История о том, как я думала, что схожу с ума

Tanusha13666 Просмотров: 919 Комментарии: 12 +16 Вчера, 11:07 by

Сегодня ночью (с 18 на 19 декабря) произошла со мной забавная история. Она не страшная, скорее несерьёзная и заставит читателей улыбнуться.В последнее время мой режим дня сбился ужасно, засыпаю под утро, в 3-4 часа ночи. Много мелких переживаний, лезут в голову ненужные мысли типа: "Если ночью есть нельзя, зачем тогда в холодильнике лампочка?" или "Почему же тогда, 15 февраля 2011, я ответила ей не так, как ответила бы сейчас?"Изредка пью лёгкое снотворное и подумываю наконец добраться до врача. И этой ночью снова не могла уснуть, мысли носились в голове, вклиниваясь и обгоняя друг друга, не давая сну наконец затащить меня в свои объятия. Немного поворочалась, проснулся мой парень, я сказал ему что-то типа: "Пора мне уже к врачу, а то такое чувство, будто я скоро сойду с ума с таким режимом сна". Он ответил парой фраз, обнял меня и очень быстро уснул. Вот уж к кому сон приходит моментально) Я повалялась ещё минут 10, решила, что сегодня тоже без снотворного не обойтись. Взяла таблетки, пошла на кухню за водой, на часах было около 2:45. Легла, сон всё не шёл, но вот наконец-то звёзды сошлись, я стала засыпать.Тут требуется одно маленькое пояснение перед дальнейшим повествованием. Я сплю почти всегда на правом боку, отвернувшись к стене, уж очень хорошо мне именно на правом боку засыпается. Мой молодой человек спит с краю дивана, рядом с диваном стоит небольшой журнальный столик.Так вот, я была в переходном состоянии между сном и явью, как со стороны столика я услышала голоса, мужской и женский, они по очереди полушёпотом что-то сказали друг другу на непонятном языке, буквально по одной секунде длились их фразы. Мои глаза резко открылись, сердце заколотилось. Живём на 5 этаже, окно закрыто, ночь, тихий район, откуда звук? Мысли были примерно такими: "А я ведь только сказала, что скоро сойду с ума с таким режимом сна, кажется,началось", " Либо это бабайка, либо кукушка и правда улетает", "Показалось может спросонья, либо кошка зашуршала?"Лежала я в непонятках минуты две, как снова раздался звук, только на этот раз он был похож на звук переключения рации, "белый шум" что ли. Длился он снова буквально секунду. В этот раз меня затрясло. Пошевелиться не могу, мой рядом сопит, не просыпается, сон у него крепкий. Проходит ещё минуты полторы-две, снова мужской голос, снова говорит буквально секунду и затихает. И тут резко от этого звука просыпается мой парень и испуганным голосом говорит:- Что это такое?- Я не знаю, - ответила я испуганно-истерическим голосом.- Что это? - спросил он ещё раз спросонья.- Я не знаю, - отвечаю ещё более испуганным голосом.И тут он берёт со стола телефон, секунды три копается в нём и произносит: "Ё-моё, тик-ток за***дел, арабы какие-то в прямом эфире! А почему щас включилось, я ж давно спать лёг?"Тут я разразилась истерическим смехом, он гладил меня, успокаивал. В итоге посмеялись вместе. Мысли про телефон возникали, но почему он заговорил сам, я понять не могла, поэтому пыталась списать звуки на что-то другое. Предупредила парня, чтоб закрыл все приложения и больше так не делал, если хочет, чтоб моя "кукушечка" оставалась на своём месте. Да и он сам немного испугался.Спасибо за внимание! Надеюсь, кто-то улыбнулся и посмеялся.

Ключевые слова: Сон бессонница голоса телефон авторская история

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