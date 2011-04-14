Спицы

Новость отредактировал Оляна - Вчера, 19:17

Причина: Стилистика автора сохранена.

toxic prince Просмотров: 243 Комментарии: 3 +1 Вчера, 19:17 by

То было, к примеру, воскресенье первого сентября. Все собирались на школьной линейке, и я тоже пошел, хотя не очень-то и хотел. Как обычно это бывает, все толпились, толкались, смеялись, фотографировались на память и обсуждали прошедшие каникулы. И только одна дрянь мне не давала покоя — маленькая кричащая младшеклассница, которая неустанно ревела без умолку, цепляясь за возможность положить конец тому, что её ожидает. И как будто я один такой умный осознавал, что плакать в её случае абсолютно бесполезно, да и не это сейчас было главное. Главное — то, что от нас пытаются утаить учителя.В один момент я стал замечать у них спицы: кто-то держал их в руках, не стесняясь окружающих, словно остальные всё прекрасно понимали, кто-то пихал их в ящик учительского стола, где лежат непроверенные тетрадки, кто-то оставлял в медпункте в шкафу с лекарствами, за унитазом в учительском туалете, возле занавески в актовом зале, в кабинете информатики, на чердаке, и рядом с дверью, где чёрный ход, трудовик Анатолий Викторович прятал их в чемоданчике с инструментами, а охранник Володя — в кладовке, гардеробщица Светлана Олеговна носила их в своей старой протертой куртке во внутреннем кармане, а еще на кухне в столовой, в дамской сумочке, в пакете из продуктового магазина, а также в клумбах из покрышек. Но чаще всего их прятали от умных детских глаз в рукавах, чтобы всегда была возможность вовремя достать, и при этом никто из посторонних ничего подозрительного не наблюдал. Одним словом, из кожи вон лезли, лишь бы оснастить школу спицами и в случае чего — сделать то, что необходимо в критических ситуациях, когда всё выходит из-под контроля. Спицы, конечно, очень колючие и длинные, под 30 сантиметров. Откуда они это брали, мне не известно, но есть версия, что за 2-3 дня до школьной линейки учителя устраивали массовый отлов дикобразов, ощипывали их, как куриц, а потом распространяли добро среди сотрудников школы, подобно тамаде, раздающей шарики на детском утреннике.Директриса и завуч толкали напутственную речь, чтобы мы хорошо учились в новом году и не ленились. А то, что у директрисы чуть видно оттопыривался пиджак на спине, замечал только я и Тёма, и ни у кого из нас двоих не возникало сомнений, что всему виной спицы, которые она засунула в юбку со стороны задницы. Иной раз мне казалось, что всё остальное Тёму совершенно не волновало, и, может быть, поэтому он стоял придурошный, как будто собирается пустить вязкие прозрачные слюни изо рта. Не зря ведь он приходил сюда поздними вечерами, когда палящее солнце уже не плавило сухие камни на асфальте, отвлекая от острых спиц его мёртвый помойный взгляд. Стоя сгорбившись, Тёма концентрировал свое внимание на спрятанных за юбкой и пиджаком спицах, словно хотел, чтобы кто-то вонзил их ему в спину. По-видимому, это было единственным способом исправить горбатого мальчика, в смысле всадить иглы вот прям туда, вызвав рефлекторное желание изогнуться в обратном направлении. По его выражению лица было видно, что в настоящую минуту он одержим только спицами, а речь учительницы про Великую Отечественную войну на первом сентября его нисколечки не интересует. Мне даже казалось, что я на несколько секунд побывал у него в голове, где томный гул какой-то бетонной тяжестью давил на расплывающиеся виски, а те самые уродливые камни на асфальте как бы тянули его зрение на себя. Меня не покидала мысль, что мы единственные, кто пытается за всем уследить, а окружающие уже давно другие. Однако спицы предназначались вовсе не для этого.Возможно, вы замечали, что старосты классов (а может и не только они) на следующий день после первого сентября приходят с какими-то стеклянными пустыми глазами, напоминающими искусственные протезы. Это оттого, что учителя им глаза спицами выкалывают и съедают, как вареные яйца, но не полностью, чуть-чуть они все равно недоваренные остаются, в незначительной части, которая затем слегка растекается. В любом случае, кольнешь разок — и глаз треснет кровавыми капиллярами. Вот и едят они эти глаза, словно яичницу на завтрак. За лето, разумеется, глаза у деток восстанавливаются, и поэтому от голода учителя не умирают. А вы думали, чем им ещё остается питаться, когда зарплата такая маленькая? Я пытался это объяснить остальным, но они так смотрели на меня, точно ударить хотели, поскольку их якобы отвлекают какой-то ерундой.Когда после классного часа все расходились по домам, Валентина Михайловна попросила остаться Соню, которую в очередной раз выбрали старостой — дескать, нужно было обсудить с ней какие-то важные вопросы. Остальные ученики безразлично ушли, ведь в первый день особенно хочется побыстрее побежать домой, чтобы насладиться эдаким последним свободным днем только что закончившегося лета, а ждать Соню никто не собирался, ведь друзей у неё не было. Дождавшись, пока все выйдут из класса и пройдет минут 15, Валентина Михайловна вышла в коридор, проверить — нет ли кого-то рядом из учеников, потенциально способных помешать предстоящей трапезе. Меня, сперва обосновавшегося в туалете, а затем удачно спрятавшегося за дверью возле нашего класса, она не заметила. Принявшись колоть глаза, учительница держала девочку свободной рукой за её вьющиеся золотистые волосы. Я думал, что поедание выколотых глаз похоже на то, как в ресторанах кушают суши, то есть спицы выступают в роли палочек, хотя на деле всё оказалось совсем по-другому, но сейчас не буду объяснять, как именно это происходит. Соня, надо сказать, от боли совсем не орала и отнеслась ко всему с демонстративным равнодушием — наверное, за прошлые несколько лет уже привыкла без глаз оставаться, ведь человек, знаете, такое существо — ко всему привыкает. Единственное, за что Соню в самом деле было жалко, это её участь по возвращении домой: родители будут избивать и душить её ремнями в ванной — за то, что опять, мразота, с пустыми глазницами домой вернулась.Во время своего наблюдения за планомерным истреблением Сониных глаз, дыхание стало резко сбиваться, голова закружилась, пространство начало куда-то уплывать, и я уже собрался пойти домой. Но, закончив жрать, учительница увидела меня через щелочку на сгибе двери и позвала:— Перфилов, подойди, наконец, сюда. Возьми спицы и выколи глаза.— Перфилов, да выколи ты себе глаза! — злобно рявкнула Соня. — Достал уже на всех смотреть.

Ключевые слова: Спицы учителя глаза дети авторская история

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