Как я увидела чудо⁠⁠

Летяга Просмотров: 92 Комментарии: 1 +3 Сегодня, 06:52 by

Была я молода, легко впадала в крайности. Задепрессовала так, что жить не хочется. Все серое, унылое, даже солнечный зимний день за окном. В области солнечного сплетения кажется, что лежит какое-то серое тухлое нечто, и медленно вытягивает из меня жизнь. И так днями. К психиатру ума не хватает пойти. Я же первая на свете с такой проблемой!В один прекрасный день стою перед окном. Жизнь кажется бессмысленной и бесцельной. Тошно так, что хочется подвывать. На большее силы нет. Может, прыгнуть? Закрываю глаза и молюсь какому-то абстрактному богу. Прошу дать знак, что жизнь моя не бесцельна. Что для чего-то я нужна этому миру.Открываю глаза, а передо мной, на крыше соседнего здания стоит... Ангел! Я от шока глаза закрыла, кровь прилила мне к лицу. Ну все, думаю. Сошла с ума. Не может такого быть, чтобы ангелы на крышах стояли!Осторожно открываю глаза. Стоит. Только не ангел. Мужичок с металлическими тросами за спиной. Две круга тросов сделали подобие крыльев за ним, и прекрасно бликуют на ярком зимнем солнце. Мужичок стоит, деловито сбрасывая снег ногой.И тут на меня накатило облегчение. Голова закружилась, я села на диван. А когда в себя пришла - упадничество мое исчезло, я оживилась, захотела есть.Вот что это было?Автор - 11ore11.

Ключевые слова: Депрессия ангел тросс солнце

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