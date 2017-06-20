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Несерьезные истории / Истории из жизни

История о том, как я думала, что схожу с ума

Сегодня ночью (с 18 на 19 декабря) произошла со мной забавная история. Она не страшная, скорее несерьёзная и заставит читателей улыбнуться.

В последнее время мой режим дня сбился ужасно, засыпаю под утро, в 3-4 часа ночи. Много мелких переживаний, лезут в голову ненужные мысли типа: "Если ночью есть нельзя, зачем тогда в холодильнике лампочка?" или "Почему же тогда, 15 февраля 2011, я ответила ей не так, как ответила бы сейчас?"

Изредка пью лёгкое снотворное и подумываю наконец добраться до врача. И этой ночью снова не могла уснуть, мысли носились в голове, вклиниваясь и обгоняя друг друга, не давая сну наконец затащить меня в свои объятия. Немного поворочалась, проснулся мой парень, я сказал ему что-то типа: "Пора мне уже к врачу, а то такое чувство, будто я скоро сойду с ума с таким режимом сна". Он ответил парой фраз, обнял меня и очень быстро уснул. Вот уж к кому сон приходит моментально) Я повалялась ещё минут 10, решила, что сегодня тоже без снотворного не обойтись. Взяла таблетки, пошла на кухню за водой, на часах было около 2:45. Легла, сон всё не шёл, но вот наконец-то звёзды сошлись, я стала засыпать.

Тут требуется одно маленькое пояснение перед дальнейшим повествованием. Я сплю почти всегда на правом боку, отвернувшись к стене, уж очень хорошо мне именно на правом боку засыпается. Мой молодой человек спит с краю дивана, рядом с диваном стоит небольшой журнальный столик.

Так вот, я была в переходном состоянии между сном и явью, как со стороны столика я услышала голоса, мужской и женский, они по очереди полушёпотом что-то сказали друг другу на непонятном языке, буквально по одной секунде длились их фразы. Мои глаза резко открылись, сердце заколотилось. Живём на 5 этаже, окно закрыто, ночь, тихий район, откуда звук? Мысли были примерно такими: "А я ведь только сказала, что скоро сойду с ума с таким режимом сна, кажется,началось", " Либо это бабайка, либо кукушка и правда улетает", "Показалось может спросонья, либо кошка зашуршала?"

Лежала я в непонятках минуты две, как снова раздался звук, только на этот раз он был похож на звук переключения рации, "белый шум" что ли. Длился он снова буквально секунду. В этот раз меня затрясло. Пошевелиться не могу, мой рядом сопит, не просыпается, сон у него крепкий. Проходит ещё минуты полторы-две, снова мужской голос, снова говорит буквально секунду и затихает. И тут резко от этого звука просыпается мой парень и испуганным голосом говорит:

- Что это такое?

- Я не знаю, - ответила я испуганно-истерическим голосом.

- Что это? - спросил он ещё раз спросонья.

- Я не знаю, - отвечаю ещё более испуганным голосом.

И тут он берёт со стола телефон, секунды три копается в нём и произносит: "Ё-моё, тик-ток за***дел, арабы какие-то в прямом эфире! А почему щас включилось, я ж давно спать лёг?"

Тут я разразилась истерическим смехом, он гладил меня, успокаивал. В итоге посмеялись вместе. Мысли про телефон возникали, но почему он заговорил сам, я понять не могла, поэтому пыталась списать звуки на что-то другое. Предупредила парня, чтоб закрыл все приложения и больше так не делал, если хочет, чтоб моя "кукушечка" оставалась на своём месте. Да и он сам немного испугался.

Спасибо за внимание! Надеюсь, кто-то улыбнулся и посмеялся.

Вчера, 11:07 by Tanusha13666Просмотров: 919Комментарии: 12
+16

Ключевые слова: Сон бессонница голоса телефон авторская история

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Комментарии

#1 написал: Vologodskaya
Вчера, 11:22
+2
Группа: Посетители
Репутация: (21|-1)
Публикаций: 6
Комментариев: 456
хорошая история милая...
Зарегистрирован: 20.06.2017
#2 написал: Jako tako
Вчера, 12:01
+5
Группа: Посетители
Репутация: (268|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 1 191
И правда забавная история. Я обычно перевожу телефон в ночной режим (вернее, он сам переходит автоматически). Сон для меня - одно из самых важных в жизни. smile
На счёт проблем со сном, я периодически пью мелатонин. Всё-таки это важный гормон сна. Потому что периодически режим сна сбивается. А я это терпеть не могу. А ещё покупала мелатонин с лекарственными травами (шишки хмеля, мелисса, валериана) и такого божественного сна я ни до, ни после не имела.
Зарегистрирован: 14.09.2019
   
#3 написал: Tanusha13666
Вчера, 13:34
+1
Группа: Посетители
Репутация: (192|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 851
Цитата: Jako tako
И правда забавная история. Я обычно перевожу телефон в ночной режим (вернее, он сам переходит автоматически). Сон для меня - одно из самых важных в жизни. smile
На счёт проблем со сном, я периодически пью мелатонин. Всё-таки это важный гормон сна. Потому что периодически режим сна сбивается. А я это терпеть не могу. А ещё покупала мелатонин с лекарственными травами (шишки хмеля, мелисса, валериана) и такого божественного сна я ни до, ни после не имела.

Точно, мелатонин - топ) А насчёт телефона, звук звонков был отключен, а громкость в приложениях - нет, вот что-то там и решило заговорить вдруг satisfied
Зарегистрирован: 9.11.2019
  
#4 написал: Ernesta
Вчера, 13:40
+7
Группа: Посетители
Репутация: (1547|-2)
Публикаций: 115
Комментариев: 1 130
Смех - смехом, но есть тревожные звоночки.
Первый - телефон, если сам включается, есть подозрение на подключку третьих лиц, шпионские штучки, в и-нете есть много шифр кодов как почистить телефон.
Второе - выша бессоница. Навязчивые мысли, как у вас, особенно что и кому сказала сто лет назад и самобичевание - это признак лярвы, её можно взрастить самостоятельно, можно перехватить от другого человека, что называется с ветром поймать. А раскармливать её не надо, как начинается очередной приступ, типа напеваю бесконца одну и ту же песенку, привязался мотивчик, тоже и с мыслями, которые совсем не ваши, а навязанные той самой лярвой. Когда эта пиявка безмозглая закреплятся на человеческом поле, она, естественно, начинает его разрушать. Каждый человек имеет собственную защиту и когда появляется брешь в вашей ауре начинает срабатывать "сигнализация", ваш организм пытается вас защитить и тут начинается бессоница. Объясняю - до 3-х утра человек находится в самом уязвимом полжении, все магические ритуалы тоже проводят в это время, чтоб лучше "легло". Вот и получается, что ваш организм вас защищает. От лярвы надо избавляться, вы это можете сделать без посторонней помощи. Если вам нужна доп. информация, пишите мне в личку. Всего доброго. +
Зарегистрирован: 5.01.2016
      
#5 написал: Lami
Вчера, 13:55
+5
Онлайн
Группа: Посетители
Репутация: (9|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 73
Ой да ладно, автору хоть повезло, что голоса не в голове, а в телефоне прозвучали. Я два раза в голове у себя слышала голоса, тоже перед сном. Один раз незнакомый мужской голос отчётливо, но словно вдалеке произнес "я голоден". Тогда я легла спать голодной и посмеялась, что не только моё тело кушать хочет, но и подсознание. Но от второго случая испугалась страшно, аж подскочила, когда очень громкий бесполый механический голос произнес "я здесь". Я тогда ещё даже не дремала, только легла и глаза закрыла. Оба случая были лет 6 назад. Ещё слышала голос умершей матери, звала меня по имени. С тех пор больше ни разу не слышала. Видимо сказался стресс.
Зарегистрирован: 16.12.2019
#6 написал: Tanusha13666
Вчера, 14:06
0
Группа: Посетители
Репутация: (192|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 851
Цитата: Ernesta
Смех - смехом, но есть тревожные звоночки.
Первый - телефон, если сам включается, есть подозрение на подключку третьих лиц, шпионские штучки, в и-нете есть много шифр кодов как почистить телефон.
Второе - выша бессоница. Навязчивые мысли, как у вас, особенно что и кому сказала сто лет назад и самобичевание - это признак лярвы, её можно взрастить самостоятельно, можно перехватить от другого человека, что называется с ветром поймать. А раскармливать её не надо, как начинается очередной приступ, типа напеваю бесконца одну и ту же песенку, привязался мотивчик, тоже и с мыслями, которые совсем не ваши, а навязанные той самой лярвой. Когда эта пиявка безмозглая закреплятся на человеческом поле, она, естественно, начинает его разрушать. Каждый человек имеет собственную защиту и когда появляется брешь в вашей ауре начинает срабатывать "сигнализация", ваш организм пытается вас защитить и тут начинается бессоница. Объясняю - до 3-х утра человек находится в самом уязвимом полжении, все магические ритуалы тоже проводят в это время, чтоб лучше "легло". Вот и получается, что ваш организм вас защищает. От лярвы надо избавляться, вы это можете сделать без посторонней помощи. Если вам нужна доп. информация, пишите мне в личку. Всего доброго. +

Спасибо за информацию, приму к сведению.
Зарегистрирован: 9.11.2019
  
#7 написал: Kreisleiter13
Вчера, 14:57
0
Группа: Посетители
Репутация: Выкл.
Публикаций: 0
Комментариев: 1 743
Смех смехом, а кое-что к верху мехом. Автору сон хороший нужен.
Зарегистрирован: 8.10.2014
    
#8 написал: Tigger power
Вчера, 18:46
+2
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (2995|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 6 236
Точь в точь такое же состояние последнее время)) чушь какая-то в голову лезет в ночи, сегодня только заснула и что-то меня разбудило, лежу, смотрю на картину, а там мне мультики показывают, ничего себе подумала я, сейчас пройдет подумала я, но не тут то было, еще минут пять посмотрела на движущиеся картинки и думаю ну ок, что поделать, раз проснулась надо в туалет сходить. Пришла, подозрительно посмотрела на картину, все норм, ну и уснула)) Надо избавляться от думанья на ночь и попить чаёк с травками, а окна с ютуба или тиктока иногда остаются активными и продолжают трындеть если трансляцию сначала не остановить и только потом удалять +
Зарегистрирован: 9.12.2016
             
#9 написал: Talisha
Вчера, 21:42
+2
Группа: Посетители
Репутация: (2157|0)
Публикаций: 75
Комментариев: 5 562
О! Прям совпадение! Вспомнилось, буквально в ту же ночь, что и у вас было! Я перед сном часто Слушаю в наушниках вибрационные медитации с небольшими шумовыми эффектами. А потом кладу телефон на пол на зарядке и засыпаю. В ту ночь было также с одним исключением - я вытащила нечаянно наушники из телефона и так положила его на пол. А ночью медитация неожиданно запустилась снова сама собой и достаточно громко на всю комнату пошли странные непонятные жуткие звуки через динамик телефона. Я вскочила с ужасом металась по комнате искала источник звуков, что-то на инопланетном почудилось. Пока не нашла телефон и не поняла что это моя любимая вибрационная медитация:)))))))
Показательно, что ни муж, ни сын не проснулись от нее, не шелохнулись. В то время как стоит полом скрипнуть или кроватью - ворочаются тут же.
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#10 написал: Tanusha13666
Вчера, 22:39
+1
Группа: Посетители
Репутация: (192|0)
Публикаций: 7
Комментариев: 851
Цитата: Talisha
О! Прям совпадение! Вспомнилось, буквально в ту же ночь, что и у вас было! Я перед сном часто Слушаю в наушниках вибрационные медитации с небольшими шумовыми эффектами. А потом кладу телефон на пол на зарядке и засыпаю. В ту ночь было также с одним исключением - я вытащила нечаянно наушники из телефона и так положила его на пол. А ночью медитация неожиданно запустилась снова сама собой и достаточно громко на всю комнату пошли странные непонятные жуткие звуки через динамик телефона. Я вскочила с ужасом металась по комнате искала источник звуков, что-то на инопланетном почудилось. Пока не нашла телефон и не поняла что это моя любимая вибрационная медитация:)))))))
Показательно, что ни муж, ни сын не проснулись от нее, не шелохнулись. В то время как стоит полом скрипнуть или кроватью - ворочаются тут же.

Ох, тоже жутковато, особенно спросонья, когда не понимаешь, что происходит...
Зарегистрирован: 9.11.2019
  
#11 написал: Talisha
Вчера, 22:54
+1
Группа: Посетители
Репутация: (2157|0)
Публикаций: 75
Комментариев: 5 562
Цитата: Tanusha13666
Цитата: Talisha
О! Прям совпадение! Вспомнилось, буквально в ту же ночь, что и у вас было! Я перед сном часто Слушаю в наушниках вибрационные медитации с небольшими шумовыми эффектами. А потом кладу телефон на пол на зарядке и засыпаю. В ту ночь было также с одним исключением - я вытащила нечаянно наушники из телефона и так положила его на пол. А ночью медитация неожиданно запустилась снова сама собой и достаточно громко на всю комнату пошли странные непонятные жуткие звуки через динамик телефона. Я вскочила с ужасом металась по комнате искала источник звуков, что-то на инопланетном почудилось. Пока не нашла телефон и не поняла что это моя любимая вибрационная медитация:)))))))
Показательно, что ни муж, ни сын не проснулись от нее, не шелохнулись. В то время как стоит полом скрипнуть или кроватью - ворочаются тут же.

Ох, тоже жутковато, особенно спросонья, когда не понимаешь, что происходит...

Ага. Спросонья все жутким кажется:)
Зарегистрирован: 18.05.2015
             
#12 написал: Ksenya078
Сегодня, 08:20
+1
Группа: Посетители
Репутация: (481|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 3 050
Улыбнулась от прочитанного, но не смешно, если честно. Похожее и у меня было, только без телефона. Комментарии какие интересные! И, да, правда, надо как-то не думать на ночь, все мысли на замок. Спасибо, что поделились,+++.
Зарегистрирован: 6.01.2016
      
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