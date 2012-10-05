Ночные стуки

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:02

Причина: Изменен раздел.

Наталья ст Просмотров: 197 Комментарии: 2 +2 Вчера, 19:02 by

Гоша - мой брат, я иногда в шутку называю его бобуинычем.Одним прекрасным летним вечером мы как всегда всей семьёй ужинали за просмотром интересного детектива. Зёзя (наша кошка) выпрашивала у меня кусочек её любимой колбаски.И тут кто-то стучит (непонятно откуда стук) мы не обратили внемания, потому что у нас (как, наверно, у всех) сумасшедший сосед,Опять стук, только теперь ясно, что он шел из-под моей кровати (у нас однокомнатная квартира, наша с братом двухярусная кровать стоит справа от стола, я сплю снизу).- Мам, стук как буто бы из-под кровати.- Та, показалось, может, у тебя с кровати упало что-то.- Гош, стук под кроватью слышал? (Он, как дебил, смотрит на меня и молчит, "прикалывается").- Бобуиныч, блин! Слышал стук, спрашиваю?- Да не слышал я ничего, отстань.Опять стук под кроватью, Зёзя, сидящая у меня на коленях, встаёт в боевую стойку (спина дугой) и начинает рычать, смотря под кровать. Мы очень удивились, потому что наша Зёзя никогда в жизни так не делала,Мама говорит:- Че это она? Никогда ж на стуки не реагировала,- Да я же говорю под кроватью стуки, каким образом?Тут резко Зёзя успокоилась и легла мне на колени, мы так сидели прислушивались ещё минуты 2, потом доели и легли спать.Тут я резко просыпаюсь от тех самых стуков, (ТУК ТУК ТУК ...... ТУК ТУК ТУК).Только теперь чувствую откуда они, кто-то стучит там, где у меня должны быть ноги, Их там, соответственно, уже нету, инстинкт самосохранения помог мне поджать ноги и укрыться. И тут из той самой щели, куда не дай бог свесить ноги, вылезает рука... Тёмная, но было видно, что она в крови... Я начинаю кричать... родители просыпаются.И вдруг я просыпаюсь и думаю: "Это был сон, Фу-ух, просто сон...", - опять же, как учила мама, "сон пришёл сон ушел".Очень хотелось пить, но идти было стремно и страшно, а обезвоживания я не хочу... Решила сходить попить воды как страшно бы не было(у нас кухня слево от туалета, то есть если идти на кухню, полюбому увидишь туалет), и вот, иду я на кухню, стараясь не смотреть в туалет, но глаз сам падает на зеркало над раковинной, и там я вижу... Вижу руку, держащую меня за плечо... И два светящихся белых глаза... тут это нечто за мной начинает истошно орать....- Наташ?! Проснись! Ты че весь сериал пропустила?! Твой любимый то убийцей оказался!- Мх-х-х-х.... В смысле?.. Какой сериал... Какой любимый убийца?...- Мам, она походу весь финал проспала!(ТУК ТУК ТУК ....... ТУК ТУК ТУК)

Ключевые слова: Стуки семья рука сон авторская история

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