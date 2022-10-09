Праздник на дне колодца

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 19:57

Причина: Стилистика автора сохранена.

MariSTyx Просмотров: 37 Комментарии: 0 0 9-10-2022, 13:40 by

— Новый год стучится! Скоро всё случится! —Горланили мы новогоднюю песню с Самарой на дне старого колодца.Вот к чему приводит хранение спиртного в непредназначенных для этого местах и неуклюжесть. А что делать, если в доставшемся мне от прабабушки маленьком деревенском доме, холодильника нет, а подпол заколочен? Вот моя дурья башка и понесла меня к ближайшему колодцу.Взяла я ведро, напихала туда бутылок с шампанским и отправила их вниз. А когда пришла доставать, подскользнувшись и сама за ними отправилась. Хорошо, вода падение смягчила. А Самара одиночество скрасила. Ведь вокруг больше ни одного дома... Ори ни ори, никто не услышит.Прабабка моя всегда от народа сторонилась и на отшибе деревни жила. Всё её ведьмой звали. Теперь я похоже, убедилась в том, что это правда. У кого ещё же может быть такой необычный колодец!Самару я, признаться, сначала испугалась. Вот плавают кости. Уже страшно, да? А вот вдруг резко из них собралась девочка с длиннющими чёрными волосами и жутким скрипучим голосом. Однако, я не по наслышке знала, что как с нечистью себя поведёшь, так и она себя с тобой вести будет. Поэтому я не орала, не пыталась выбраться, а спокойно с ней познакомилась. Оказалось, девочке здесь жутко одиноко, а ещё, что она из колодца больше выбраться не может. Запечатала его заклятием какая-то ведьма.Ну что ж, теперь мы в одной лодке, так сказать. Я без помощи Самары выбраться не смогу, а она — без моей помощи. А Новый год то уже на носу, вот-вот двенадцать пробьёт. Шампанское есть. Настроение напиться тоже есть.— Давай, девочка из колодца! Может я на пьяную голову какой заговор соображу, чтобы нас отсюда вытащить!— А я ещё ни разу шампанское не пила... — улыбнулась Самара и с резким хлопком открыла бутылку.Выпивка не принесла ни должного веселья ни вдохновения, а от воды шёл такой холод, что стучали зубы. Приуныв, я смотрела как Самара пальцами расчёсывает свои длинные волосы и мечтательно смотрит на звёздное небо. Девочка, почувствовав мой взгляд повернулась ко мне.— Глупый какой-то у тебя праздник! Напилась и грустишь!— Да вдохновение так и не пришло... И по колодцам Дед Мороз точно не лазает, так что какой тут праздник! — со вздохом ответила я.— А что этот дед обязательно нужен? Расскажи мне про него? Что он такого делает?— Ну, он подарки развозит послушным детям. Под ёлку кладёт, когда они спят...— А с непослушными что делает? — заинтересовалась моя новая подруга.— Да ничего вроде. Просто они от него подарков не получают.— Скучно! Вот потому он наверно и не пришёл к нам, что от скуки уже давно помер!— А что бы ты делала, будь ты Дедом Морозом? — посмеявшись спросила я, представив Самару в красном колпаке и с бородой.— Ух, я бы таких дел натворила! — мечтательно протянула девочка и начала перечислять: — К примеру, я замораживала бы плохих детей, утаскивала их в колодец и делала бы там из них коллекцию. Дарила бы людям кассеты на новый год. По-моему, хороший фильм — подарок намного интересней всяких там сладостей и игрушек!Приходила бы к людям не через трубу, а прям сквозь телевизор и поздравляла бы с праздником тех, кто не свалился в обморок от страха!А тех, кто упал в обморок, забирала бы в колодец и праздновала с ними новый год, как и с тобой.А самым главным подарком было бы то, что я бы засыпала и никого не трогала до следующего Нового года. Ты не представляешь, как я хочу нормально выспаться!Представив всё это, я громко рассмеялась.Вдруг наверху послышалась возня.— Помогите! — заорала я во всю глотку.— Сейчас сброшу лестницу! — крикнул мне в ответ мужской голос.— Не забудь!Упёрся в мою грудь палец Самары.— Я тебя вытащу отсюда. Не волнуйся! — сказала я с искренней улыбкой посмотрев в светящиеся глаза девочке.Та молча вложила мне в руки откуда-то взявшуюся кассету.

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