Как я вырубил Кобольда

Стигандр Просмотров: 19 Комментарии: 0 0 Сегодня, 11:16 by

Летом несколько раз я ходил на станцию, что была возле заброшенных рудников, помогать своему деду ремонтировать двигатели. По сути, я просто проводил с ним время, что был на летних каникулах. Иногда, правда, он давал мне задание оттирать бензином разные грязные поверхности механизмов, что я и делал. А делал я это всегда внимательно и осознанно. Мне нравилось чувствовать себя нужным и приносить пользу.Однажды я решил уйти из гаража пораньше домой, не дожидаясь деда. Он хотел, чтобы мы пошли вместе, но должен был отойти на неопределённое время. Я же не хотел находиться в жарком бетонном гараже в одиночестве. Дорога домой через лес была мне знакома, всегда прямо и прямо. Что могло случиться? От станции вела протоптанная тропинка, иногда даже по ней проезжали трактора и запорожцы, люди часто ходили в одну и в другую сторону. Недалеко в лесополосе возле железной дороги был большой железный памятник с фотокерамикой молодого человека, как я только потом понял - кенотаф, то есть обманка. Под ним никого не было. Однако тогда я этого не знал, да и дед на мой вопрос рассказывал, что этого молодого парня задавил колёсный трактор, когда тот пьяный заснул на этом самом месте. Было ли это правдой или наскоро придуманным сюжетом, я не знаю. Но «это» было очень давно и казалось, что стоял этот кенотаф всегда, ещё до моего рождения, хотя дата смерти молодого человека, а значит, и установка этого самого монумента была осуществлена немногим всё-таки позже. Да-да, я подходил к нему вплотную и читал текст и рассматривал лицо на керамике. Ведь он находился пусть возле тропинки, но в лесу! Это смотрелось очень необычно. И как именно там, среди зарослей и взрослых деревьев могло быть место, где мог проехать трактор? На фотографии же - обычный молодой человек, брюнет в чёрном костюме, волосы его зачёсанные на бок с открытым лбом, так раньше многие студенты носили, те, кто не имел более длинных волос. Казалось, что такую причёску Советские карикатуристы рисовали у Гитлера. Мне он тогда казался слишком взрослым. И да, я верил, что он, раз был пьяный, раз заснул в лесу, и в таком виде отправился в мир иной, - значит алкоголик, будто бы фотография сама кричала об этом. Но на самом деле я просто поверил словам деда, убедил себя, и не хотел думать иначе.Потом в середине пути, уже у самой тропинки появился ещё один маленький железный кенотаф с фотокерамикой более возрастного мужчины с круглым лицом. Его имя и даты я тоже читал, но как то не запомнил. Про него мне вообще ничего не было известно. Деда я не спрашивал, а он и не рассказывал. Дорога теперь превращалась в отрезки – до одного кенотафа, потом до другого. Вроде, казалось, ничего особенного. Всё как будто естественно. Только мне было неприятно их лицезреть! И ведь я реально думал тогда, что это могилки. Но как будто лес благоволил мне, хоть я и ни с кем не делился своими страхами, потому что было как то стыдно, что ли, такое озвучивать. Другие же люди не обращают даже на это внимания. Первая могилка, пардон, - кенотаф так сильно порос бурьяном, так, что его перестало быть видно. Если специально не смотреть в его сторону, можно спокойно дойти до станции даже не поняв, что он там был. Возле второго, с задней стороны появилась ещё тропинка, ставшая потом грунтовой дорогой, вернее, оформленными колеями по которым я ходил и по которым иногда ездили, наверное, какие-то машины, и видел я лишь безликий тыл железной конструкции. Тропинка же, куда «лицом» был обращён кенотаф, стала зарастать, и люди по ней уже не могли ходить свободно. Все перешли на грунтовую дорогу, точнее колеи, а кенотаф остался стоять «лицом» к лесу. В общем, жизнь налаживалась…Я сказал деду, что может быть, его дождусь, а может, и нет. Он ответил, что если что, то я знаю, как закрыть гараж и чем. Он ушёл, а я остался. Было жарко, и я решил выпить из бутылки, я точно знал, что это была вода, ведь пару дней назад я из неё уже пил. Да. Именно пару дней назад там была вода! Вот, меня совсем не смутили вытянутые «пузырики», катающиеся по дну бутылки. Я открыл крышку, не понюхав, хорошо так отхлебнул бензина. Сразу я понял, что «пузырики» на дне были водой. Словно озарило меня! Только задним числом! Больше точно воды нигде не было. Лицо моё покрылось потом. Глаза резко зажмурились. Я хотел выплюнуть, да не сумел. Только изо рта капали обильно слюни, словно вода меж зубов у ксеноморфа. Хотел было по блевать, да нечем. Я вспомнил, чтобы вызвать рвоту нужно засунуть два пальца в рот, я быстро засунул, но пальцы были грязными и пахли машинным маслом, а ещё и бензином, меня чуть не вырвало от этого запаха, но я сдержался! Я вышел подышать свежим воздухом на улицу. Было жарко и воздуха свежего не было! Голова закружилось. Я присел на корточки, и мне полегчало, как будто… Хотел встать ещё на четвереньки, чтобы ещё больше полегчало, но решил, что это будет лишка!Я выпрямился, меня качнуло, потом скрючело, потом я опять встал, я закрыл железные ворота почти на ощупь, запер гараж и пошёл домой. Глаза как будто горели! Я думал о том, что, как только приду домой сразу напьюсь воды, и это будет счастье!Я не стал переодеваться и шёл в своей рабочей грязной одежде. Мне было очень плохо, и во рту невкусно. Желудок неестественно сжимался, и я ощущал им химию. Какая разница, в чём я иду, людей всё равно почти не было, да и нести вещи с собой было бы мне не удобно сейчас. Проще на себе нести эту одежду, что я и делаю. Возле первого кенотафа, почти на нём вместо бурьяна сидела группа молодых людей, почти детей, человек их было шесть-восемь. Я их видел и раньше, только так далеко они ещё не уходили, вроде бы, не помню, скольких я видел в деревне, но точно кого-то из них, двоих или троих – они точно были местными жителями. Всегда они ходили группами. А мне чего их сторониться? Я городской житель, приехал погостить. Я «из другого мира» и не знаю их ценностей и не претендую на их территорию или ещё что-то, что они там ценят? Мне было тяжело идти. Мой желудок мешал мне производить быстрые шаги, словно там внизу внутри меня он одёргивал каждый раз чем то, будто бы крича мне:- Эй! Не торопись, уйми свой пыл! Я несу в себе твой бензин!Я точно чувствовал, что бензина я сколько то проглотил, но почему мой желудок не избавился от него? Ведь поначалу самому даже хотелось, а потом что-то не получилось, и вот теперь иду и мучаюсь. Запить бы чем то? Воды у них, что ли спросить?Группа людей о чём-то, видимо, весело беседовала, но заметив меня, быстро смолкли и стали прямо сверлить меня взглядом. Все. Они сидели тихо, но тишина это была не добрая. Я вдруг как будто посмотрел на себя со стороны. Что это на мне? Плевать, что одежда грязная, не такая уж она и грязная, если смотреть издалека, но форма её?! Вытянутые колени, провисшая попа на штанах, штрипки, эти напяточники были спереди, сами штаны местами рваные! Белые пятна были на промежности, наверное, это застывшая пена, или не она? Ох, надо было переодеться. Да как в этом в обще работать можно было, и дед ничего не сказал. Это что касается нижней одежды, а верхняя не лучше, ещё эта бейсболка старая выцветшая на голове моей. Ну как же я нелепо выгляжу?!Я решил не смотреть на группу молодых людей. Я всё равно их всех тут старше, чего мне опасаться. Один я никогда не гулял, всегда был с дедом или с мамой. И мне уже 18, а им максимум лет 15-16, наверное, а кто-то из них ещё младше! Но, видимо, им нужны были приключения, или мой внешний вид сработал как «красная тряпка для быка».- Эй, пацан! Сигареты есть?Я остановился, а не надо было. Но от остановки мне полегчало, и я, от этого, расплывшись в улыбке, сказал вежливо, что нет у меня, и я не курю, и покачал головой, мол, нет-нет совсем не курю. Повернулся и пошёл дальше…- А деньги? – Это всё говорил худой высокий парень. Его я не знаю, наверное - приезжий?!Денег у меня совсем не было, но этот вопрос мне не понравился. Я повернул голову и, не останавливаясь покачал головой, при этом лицо моё погрустнело и стало серьёзным.- Стой! Да погоди ты! – Голос звучал звонко и зло, но не грубо, а словно у человека был такой дефект речи, такой, такой, как бы это описать, вот если сжать челюсть с боков сильно-сильно, так чтобы передние зубы выступили вперёд, а затем дать такому человек что-то сказать, вот примерно такое мне слышалось тогда. А ещё нотки неприятного хрюканья были у него. Хрюканье будто бы накладывалось на речь, как свист суслика из диснеевского мультика про Винни пуха. Здесь, наверное он просто что то жевал ртом?! Это был молодой брюнет, с очень короткими, почти под ноль стриженными волосами. На нём была чёрная, чистая футболка, и, казалось, на пару размеров больше. Он был явно лидер, сидел в центре, и на его лице были солнцезащитные фиолетовые очки с прямоугольными стёклами. Как будто даже в золотой оправе.Я остановился.- Ну? Что ещё? - Спросил я. Полагая, что разговор уже окончен и у нас нет ничего общего, ничего такого, чего можно было бы обсудить. Что я ожидал, что он ответит? Наверное: «Ничего, всё в порядке! До свидания!»- Подойди сюда. – Спокойно и повелительно сказал он мне. Все кто был рядом с ним, притихли. Они злобно смотрели на меня, это я точно осознавал, а ещё, что в этот момент они все стали едины как никогда. Наверное.Я подошёл, мне далось это на удивление легко, видимо, мой желудок больше не участвовал.- Ну? Что ещё? – Вяло спросил я, не ведая, что будет дальше, но где-то глубоко понимая, что ничего определённо хорошего не будет. (И как же не стыдно им сидеть на этом монументе, хоть я и отрицательно отношусь ко всем этим «местам памяти у дорог». По мне так лучше б их не делали. Тот, кто скорбит и помнит и так будет скорбеть и помнить, а живым это ни к чему! Но, всё-таки у меня отношение к нему, как к памятнику, как к могиле. Уважение какое-то должно быть? Хоть какое-то уважение?!)- Подойди ещё ближе!- Зачем?- Встань сюда, на этот плевок… И парень плюнул на землю прямо рядом с собой. Так жирно плюнул, что плевок даже не всосался в грунт.- Так! – Сказал я! – Думаю мне пора. (Э-э, надо было подумать это, а не говорить вслух. Ну, в том смысле, что раз такое отношение ко мне плохое вырисовывается, то мне здесь делать больше нечего, хотя и так было нечего). Я развернулся и медленно пошёл прочь. Хотелось побежать, да неудобно как то, стыдно, что ли. Перед этими парнями стыдно. Они, может, и хотели бы меня видеть бежащим или бегущим?На мне-то кроссовки, хоть и старые, но они на мне, я в них и убежать смогу и догнать кого надо. Сейчас, наверное, актуально только - «убежать». А вот что на них, почти у всех на ногах тапочки, эти, как их? - Сланцы! Что они себе вообразили-то? Что в этих сланцах побегут за мной? Если до этого дойдёт. А тот, главный у них, у него ноги-то вообще, по-моему, забинтованы, от пяток и выше, а пятки-то у него есть в обще? А сидит он как, ноги открытые в шортах, а колени как будто до ушей достают, ноги то ли серые, то ли волосы такие на ногах, а стопы-то ниже у него опущены. Что у него на ногах? Кроссовки, как то странно смотрятся. Или тоже сланцы?! Словно натянутые как гольфы, и касаются земли, будто он балетный, самыми кончиками пальцев касается земли. Стопы слишком длинные, чтоли, и узкие, от лодыжек до колен как-то коротко, а колени, блин, не пойму что не так. Колени высокие. От колен до таза, мало длинны ног выходит. Или дополнительно ещё суставы у него?! Да не смотрел я на его ноги, на обувь смотрел, мне же надо понять, как дальше, что делать. На что рассчитывать-то я могу в этих обстоятельствах?!- Эй! Стой! – Крикнул мне в след этот парень. Ну конечно я тут почти на его плевок чуть было не встал, а теперь я ухожу. Конечно, не хочется ему этого. А хочется дальше поглумится, повыпендриваться, показать свой авторитет.Я покачал головой не оборачиваясь, сделал небрежный жест одной кистью правой руки, типа «всё, хватит!»- Верните его! – Приказал лидер. Все парни одновременно ринулись за мной, я это увидел боковым зрением, но я повернулся и они остановились. Я не задерживаясь развернулся к ним грудью продолжая идти уже спиной. Лучше грудью смерть принять, подумал я, конечно не серьёзно, но мой осознанный «главный фасад» их видимо озадачил. Я отдалился шагов на десять, но самый маленький парень и низкорослый продолжил за мной идти. Он точно был местный житель, и его я частенько видел на улице в компании с ещё кем-то, неужели он меня не видел или не помнит. Что он собирается делать? Он обернулся и неожиданно осознал, что слишком далеко отдалился от своей группы. Зато теперь находится ближе ко мне. Повернувшись ко мне, он не знал что делать? Его лицо выражало недоумение! Но мне увиделся страх. Или я жаждал увидеть страх. Сам-то я улыбался, но это была не улыбка, а сокращение мышц лица, в попытке создать из складок кожи подобие завесы перед глазами от яркого солнечного света. И кто только меня за язык тянул? Мой желудок притих совсем. Наверное, сейчас сам наблюдает с интересом а мной!- Что? Хочешь я одним ударом превращу твоё лицо в кровавое месиво? – Красиво и демонстративно сказал я, и, ещё вытянув вперёд руку вверх ладонью поманил его к себе. (По-моему это я прочёл в какой то книге про боевые искусства, точно помню что какой то мастер мог одним ударом превратить лицо своего врага в кровавое месиво! – Красиво звучит!) У меня аж мурашки побежали по спине от неминуемого чего-то! Мог ли я реализовать сказанное? Думаю - нет. Да, я три года занимался боксом, но так и не смог пересилить себя - смочь бить людей по лицу! В спаррингах особо не работал, на соревнованиях не выступал, поэтому и силы своего удара не ведал, зато боксёрскую грушу много и упорно колотил. Помню, в первый день работы на мешке так разошёлся, что обе руки в кровь разбил, и мешок своей кровью испачкал. Многие парни тогда рассматривали мои кровоточащие раны, даже тренер подошёл, крутил мои руки в своих, внимательно смотрел-смотрел, а я гордился собой. Вот какой я! Какие сильные у меня удары оказывается! А потом тренер резюмировал, - как в холодную лужу меня посадил: - Просто кожа ещё нежная, ничего пройдёт, заживёт!А в другой раз тренер уже сам устроил показательные спарринги для всех. И сам смотрел и выбирал соперников. Со мной он поставил маленького мальчика Гришу, ходить он стал недавно, но удар был у него сильный. Этот удар оценили все завсегдатаи данной секции и рассыпали ему комплименты. И вот, понимая, что сейчас будет, а именно мой позор, я стал спарринговать с ним. Я видел, как он целился мне в лицо, видел и всё равно пропустил. От удара у меня аж слёзы из глаз сами собой выступили. Довольный гул пронёсся по залу… Гриша - маленький мальчик улыбался, ему хотелось ещё раз повторить свой триумф. Я же, даже в таком положении не посмел нанести удар ему по лицу. Я продолжил защищаться и обозначать удары. Я тогда подумал, что понимают ли присутствующие, что я не не умею бить, а просто не могу. Я думаю, что смог бы, если бы разозлился. Но злость в спорте неприемлема. Вроде бы… А на Гришу разозлиться я не могу, он же маленький, на целую голову меня ниже.Лидер спрыгнул с монумента и быстро двинулся ко мне. Шёл, ковыляя, будто на протезах, как то широко заворачивая колени. Мне показалось, что он всю жизнь на лошади ездил. Все остальные шли с ним рядом, образуя его свиту, интересно, сами то понимали это? Я спокойно пятился назад, уже осознавая, что меня сейчас будут бить, возможно, даже ногами. Но нет, на мне кроссовки, а у них сланцы, и я без боя не сдамся. Я ещё и ногами, значит, тоже смогу. Вот, чем больнее? Открытой ногой или ногой в кроссовке? Хотел посмотреть на его ноги, но солнце меня ослепило, образуя тёмную тень идущего на меня высокого худого парня. Лицо его было каменно-бледным и злым. Остальные члены его группы незаметно окружили меня. Неожиданно я спиной упёрся в толстенную сосну. Я окружён, сзади сосна. Отступать более некуда, надо прорываться из окружения.Лидер оказался лицом ко мне, схватил меня левой рукой за воротник по центру. Я решил бить первым. Эти доли секунды я просчитал. Но как бить? Замахнуться – себя выдам! Тогда я рискую пропустить, а не нанести. Ещё неизвестно чем для меня всё это потом кончится. Мои руки сейчас опущены. Удар должен быть незаметным. Бить нужно по лицу и сразу. По центру, по переносице, чтоб между глаз, так, говорят, сразу можно два синяка под глазами поставить! Удар должен начинаться с опущенной руки. Два удара! Первый – неожиданный, - нужно не дать ему опомниться, второй – сразу за первым, в челюсть, я смогу нанести сильнее, если замахнуться! Этакий добивающий удар! И, потом бежать! Моя рука расслабленная полетела вверх, попутно превращаясь в кулак, у самого его лица как я и планировал кулак был сформирован, и - бах!- Ни фига себе – услышал я сбоку! Высокий парень стал неожиданно для меня падать! Второй удар уже по инерции с замахом я отменить не мог, и он должен, по моим подсчётам, сильнее раза в два, но он прошёл вскользь «облизывая» скулу и висок падающего парня! Но это понимал только я и падающий. Со стороны же это казался удар! - Ни фига себе! Повторил тот же голос. Как же обидно, что второй удар не получился! Как отмотать назад? Парень упал, вместо него образовалось пространство свободы! Через него я и побежал! Сначала быстро, как ветер! Остальные парни не сразу побежали за мной. Да куда там, они ж в сланцах. Но, как, на зло, я стал задыхаться. Будто бы мой желудок проснулся, наконец, и решил внести свою лепту в мои злоключения, оставить меня там:- Не-не, хозяин, я хочу досмотреть та-ам экшен.Стало колоть в боку, в лёгких, во втором боку, я опять почувствовал неприятный вкус и запах, а лёгкие будто бы уменьшились, воздуха стало не хватать. Я понял, что мой бег стал медленнее. А я уже добегаю до второго кенотафа. Я обернулся, делая вид, что, как бы невзначай, хотя это была спасительная остановка для моего организма. Самый маленький парень опять был ближе ко мне. Думаю, он мог увидеть гримасу страдания на моём лице.Он остановился, зато другие будто бы ускорились. Я в страхе и отчаянии развернул своё разбитое тело и снова побежал. Каждый шаг теперь давался мне с трудом. Я вдруг представил, что скоро упаду без сил. Домой ещё долго, а тропка здесь одна. Они меня догонят и вот тогда оторвутся! И никто-никто за меня не заступится! Я стал мысленно молиться, но мысли мои при беге вырывались изо рта, произнося отдельные и местами не законченные слова. Вот чудо, у второго кенотафа был какой-то паренёк. Он был явно старше меня, судя по телосложению и одежде. Светло-голубая рубашка, и серые тонкие брюки, с шикарным чёрным поясом. Парень сидел на корточках и зажигалкой жёг муравьёв. Я, запыхавшись, нечленораздельно выпалил ему: - Спасите! Меня хотят убить… Он поднял голову на меня, лицо его было круглое и со шрамом на щеке от глаза вниз. Меня это почему то сразу успокоило. Парень – бывалый! Такой может помочь.- Кто? – Словно харкающим голосом будто рычащим, спросил он меня, продолжая чиркать зажигалкой у муравейника. Пламя его не загоралось. Я бы в другой раз сделал ему замечание, бедные муравьи! Но я был не в том положении, я прошёл к монументу и присел, да нет, просто рухнул на железный цветник. Группа моих преследователей остановилась поодаль. Я их видел, а они видели меня и то, что я был не один. Мне очень хотелось начать с этим человеком диалог, чтобы сделать вид, что мы якобы с ним вдвоём, и уже давно знаем друг друга.- «Чё случилос»? – таким бархатным голосом произнёс он. И этот голос был для меня сейчас слаще родниковой воды.- Да, вот, шёл, приста-ли, сига-рету, потом де-ньги спросили, ок-ружили я стукнул, побежал, они за мной. - Ловя воздух ртом рассказывал я.- М-м…- Лидер стал подходить к нам, теперь его ноги были как будто обыкновенными. Парень у муравейника даже не соизволил встать, только голову повернул к тому.- Он меня ударил! Он меня ударил! – Звонким хрюканьем быстро сказал он, показывая на меня рукой.- Развернулся и шагом марш! – Рыкнул взрослый парень.- Но он меня ударил!- Слышал, что я сказал? – Произнёс он такой интонацией, в ответе на которую, не было возможности использовать иной ответ, кроме - «да!»- Слышал!- Вот и исполняй! – У моего защитника, теперь я увидел, был неправильный прикус, нижняя челюсть выпирала слишком вперёд, это было видно когда тот говорил, и зубы нижние, клыки по моему, как то особенно выделяются. Похож, на какого то брутального персонажа, из классических английских ужастиков, только без цилиндра и бакенбард. Ну, классно же. Вид один его чего стоил. От него веяло мощью танковой брони с запасом.Лидер развернулся как по команде, и стал уходить.- С шахты что ль? – Бросил вслед лидеру парень со шрамом.- Не-а! – Весело, чуть обернувшись ответил лидер. И сразу улыбнувшись, помахал мне.Что за «нафиг»? Что это было? Ты бы, мужик, его ещё по имени назвал бы! Вы что, знакомы, что ли? Какие ещё шахты?! – подумал я!Парень встал, и я увидел, что он совсем оказался не высокий. Он подошёл к кенотафу и, вытирая ладонью нападавшие сверху на него сосновые иголки сказал, не глядя на меня:- Всё! Можешь идти домой, они тебя не тронут!Как же? Ага, не тронут?! Я был страшно напуган, ещё сердце стучит так сильно. Но они не стали проходить по дороге в деревню, а вернулись обратно! Или сделали вид что вернулись. У этого доброго парня, наверное, тут родственник умер. Расспросить бы, и вот тема для общения. Но мне лучше уйти, как он сказал. Думаю, не надо его нервировать. Он мне понравился, совсем не тем что заступился, а своим видим что ли. Да какой там вид, метр с кепкой, но что-то в нём было притягательного для меня! Надо идти, чтобы оставить о нём этот неуловимый кайф, не позволив ему что то сделать, что может далее разочаровать меня. Тем более преследователей моих больше нет. Хотя они могли и в лес зайти, чтобы обойти меня и ждать ближе к дому. Тогда мне надо рысью метнуться, пока те не вышли. Я успею, я смогу, я отдохнул. Я сказал:- Спасибо, что заступились!И неспешно пошёл своей дорогой, а отойдя немного, и убедившись, что, лес скрыл меня от моего чудом взявшегося защитника, сорвался на бег.Впереди белокаменная церковь Петра и Павла, интересно, может это Пётр или Павел, я ж молился дорогой, хотя и невпопад. Но, думаю, они муравьёв жечь бы не стали. Нет, это был обычный суровый мужик! Да и церковь эта не Петра и Павла, а Знаменская церковь. До жилого сектора оставался овраг с ручьём, я легко побежал с горки к бревенчатому мосту. Дорога становилась мокрой, с чёткими следами копыт. Коровы постоянно ходили этой дорогой. Мои ноги заплелись и я упал в жижу. Ладно успел перед падением выставить руки. Поднялся со светлой головой, но ладони в грязи. Пойти домой или вымыть их у ручья? Сделаю так, окуну в ручей, немного собью грязь, а дома домою. Так и сделал. Что-то быстро как то стемнело. А, это, наверное, солнце в овраг не попадает. Поднялся на пригорок, нет, действительно темно. Зашёл домой, дома свет горит. Дед за столом сидит, мама чай из самовара наливает.- Ну где тебя носило целый день? – По-доброму спросил дед.- Давай, иди мой руки, чай будем пить, – весело сказала мама.- Да, иду, хорошо, сейчас вымою и приду.Вечер был тёплым и уютным. Вкусный чай и бутерброды с маслом в компании близких создавали ощущение защищённости и комфорта. Все страхи позади, и мир казался спокойным и гармоничным. Следующий день был посвящён сборам. Небольшие прогулки вокруг дома, но всё было тихо и спокойно. Никаких признаков опасности. На третий день мы планировали ехать в город на машине, но планы изменились. Родители решили ехать поездом. Мы пошли на станцию. Я с интересом смотрел на тот кенотаф, на который присаживался. Словно ничего и не было, и даже муравейник как будто не пострадал. Кенотаф у станции был завален бурьяном, но в этот раз бурьян был явно наложен сверху.

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