. А меня вообще в городском храме крестили, а тебя в деревенском, я больше защищен от зла.В награду за историю я получил леща и все благополучно уснули. Утром нашли живого кота, посмеялись и развелись. Не сразу, конечно, спустя время и не по этой причине.А вчера я заехал в этот же дом один, ровно с теми же целями: животные должны выжить в течении 14 дней и ты свободен.И тут нужно уточнить: я тоже боюсь ужасов. Не зомби и маньяков, а именно паранормального, как в фильмах а-ля «Астрал». Я когда посмотрел «Проклятье» впервые, то 4 ночи не спал, а после «6 демонов Эмили Роуз» вообще святых выносить можно было. А в доме, между прочим, и так спать тревожно: постоянно что-то гудит, скрипит, ходит ходуном, посуда брякает. Еще и слышимость как в Венской опере.И в эту же ночь, кто бы, блин, сомневался, в первом часу, я услышал скрип ступеней. Бесконечно долгий, ведь сплю я на третьем этаже. Пожалуйста, не надо. Но через минуту уже со мной начинает жалобно разговаривать тварь, которую я сам выдумал.- Мяяаааау. Ну ты же сам говорил, что это всего лишь я — кот. Открой дверь. Это твой друг Виктор Паллыч, поиграем с веревочкой, намотаем потроха на когти. Открой.А я не боюсь. Я не хочу. Единственное, что я хочу — это ссать. Потому что у меня температура, и я напился чая с малиной. А туалета в комнате у меня нет. Ирония прямо: очко в комнате есть — это я, а туалета нет, он этажом ниже.И вот я лежу и вспоминаю всё, что что знаю о нечисти по игре Ведьмак 3. Но, наверное, надо было проходить на сложном режиме, потому что я не понимаю, как сделать оружие из Самсунга, остатков чая с малиной и пачки Винстона. Тогда проводим трезвые расчеты: мне 36, до рассвета 5 часов, кровать на два места, четыре пишем два в уме, если обоссусь сейчас, то никто не узнает.Дальше был театр одного актера, когда я шел твердой походкой и со злой мордой, но включал свет в любом помещении на пути к туалету. А потом так же, только выключая всё за собой, что хуже в 20 раз.Одну ночь я уже отстоял, осталось 13. Но я человек науки: начерчу мелом защитный круг по периметру кровати и буду читать Евангелие до рассвета. Но есть минус. Единственное, чем Нечто меня может достать — это притащить с первого этажа жирного шпица и, приложив усилия, открыть ему глаза, чтобы он меня обнаружил. Тогда меня уже ничего не спасёт. Буду лежать, раскидав кишки по полу, а шпиц будет приносит свою косточку, чтоб я её кидал из последних сил. А Нечто будет смотреть и хлопать когтистыми руками.Автор - Squadronostro.

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