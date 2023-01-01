Неспокойная ночь

ChertovEvrey Просмотров: 115 Комментарии: 0 0 Сегодня, 10:46 by

Всем привет. Хочу рассказать свою историю, наверное весьма несерьёзную.Ладно, я должен рассказать немного о себе и о бэкграунде истории. Я еврей, что можно понять из ника. История произошла в ночь после Песаха (Еврейский праздник). Из-за коронавируса пришлось праздновать дома, да и само празднование прошло скудно.В часов 8 вечера, когда всё улеглось, я сел за компьютер, дабы поиграть в Mount and Blade или другую стратежку, не важно. Сидел за компом примерно час, наскучило. Но любовь к паранормальщине и прочему калу прямо-таки настаивала что-нибудь такое да и сделать. Я взял свечку и пакет соли.Через некоторое время, когда все в доме легли спать, я провёл ритуал по призыву полуночного человека. Либо я такой впечатлительный, либо реально что-то в дом пришло, короче подул в дом ветер через входную дверь.Сам ритуал заключался в открывании 3 раза подряд двери с задутой свечкой с 23:59 до 00:00.После ритуала надо срочно выключить свет во всех комнатах и ходить со свечой до 2-х часов ночи. Этот полуночный человек крайне не любит свет от огня. Я так походил примерно минут 40, после чего стало скучно. Задул свечу, включил свет в коридоре и в туалете. Лёг спать.Засыпалось неспокойно. Постоянно что-то шуршало из окна. Живу я в частном доме в ПГТ. Решил посмотреть. Никого не было. Это шуршание было не похоже на шуршание пакета или ещё чего-либо.Прочитав пару строчек из Пятикнижия для оберега, я снова лёг спать. Спалось спокойно, пока не проснулся примерно в 4 часа. Это был первый раз, когда у меня был сонный паралич. Надо мной стояла странная чёрная сущность, вполне похожая на человека. Она смотрела на меня белыми глазами. Я не мог закрыть глаза, дышалось очень тяжело. Оставалось лежать и молиться. Я тогда был очень набожным.Оно нагнулось. Я рассеял взгляд, и оно исчезло. Когда я снова сфокусировал взгляд, оно появилось снова. Я понял, что оно нереально.Первый год после этого я рассказывал, что это из-за ритуала. Сама собой, мне никто не верил.

Ключевые слова: Ритуал человек паралич свеча авторская история

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