Полтергейст на стройке

Летяга Просмотров: 58 Комментарии: 0 0 Сегодня, 09:39 by

Мы с друзьями, будучи школьниками, однажды ночью раскопали мусор в вентиляционном выходе бомбоубежища (не знаю, как правильно называется, но все видели такие бетонные будки-оголовки во дворах) и проникли по узкому лазу внутрь.Бомбоубежище находилось под домом, в котором шел капитальный ремонт. Вокруг дома был установлен забор, входные двери закрывались на замок и дежурил сторож. Потом мы по-тихому время от времени незаметно залезали в бомбоубежище с улицы и тусовались в нем, пили пиво и курили сигареты, чувствуя что мы очень крутые и взрослые. Ну, дети, что возьмешь...А однажды обнаружили, что дверь, ведущую из убежища внутрь дома, можно открыть со стороны убежища и незаметно проникнуть в дом. И тогда мы по выходным и поздними вечерами забирались в тот закрытый дом и делали в нем всякие странные вещи — переворачивали и переставляли предметы, уносили инструмент и вещи строителей в бомбоубежище, а потом через пару дней возвращали на другие места. Короче говоря, творили всякое, изображая проделки полтергейста. Хорошо, что камер видеонаблюдения тогда не использовали.Короче говоря, веселились мы в полный рост. А потом как-то раз увидели, как у ворот собрались рабочие и приехала машина с двумя людьми в черных рясах, которые достали из машины какой-то ларец и вошли внутрь дома. Толпа напряженно молчала, а мы давились со смеху за углом. Бабки возле магазина напротив шептались про нечистую силу.В бомбоубежище мы потом продолжали лазать, но в сам дом больше не заходили.Автор - Andrey.Seleznev.Чтобы поддержать легенду.

Ключевые слова: Бомбоубежище дом сторож строительная бригада розыгрыш экзорцизм

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