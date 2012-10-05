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Несерьезные истории

Ночные стуки

Гоша - мой брат, я иногда в шутку называю его бобуинычем.




Одним прекрасным летним вечером мы как всегда всей семьёй ужинали за просмотром интересного детектива. Зёзя (наша кошка) выпрашивала у меня кусочек её любимой колбаски.

И тут кто-то стучит (непонятно откуда стук) мы не обратили внемания, потому что у нас (как, наверно, у всех) сумасшедший сосед,

Опять стук, только теперь ясно, что он шел из-под моей кровати (у нас однокомнатная квартира, наша с братом двухярусная кровать стоит справа от стола, я сплю снизу).

- Мам, стук как буто бы из-под кровати.
- Та, показалось, может, у тебя с кровати упало что-то.
- Гош, стук под кроватью слышал? (Он, как дебил, смотрит на меня и молчит, "прикалывается").
- Бобуиныч, блин! Слышал стук, спрашиваю?
- Да не слышал я ничего, отстань.

Опять стук под кроватью, Зёзя, сидящая у меня на коленях, встаёт в боевую стойку (спина дугой) и начинает рычать, смотря под кровать. Мы очень удивились, потому что наша Зёзя никогда в жизни так не делала,

Мама говорит:

- Че это она? Никогда ж на стуки не реагировала,
- Да я же говорю под кроватью стуки, каким образом?

Тут резко Зёзя успокоилась и легла мне на колени, мы так сидели прислушивались ещё минуты 2, потом доели и легли спать.

Тут я резко просыпаюсь от тех самых стуков, (ТУК ТУК ТУК ...... ТУК ТУК ТУК).

Только теперь чувствую откуда они, кто-то стучит там, где у меня должны быть ноги, Их там, соответственно, уже нету, инстинкт самосохранения помог мне поджать ноги и укрыться. И тут из той самой щели, куда не дай бог свесить ноги, вылезает рука... Тёмная, но было видно, что она в крови... Я начинаю кричать... родители просыпаются.

И вдруг я просыпаюсь и думаю: "Это был сон, Фу-ух, просто сон...", - опять же, как учила мама, "сон пришёл сон ушел".

Очень хотелось пить, но идти было стремно и страшно, а обезвоживания я не хочу... Решила сходить попить воды как страшно бы не было
(у нас кухня слево от туалета, то есть если идти на кухню, полюбому увидишь туалет), и вот, иду я на кухню, стараясь не смотреть в туалет, но глаз сам падает на зеркало над раковинной, и там я вижу... Вижу руку, держащую меня за плечо... И два светящихся белых глаза... тут это нечто за мной начинает истошно орать....



- Наташ?! Проснись! Ты че весь сериал пропустила?! Твой любимый то убийцей оказался!
- Мх-х-х-х.... В смысле?.. Какой сериал... Какой любимый убийца?...
- Мам, она походу весь финал проспала!

(ТУК ТУК ТУК ....... ТУК ТУК ТУК)


Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:02
Причина: Изменен раздел.
Вчера, 19:02 by Наталья стПросмотров: 197Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Стуки семья рука сон авторская история

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Комментарии

#1 написал: ebegen31
Вчера, 19:40
+1
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Комментариев: 655
То есть, это с самого начала был сон. А затем - ещё и сон во сне. Интересно.

+
Зарегистрирован: 5.10.2012
  
#2 написал: Наталья ст
Вчера, 19:48
0
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Репутация: (14|0)
Публикаций: 8
Комментариев: 45
Цитата: ebegen31
То есть, это с самого начала был сон. А затем - ещё и сон во сне. Интересно.

+

love
Зарегистрирован: 9.04.2023
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