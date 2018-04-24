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Несерьезные истории

Как я увидела чудо⁠⁠

Была я молода, легко впадала в крайности. Задепрессовала так, что жить не хочется. Все серое, унылое, даже солнечный зимний день за окном. В области солнечного сплетения кажется, что лежит какое-то серое тухлое нечто, и медленно вытягивает из меня жизнь. И так днями. К психиатру ума не хватает пойти. Я же первая на свете с такой проблемой!

В один прекрасный день стою перед окном. Жизнь кажется бессмысленной и бесцельной. Тошно так, что хочется подвывать. На большее силы нет. Может, прыгнуть? Закрываю глаза и молюсь какому-то абстрактному богу. Прошу дать знак, что жизнь моя не бесцельна. Что для чего-то я нужна этому миру.

Открываю глаза, а передо мной, на крыше соседнего здания стоит... Ангел! Я от шока глаза закрыла, кровь прилила мне к лицу. Ну все, думаю. Сошла с ума. Не может такого быть, чтобы ангелы на крышах стояли!

Осторожно открываю глаза. Стоит. Только не ангел. Мужичок с металлическими тросами за спиной. Две круга тросов сделали подобие крыльев за ним, и прекрасно бликуют на ярком зимнем солнце. Мужичок стоит, деловито сбрасывая снег ногой.

И тут на меня накатило облегчение. Голова закружилась, я села на диван. А когда в себя пришла - упадничество мое исчезло, я оживилась, захотела есть.


Вот что это было?


Автор - 11ore11.
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Сегодня, 06:52 by ЛетягаПросмотров: 92Комментарии: 1
+3

Ключевые слова: Депрессия ангел тросс солнце

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Комментарии

#1 написал: krux
Сегодня, 09:36
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Что было, что было. Просили знак - получили знак.
Зарегистрирован: 24.04.2018
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