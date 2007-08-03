Как я учился писать страшные истории

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 15:32

Причина: Стилистика автора сохранена.

Кесл Просмотров: 7 Комментарии: 0 0 Сегодня, 15:32 by

Я опубликовал довольно много историй на 4Stor.ru. В разных жанрах, разной тематики и, к сожалению, разного качества. Кому-то они нравятся, кому-то нет. Но нельзя отрицать тот факт, что даже самые плохие мои истории стали частичкой истории этого сайта. Я всегда мечтал написать и опубликовать что-то именно здесь. За данным сайтом я слежу с 2013 года. Впервые зарегистрироваться я решил только в 2018 году. Впервые что-то опубликовать я смог только в этом году. Как, наверное, вы заметили, я прошёл довольно длинный путь от простого читателя, до автора. Есть ли конец этого пути? Я не знаю. У меня ещё много задумок и идей, которые я хочу реализовать. Начал ли я писать только в этом году? Нет. Впервые, писать страшные истории я начал ещё тогда, когда Фостора (как и многих его пользователей) ещё не было. Мне было тогда 6 лет. Я только-только научился читать и писать. Вдохновившись страшными историями, которые рассказывали мне друзья во дворе, я пытался написать свои. В тот момент, мне казалось, что это были одни из самых умных, смешных и страшных историй.Спасибо большое моим родителям, которые сохраняли всё моё творчество (рисунки, тетрадки, подделки) в течении всей моей жизни. Именно благодаря им, у нас есть возможность оценить, с чего начинался мой творческий путь и сравнить эти небольшие истории с тем, что я пишу сейчас. Привожу первые мои истории ниже, с исправлением грамматических ошибок и датами, когда были написаны эти истории (подготовка к школе, где нас учили заполнять дневник не прошла даром и все даты, когда были написаны истории сохранились). Приятного вам чтения и как говорится: "Это моя первая история, не судите строго".03.08.2007Эту историю мне рассказал мой покойный друг уже после своей смерти. Он сидел в своей квартире и спокойно пил кофе (хотя до этого всегда пил чай), как что-то жуткое и необычное вылезло из зеркала. Оно медленно направилось к нему. Внешне, данное существо было настолько жутким, безобразным и ужасным, что мой друг воскликнул в сердцах: "Неужели, ты злая воспитательница?". Существо, оскорблённое таким ругательством, развернулось и уползло обратно в зеркало. Расслабившись, мой друг решил отпраздновать с трудом давшуюся ему победу (ведь не каждый отважится ходить в детский сад) и отхлебнуть кофе. Но неожиданно из его чашки вылезла рука и убила его! Вы можете мне не верить, но всё было именно так! Мне друг сам это расказал.06.08.2007Это история повествует о мальчике, который очень сильно любил деньги. Он постоянно собирал мелочь, валяющуюся на улице и приносил её в дом. Я лично видел, что на комоде у него стояло две банки монет. Собирал он так очень и очень долго, пока однажды ночью к нему не зашёл чёртик и не попросил одолжить ему одну из банок. Мальчик не хотел делиться с ним и тогда чёртик придумал коварный план. Он предлагал мальчику купить у него красные туфельки, красное печенье, гробик на колёсиках. Но мальчику было это всё не интересно, поэтому чёртик разозлился и убил его. Мама увидела, что чёртик убил её сына и вызвала полицию. Приехали полицейские и задержали чёртика, но так, как он был чёртиком, то его быстро освободили. И теперь злой чёртик гуляет на свободе и пытается забрать у всех мелочь...10.08.2007Эта история о том, как я узнал, что такое сонный паралич. Как обычно, я ложился спать и со мной случилось то, что я уснул. Может быть для кого-то это и нормально, но мне было не комфортно. Ещё больше дискомфорта мне доставлял тот факт, что кто-то на мне сидел, пока я спал. Он был большим и тяжёлым. Я чувствовал, как задыхаюсь. Я очень сильно испугался и попытался пошевелиться. Но у меня ничего не вышло и я судорожно смотрел на то, как это большое нечто на мне сидит. Я уже думал умирать, но к счастью оно подняло свою голову, громко мяукнуло и ушло. Окончательно проснувшись, я попытался понять, что со мной случилось и кто это был. Ни я, ни мой кот Василий, так и не узнали правды о той ночи...15.08.2007Эту историю я прочитал из криминальной сводки. Трое молодых людей: Антон Семенович ***, Игорь Владимирович ***, Георгий Васильевич *** и Генадий Львович *** гуляли поздно вечером по городу П*рмь между 23.07.2023 г. и 24.07.2023 г. Ничто не предвещало беды, как на них выскочил неопознанный гражданин. На вопрос Игоря Владимировича ***: "ты кто?" ему был дан ответ: "конь в пальто". Как установило следствие, тем самым неизвестным был действительно конь в пальто. Вышеописанные граждане, не придав этому значение, отправились дальше, как неожиданно, к ним приблизилось существо, напоминающее пожилую женщину с пистолетом... На этом, официальная информация о данном инциденте была окончена. Что же случилось с теми людьми? Я не знаю, но ходят различные слухи о том, что в этом деле были замешаны разные страшные и тёмные личности. Некоторые поговаривают, что полиция умолчала о деде, что скачет на кривом табурете...22.08.2007В этой истории я расскажу вам о секретной военной части. Она была настолько секретной, что в ней никто не служил, потому-то не знал, где она находится. Что там находилось и что охраняли военные, никто не знал. И я не знал, до тех пор, пока случайно не наткнулся на эту военную часть. Я гулял по лесу и ничего не предвещало беды, пока на встречу мне не вышел солдат. Он был весь в крови и кричал на меня: "Стой, стрелять буду". Я тогда очень сильно испугался. Но он всё продолжал идти на меня и кричать: "Стой, стрелять буду!". Я стоял и ждал, когда же он поймёт то, что я стою. Но он не останавливался и кричал. Кричал и шёл до тех пор, пока не прошёл сквозь меня. Я тогда подумал, что это призрак... Но он словно прочитал мои мысли и сказал: "Нет, я не призрак, я солдат который охраняет секретную военную часть. Если ты об этом кому-то расскажешь, то я приду и убью тебя". С тех пор, я только сейчас осмелился написать эту историю. Надеюсь, что солдат не придёт и не заберёт меня....

Ключевые слова: Первые истории страшилки рассказы авторская история

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