Истории из жизни
Творческие истории
Страшные фото
Стихи
Страшилки
Сны
Легенды
Несерьезные истории
Вызов духов
Лагерные байки
Страшные Арты
Видео-страшилки Аномальные явления
Криптозоология
Учебник основ мистики
Страшно интересно
Смертельные файлы
Дурдом
Сказки
Тесты
НЛО
Обзор страшных видео
Обзор страшных игр
Заброшки


Несерьезные истории

Полтергейст на стройке

Мы с друзьями, будучи школьниками, однажды ночью раскопали мусор в вентиляционном выходе бомбоубежища (не знаю, как правильно называется, но все видели такие бетонные будки-оголовки во дворах) и проникли по узкому лазу внутрь.

Бомбоубежище находилось под домом, в котором шел капитальный ремонт. Вокруг дома был установлен забор, входные двери закрывались на замок и дежурил сторож. Потом мы по-тихому время от времени незаметно залезали в бомбоубежище с улицы и тусовались в нем, пили пиво и курили сигареты, чувствуя что мы очень крутые и взрослые. Ну, дети, что возьмешь...

А однажды обнаружили, что дверь, ведущую из убежища внутрь дома, можно открыть со стороны убежища и незаметно проникнуть в дом. И тогда мы по выходным и поздними вечерами забирались в тот закрытый дом и делали в нем всякие странные вещи — переворачивали и переставляли предметы, уносили инструмент и вещи строителей в бомбоубежище, а потом через пару дней возвращали на другие места. Короче говоря, творили всякое, изображая проделки полтергейста. Хорошо, что камер видеонаблюдения тогда не использовали.

Короче говоря, веселились мы в полный рост. А потом как-то раз увидели, как у ворот собрались рабочие и приехала машина с двумя людьми в черных рясах, которые достали из машины какой-то ларец и вошли внутрь дома. Толпа напряженно молчала, а мы давились со смеху за углом. Бабки возле магазина напротив шептались про нечистую силу.

В бомбоубежище мы потом продолжали лазать, но в сам дом больше не заходили.


Автор - Andrey.Seleznev.
Источник.



Чтобы поддержать легенду.

Сегодня, 09:39 by ЛетягаПросмотров: 58Комментарии: 0
0

Ключевые слова: Бомбоубежище дом сторож строительная бригада розыгрыш экзорцизм

Другие, подобные истории:

Комментарии

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.