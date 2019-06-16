Дверь непонятно куда

Скарм Просмотров: 73 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 09:17 by

История эта приключилась со мной где-то в начале 1980-ых годов, когда мне было 10 лет. Дети любят искать приключения. Вот и я с двумя друзьями постоянно лазил то в подвал, то на какую-нибудь стройку. И однажды мы обратили внимание на странное сооружение рядом с одним из подъездов дома, в котором жили. Это оказался сложенный из кирпича воздухозаборник, стоявший впритык к стене дома. Мы не могли понять, для чего он – подвал в доме не был сквозным. В каждом подъезде, под лестницей всего лишь небольшая каморка, куда выходили трубы, заваленная всяким хламом. А тут – вроде как система вентиляции. И однажды все-таки решили туда залезть. Аккуратно сняли решетку. Вентиляционная шахта оказалась не глубокой – метра два от уровня земли. Спустившись, мы оказались в небольшом помещении. Подсвечивая спичками, осмотрелись. Небольшая комната, два метра на три, абсолютно пустая, и, к удивлению,[s][/s] чистая. Пол и стены бетонные. На стене находилась железная дверь из толстого металла, закрытая намертво. Косяк двери усилен стальными швеллерами. По контуру двери резиновый уплотнитель, чтоб закрывалась плотно, без зазоров. Никаких надписей на двери не было. Как и дверной ручки. Лишь небольшая узкая замочная скважина. Удивительно! Куда она вела? Мы даже пнули пару раз дверь ногой с досады – приключения не получилось. Выбрались наружу тем же путем. И скоро забыли об этом. Вспомнил я об этом случае намного позже. Когда увидел, что воздухозаборник сломали, завалив шахту обломками кирпича. Случилось это уже в конце восьмидесятых годов. Кому это было нужно и зачем? И, все же, куда вела эта дверь? Дом был самый обыкновенный, пятиэтажка –«брежневка», на четыре подъезда. Жили в нем обычные люди, работяги с местных предприятий. Были и небольшие подсобные помещения в подвале. Вход в них был у подъездов. Около 1-го подъезда в цоколе здания располагалась столярка, около 2-го – сантехники, около 3-го подсобку занимали штукатуры и маляры. А у 4-го только эта странная вентиляционная шахта. Первый этаж дома на две трети был не жилым – там располагалась большая аптека, единственная в те времена на весь микрорайон. Там не только продавали лекарства, но и изготавливали их. Большие панорамные окна из толстого стекла позволяли видеть часть этого процесса.Через много лет, когда я уже закончил высшее военное инженерное училище, я вспомнил эту историю и кое-что понял. Такая дверь и ее расположение очень напоминало аварийный выход из укрытия. Его выводят именно к воздухозаборнику. Делают именно на выход, но не на вход (отсутствие дверной ручки снаружи). Конечно, теоретически можно и войти, если знать, где искать и иметь ключ. Вот только непонятно, какое укрытие могло быть под обычной пятиэтажкой? В городе, обыкновенном районном центре, не было ни воинских частей, ни секретных предприятий. Некий объект, о котором жильцы знать не должны? Склад медикаментов на особый период, если в доме находилась аптека? Но дверь скорее предназначалась для эвакуации людей, но не для отгрузки материальных средств – по самой шахте много ящиков не протащишь. И вот еще одна особенность. Когда мы попали в помещение с дверью, я не увидел ни одного отверстия для циркуляции воздуха. Получается, кирпичный воздухозаборник снаружи был всего лишь имитацией?Дом стоит до сих пор. Я в нем уже давно не живу. И аптека по-прежнему работает. И дверь до сих пор хранит тайну…

Ключевые слова: Дверь подвал воздухозаборник аптека авторская история

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