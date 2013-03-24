Страшилки деда

[/center]А вот и не страшно!

Поспорил как-то один парень с друзьями: не струсит ли он в одиночку провести ночь на кладбище. Парень был вроде как не из пугливых, поэтому к предстоящему отнесся с хохмой. И вот наступил поздний вечер. Парень пробрался в условленное место к чьей-то могилке, перелез через оградку и уселся на лавочке. Вокруг, как ни странно, тишина, над могилами дымка какая-то стоит. Сидел он, сидел, надоело ему и решил он идти обратно. А перед этим стырить поминальную конфетку, оставленную кем-то из родственников усопшего. Конфетка оказалась вкусной. Развернулся он и собрался было уходить, а не пускает его что-то. Удерживает на месте. Тут парень не на шутку испугался, заплохело ему, упал он рядом с могилой и не поднимается. Под утро пришедшие на разведку друзья увидели следующую картину: окоченевшее тело их друга, конец рубашки которого прицепился к гвоздю оградки.



[center]Проклятие

Как смерть

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:28

Причина: Изменен раздел.

Jeepers Kreepers Просмотров: 88 Комментарии: 1 +3 Вчера, 23:28 by

Видел через дорогу участок стоит заброшенный? Там еще здоровенная рябина через забор переваливается? Муж с женой там жили. И как это обычно водится у мужей с женами, жена со временем забеременела. Потом у них родился сын и, казалось бы, счастье наступило. Однако жена после родов часто болеть начала и зимой померла. Муж, конечно, был убит горем, но жить-то дальше надо. Через несколько лет он женился во второй раз. Новая жена, конечно, красивая была, но и тварью была настолько же выдающейся. Пасынка она невзлюбила и требовала, чтобы отец отдал его в приют или кому-нибудь из родни. На этой почве у них постоянно скандалы были. А ребенок постепенно стал чахнуть. Стал вялым, замкнутым, часто болеть начал. Бабы даже пустили слух, дескать, это мачеха его прокляла, чтобы он не мешал ей из мужика веревки вить. Состояние здоровья ребенка день ото дня ухудшалось. В конце концов, увидев тяжелое состояние мальчика, отец отвез его в больницу в город. Во время осмотра выяснилось следующее: из носа ребенка извлекли здоровенную пиявку. Оказалось, что мачеха решила от него избавиться: заготовив банку с пиявками из местного болотца, она ежедневно в течение месяца после ухода отца на работу запускала кровососов в ноздри мальчику. Пацан молчал, ведь мачеха его запугала. Однако помочь ребенку врачам не удалось: пиявки проникли в область мозга и повредили его. Мальчик скончался.Жили-были муж и жена. И долгое время у них ребенка не было. Жене уже 25 лет скоро, а она все никак не разродится. По деревне уже разговоры пошли. И Бог все-таки решил послать им ребенка. Видимо, разговоры прослышал. Семья решила собрать на радостях застолье. Гостей со всей деревни набежало. Через всю гостиную в сени несколько столов поставили. Самогон хлещут, ложками-вилками стучат. Ребенок неподалеку в люльке дрыхнет. Вечереет уже. Вдруг – стук в дверь. Хозяйка пошла открывать. На пороге стоял старик, белый, как смерть. «Что вам нужно?» - спросила женщина. Старик ничего не ответил, только, выпучив глаза, указывал пальцем на ребенка. «Слышь, дед, шел бы ты отсюда подобру-поздорову», - сказал кто-то из гостей. Дед постоял еще несколько мгновений и выскользнул за дверь. «Недобрый это знак» - перекрестившись, прошептала соседская бабка. Мама пошла проверить малыша и, страшно закричав, упала без чувств: ребенок был мертв.

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