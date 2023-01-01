Котёнок

поэтому и спросить было не с кого

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 21:13

Причина: Стилистика автора сохранена.

Веснянка Просмотров: 43 Комментарии: 0 0 Вчера, 21:13 by

Доброго времени суток, дорогие Админы и Сайтовчане!Эта, возможно, не особенно мистическая, но непонятная история произошла во времена моего далёкого детства. Почему-то она мне особенно запомнилась; наверное, потому, что никто - ни взрослые, ни я сама так и не поняли, что это всё могло означать. Буду рада вашим комментариям и предположениям, что это было за чудо дикой природы".Каждое лето мы приезжали на каникулы в село Малое Пичаево, неподалёку от города Моршанска. Село, некогда процветающее и большое, стремительно угасало и теперь представляло собой где-то пару десятков жилых домов, где жили стареющие старожилы и куда молодёжь любила приезжать летом. Безымянная река или озеро, которое все называли прудом (или Прудом? Никаких документальных справок об этом месте я нигде не нашла), леса неподалёку с грибами и ягодами, а также всяким зверьём, которое ещё помнило, что в деревне живут люди, а потому не выходило в саму деревню, и только изредка по ночам наведывающимся в заброшенный колхоз, - всё это создавало непередаваемую атмосферу для летних каникул. В Пичаевку приезжали на отдых даже из Москвы, но разговор пойдёт не об этом.Просто однажды утром моя бабуля, выйдя во двор, обнаружила там котёнка.Обычного котёнка-тинейджера, судя по его размерам, - причём у нас во дворе кошек тогда не было,, и никакие коты, и уж тем более котята, никогда к нам не заходили. Может, сказывалось ещё и положение нашего двора, стоящего у дороги - с другой стороны были только картофельные поля, за которыми в низине простирались луга, а дальше был только лес на пригорке. У одних соседей, двух старушек, живущих в старой избе, из хозяйства были только поросята и куры, которые сами к нам зайти не смогли бы, да и не были похожи на котёнка даже отдалённо, а у других соседей, чей дом стоял относительно далеко от нашего, кошек никогда не было, как и других "домашних компаньонов", "ввиду их бесполезности". Да и не было как-то принято у тамошних котят по соседям разгуливать, особенно если там нет ничего вкусного или интересного.Удивившись присутствию незванного гостя, бабуля хотела подойти к котёнку поближе, чтобы рассмотреть его, но котёнок вполне внятно и так же враждебно обругал её на кошачьем, недвусмысленно давая понять, что к нему лучше не подходить, если жизнь дорога. И вообще, эта дорога теперь его и он никого не пропустит. Пришлось ей охать и ахать и ходить по своим делам в обход под неодобрительную кошачью ругань под нос. Странно, по всему выходило, что котёнок дикий и вряд ли раньше видел людей, - но зачем он тогда вышел к людям? И, главное, как? Потому что кошачий дебошир не сдвигался с места и сидел, как приклеенный.Тётка уже ушла на работу, так что до её прихода разбираться с гостем было некому; мы с матерью тоже увидели странного представителя кошачьих и по новому правилу так же обходили его по большой дуге, выслушивая нелестные оценки нас самих и того, что "всё ходють тут разные" на кошачьем. Удовольствия нам это странное соседство, ясное дело, не доставляло - и не было понятно, откуда у нас во дворе с высоким забором и запертыми на ночь воротами мог появиться агрессивно настроенный дикий котёнок, который вдобавок, судя по всему, не умел ходить.Ближе к обеду моя бабуля, то ли вспомнив правила гостеприимства, то ли желая нладить контакт, придвинула к котёнку две миски с едой и водой; котёнок делал вид, будто хочет броситься на бабулю, при этом по-прежнему не сдвигаясь с места. При этом, по нашим наблюдениям, малолетний кошачий дикарь не стал ни пить, ни есть, и к мискам даже не притронулся. Пришлось ждать вечера и прихода тётки, которая наконец закрыла единственный на всё село магазин и вернулась домой.Выслушав последние новости и трезво оценив ситуацию, она надела зимний ватный халат для растопки печи и взяла плотные варежки, в которых обычно мы выносили во двор золу, и пошла выгонять котёнка. Как оказалось, такое снаряжение было выбрано не зря: постившийся весь день и якобы неспособный двигаться молодой кошак за считанные минуты порвал перчатки и уже принялся пушить халат, из которого уже начали выглядывать клочья ваты, вынесла "гостя" за порог и отправила в заросли крапивы, росшей неподалёку. Судя по волнам, прошедшим по вархушкам сорнякового поля, котёнок куда-то припустил, а потом его след потерялся во всех смыслах этого слова. Где он вылез потом и куда направился - неизвестно.Бабуля спрашивала у соседей, не пропадали ли у них кошки или котята, не котилась ли в ближайшее время какая-нибудь Мурка - но никто ничего не знал. И никаких котят, - ни диких, ни домашних, - на тот момент в селе не было, по крайней мере, у наших ближайших соседей.... Я выросла, и много лет спустя мне довелось жиь некоторое время в заповеднике летом.Восхитительное место в лесу, полное птиц и диких зверей, - и дикие кошки и коты, плодящиеся и размножающиеся под крышей заброшенного корпуса, поросшего травой. К людям они не идут, всячески избегая редких гуляющих и словно растворяющиеся в густой траве при приближении человека. Котят, таких же диких, как и они сами, взрослые кошки прячую самостоятельно, а уже подросшие котята просто убегают от людей, не давая им даже приблизиться. Такого странного поведения, как у того котёнка из моего детства, я больше не видела у кошек никогда. Те же котята и кошки, которых удалось слегка приручить, терпят присутствие человека из-за определённых вкусных бонусов, правда, на руки не идут и гладить себя не позволяют, считая, что фамильярность будет лишней.А как вам кажется, что могла означать та, возможно, не особо-то и мистическая история с котёнком в деревне моего детства? Потому что если не можешь найти никакого логического объяснения происходящему, начинаешь рассматривать и мистические версии тоже.Автор истории - я.Благодарю всех за внимание,с уважением,Веснянка.

Ключевые слова: Котенок кошки село авторская история

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