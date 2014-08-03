Потребляете ли Вы грибы? Да, люблю их. Равнодушно, иногда могу; (или) Только определённые виды. Не приемлю.



Про Грибы (с опросом)

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 09:11

Причина: Стилистика автора сохранена

Стигандр Просмотров: 85 Комментарии: 3 +1 Сегодня, 09:11 by

Бах-бах, - стук в дверь, потом звонок! Ещё звонок! Мы быстро вскочили со своих кроватей, я, мама, бабушка, папа нет, папа лежит, но уже проснулся. Сердце сильно стучит, за окном темно, кто это? Что случилось? Это дядя мой приехал, как всегда без предупреждения за всеми нами сейчас ехать за грибами в лес. Именно сейчас, ещё пяти нет! Ехать, а то что-то упустим, опоздаем. Бабушка, его мама получается, - всегда «за»! Даже спонтанно, даже без предупреждения. И поэтому так рано, позабыв про свои планы, сама организовывает нашу вылазку. Быстро-быстро собрались, взяв еды и питья в дорогу, и вот уже едем куда-то. Утро, зябко, сон не отступает. Мы надышали в машине и вроде бы теперь нормально. Папа как-то случайно не поехал, затерялся в суматохе, самый умный оказался, но бабушка говорит про него – лодырь.Она так часто говорила это слово, что когда я был маленький, на вопрос:- Как зовут твоего папу?Отвечал:– Лодел!Хотя Loader по английски это погрузчик, я потом узнал. Видимо, к нам это слово перекочевало и закрепились в понятии – «бездельник», как человек, который не хочет работать умом! Поэтому работает физически. «Eh»!?За тридевять земель, в каком-то там лиственном лесу, куда мы приехали, предварительно ещё заправившись бензином, ходим, ищем то, за чем приехали. Потом я знаю, что будет, все знают, что будет! Женщины вечером до ночи будут заниматься грибами, перебирать, варить, парить, жарить, закатывать в банки, иначе, если этого не сделать в первый день, они - грибы значит - испортятся. Конечно, грибы важны, без них мы не сможем.Сначала тётя – жена дяди. Ей стало плохо, её почти под руки вынесли из леса. Я ещё ребёнок, ну что случилось со взрослой женщиной? Ну, плохо стало ей, голова там заболела или давление низкое или наоборот высокое, или уже час её пришёл, я не знаю! Но нет, всё оказалось прозаичнее и страшнее, для меня особенно. Ей стало плохо от того, что она поняла, что сделала там, в лесу. В общем, придя, наконец в себя, приняв какие то лекарства из автомобильной аптечки, она, охая и ахая, рассказала, что смотря под ноги, ища грибы и пиная листву увидела там в лесу красивый ремешок, ну и решила поднять, взять ремешок себе, ну и подняла, почти, а это оказалась гадюка! Она ж её потрогала, блин! Я, знаете, лучше в машине посижу теперь. А вы, взрослые, идите-идите, ищите свои грибы.- Сынок, да пойдём, она уже уползла, - говорили мне взрослые. Ой нет! И двери мне закройте. Ох, не знаю чем бы для меня это кончилось? По-моему, никто всерьёз не принимал моё нежелание выходить из машины. Однако тётя тоже решила сменить лес. Благодаря ей мы уехали в другой лес, где, я был уверен, всё будет по другому. Да, другой лес был сосновый и еловый, там мы остались, и даже с полными корзинками от туда уехали.Заехали, правда в какой-то город. Что-то там надо было кому-то из взрослых. Новоульяновск это был, в общем. Из детских воспоминаний: он в низине находился. Когда взрослые покинули машину, я там один остался, я попросился за руль, порулить. Мне разрешили. Ну, я и порулил, понажимал на педали, побибикал. Потом машина не завелась. Сначала её толкали, потом дядя ногу растянул. Так больно ему было, что он долго ругался матом. Все косились на меня. А я что? Я ничего. Потом с больной ногой дядя уже не смог толкать машину, занимался двигателем, что-то там отсасывал трубками, брал ткани и ими вытирал что-то в двигателе. Объяснил, что когда при неработающем двигателе нажимать на педаль газа, то в двигатель попадает бензин и машина уже не заводится. Естественно я этого знать не мог. Кое-как машина завелась. Домой мы ехали молча. Дядя, всех высадив, быстро уехал ставить машину. Дома женщины занимались сначала готовкой ужина из грибов. Обязательно кормили грибами всех. Надо было доесть, иначе испортится. Помню, соседей даже угощали. А ещё перед готовкой читали книжку про несъедобные грибы, которые можно приготовить. Например, про гриб валуй. Была такая книжка у нас про съедобные грибы и ядовитые грибы. Я только картинки из неё смотрел, яркие нарисованные цветные такие картинки, а потом у нас появилась книжка про несъедобные грибы, и то, как их можно приготовить. Какие-то надо было долго вымачивать в воде, какие-то надо было мариновать в уксусе, потом варить сколько-то часов. Вечером мы с мамой пошли гулять, а бабушка осталась с грибами. Грибов была целая гора в кухне. Запах был от них по всей квартире.Ходили мы с мамой долго, я ещё помню разговор у нас зашёл про летающие тарелки. Мама рассказывала истории про встречи людей с неопознанным. Я спросил, а что бы ты сделала, если бы встретила их? Она ответила, что, наверное, побежали бы к ним навстречу! Как это так? Страшно же! Надо прочь бежать наоборот, а она говорит интересно же. Ну да, конечно, интересно! Нет, совсем не интересно! А потом мы увидели в небе за девятиэтажным домом по улице Коркунова, свечение. Ну, свечение и свечение, только оно шло снизу. Увидели мы его одновременно, даже, наверное, я первый, и что-то заподозрил, потому что маме не хотел показывать. Ну что это могло быть? Кто-то мощный прожектор направил вверх? Ох, не доброе я почуял, а мама потом обратила внимание, и остановилась смотреть, замерев на какое то время. А потом, было самое удивительное, - свет потух, но потух он, как будто веером закрылся. Она посмотрела на меня и сказала:- Ух ты! Пойдём скорее, посмотрим!Ой, что я делал, чтобы так сразу не идти! И притворялся что споткнулся, и что монетку какую-то нашёл в земле, и что шнурок у меня развязался. В общем, тянул время как мог. Мы всё-таки обошли этот дом, что я там боялся увидеть, я не увидел. Я смотрел, как и мама моя, вверх. Хотя, может, надо было смотреть перед собой. Дом был буквой "П" и окна в доме, обращённых во двор, куда мы зашли, включались и выключались на нескольких этажах вразнобой. В некоторых горел свет, некоторые были тёмными. Это показывало, что не мы одни видели это свечение, и жители, видимо, тоже подходили к своим окнам. На часах было почти одиннадцать вечера, значит, бабушка ещё "не закончила грибы", но я стал канючить:- Мама! Хочу домой! Пошли домой!На самом деле я боялся, что это свечение снова случится, и мама моя побежит ему навстречу, да ещё и меня за собой потянет! Мама неохотно пошла домой. А я был рад. Придя, я сразу пошёл спать, а мама осталась помогать бабушке, и долго я слушал бабушкино возмущение, что мы так долго гуляли, а она одна работала с грибами всё это время!«P. S.».Годами позже, когда я работал на местном телевидении, мы приехали в городскую больницу на проспекте Нариманова снимать вроде бы рядовой сюжет про отравления грибами. Пройдясь по палатам и посмотрев больных, я был удивлён, как всё сложно и опасно, оказывается. Отравление грибами после увиденного не казалось мне пустыми словами. При том, что травились люди вполне себе съедобными грибами, такими как лисички, сыроежки, волнушки, свинушки. В конце мы зашли к главному врачу. Мужчина нас ждал, и вежливо и даже весело общался с нами. Он рассказал сухие цифры статистики, сравнил заболевания, их пики по годам и месяцам, успехи в медицине, и дал прогнозы на ближайшее время. В конце корреспондент Анна попросила у него совета телезрителям по поводу приготовления грибов. Он не понял и переспросил, что она имеет в виду? Она повторила вопрос, совершенно искренне. Тогда он опять переспросил, потому что совсем не понял, что она имеет в виду! На что Анна перефразировала вопрос и объяснила ему, что она просит у него – главного врача этой больницы - совета для телезрителей, как им лучше готовить грибы! Ну, чтобы не травиться! Главный врач удивился ещё больше и сказал, на мой взгляд, совершенно потрясающую фразу!– Грибы, вообще нельзя потреблять никакие и ни в каком виде!Корреспондент была выдержана и никак не показала своей реакции на его слова, я же не был корреспондентом и поэтому мог себе позволить корчить рожи – (за камерой всё равно не видно), кривить ухмылку с мыслью:- Ну да, конечно, как же!Пропуская мимо ушей, что грибы есть зло, что в них канцерогенов куча и ещё больше. Что они настолько живучие, что даже в космосе имеются их споры, что если в лесу они растут, то это место сильно загажено! Что грибы из организма выводятся дольше самого жёсткого мяса, что грибные яды поражают все органы и организм сам не может нейтрализовать их, и что смерть наступает от отравления грибами в самые кратчайшие сроки. А затем он сказал то, во что я поверил, и что у меня отбило всякое желание связываться с грибами. Он сказал, что по молекулярной структуре грибы, растущие в лесу и на теле человека, идентичны! Всё!

Ключевые слова: Лес отравление опрос грибы авторская история

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