Несчастный Толик

milah Просмотров: 330 Комментарии: 1 +2 5-09-2023, 17:19 by

Толик – это мой двоюродный братец. Так звёзды в жизни сошлись, что рос он не то чтобы очень здоровым на голову ребёнком. В школе способностей и интересов не проявлял никаких. Всё время ему чудилось что все кругом желают ему зла, плетут против него козни, подкарауливают за углом, чтобы побить, – а на самом деле школа у Толяна была на редкость спокойной. Наверное катастрофической симпатии он и правда ни у кого не вызывал, но чтоб бить – это полная дичь. В общем, к 17 годам Толян стал этаким восьмиглазым пауком, сидевшим в своём тёмном углу и зыркавшим оттуда на прохожих.Летом наша бабушка в очередной раз пригласила всех внуков в деревню, обычно Толяна родители туда не отправляли, а тут чё-то решили, видать, что птенчик их уже может высунуть голову из гнезда. А в доме по соседству с нами жила моя подруга Анька. Анька очень классная девчонка, красивая и при этом с мягким добрым характером. Поэтому она была едва ли не первой, кто присутствие Толяныча в атмосфере вообще заметил. Птенец заметно ободрился и расправил крылышки. Но Толяныч есть Толяныч, рядом с ним молоко в кастрюле скисало. С неделю Аня искренне пыталась нормально по-человечески с ним общаться, но не выдержала. Толик по жизни будто не с другими людьми, а сам с собой разговаривает, всегда бухтит, всегда всем недоволен. Так что Аня стала как можно реже ему на глаза попадаться.Две вещи Толяныч ненавидел в Аньке особенно сильно: во-первых, то, что у неё уже был в деревне парень Никита, во-вторых, то, что дома она здоровалась с домовыми, в лесу – с лешими, на речке – с русалками, ну и так далее, почему-то именно это ему костью в горле встало.И вот однажды Анька собралась погадать по старинному бабушкиному методу: ночью помыться в старой бане, а потом, извините, высунуть в окно попу и задать вопрос интересному деревенскому существу – баннику, который типа живёт в бане, если ответ хороший, то он попу лапой погладит. Аня позвала с собой меня и одну местную заразу – Ирку, но мы обе отказались, а Ирка ещё и побежала доносить о предстоящем мероприятии моему чудесному братцу. Так-то банька Анькиной семьи выходила узким грязным окном на пустырь, так что случайно опозориться перед кем-то она не боялась. Ну а Толяныч решил её за этим занятием подкараулить и потом всем растрепать, что за *опу её трогал пока она там со своим выдуманным банником разговаривала.Вот, значит настаёт ночь икс, Толик из-за огородов следит, когда Анька пойдёт мыться, и рысью чешет под окно старой баньки. Когда думаю, даже слегка жалко его становится – просидеть ему там пришлось часа два, а там крапива, грязь, пауки… Ну фиг с ним. В общем, Толяныч дождался того, что ему в розовых снах снилось, из окна высунулась распаренная попа. И Анька из бани волнующимся голосом спрашивает:- А у нас с Никитой серьёзно всё будет?..Вот интересно, че Толяныч-то думал в этот момент? Погладить – значит сказать «да»… Как бы там ни было, вид розовой попы явно пересилил остальные мысли в его голове, и только он руку свою протянул, как с ним случилось абсолютно неожиданное. Кто-то его самого трогал за обтянутый джинсами зад! А потом из-за спины раздался ржач:- Вот это я понимаю, сдобные булки!Толяныч развернулся как ошпаренный и увидел, что сзади него стоял Никита и ржал, как пьяная конина – собственно, с его слов эта былина и стала мне известной. Толик мгновенно сдриснул, попец из окна тоже резко исчез, Аня выскочила от страха, едва прикрывшись полотенцем, но Никитос её успокоил – оказывается, он тоже про клятую баньку от Ирки узнал и решил прийти от чужих глаз посторожить, а может, кто знает, тоже своё посильное участие в гадании принять…На следующий день Никитка мне всё это, как доверенному лицу, рассказал, мы пошли гулять втроём с Аней, и когда на деревенской улице увидели Толяныча, Анька насупилась, а мы с Никитосом так грянули от смеха, что в соседнем дворе гуси всполошились.Короче, сбежал от нас Толик в город, чтоб там ему никто в паутине сидеть не мешал.

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