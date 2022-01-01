Правила выживания в фильмах ужасов

Правила выживания в фильмах ужасов1) Вернейшим признаком опасности является медленно вращающийся вентилятор
или аналогичные предметы (вплоть до ветряной мельницы). Увидев медленно
вращаюищиеся лопасти, следует HЕЗАМЕДЛИТЕЛЬHО покинуть опасную зону. Это -
правило номер один, и, соблюдая его, вы сохраните много здоровья и нервов.
2) Избегайте заброшенных, темных зданий, стоящих на отшибе, в особенности
это касается одиноких замках в лесах Мэна или Вирджинии.
3) Если вы заметили явные следы действия потусторонних или просто очевидно
мощных сил, как-то: скурченный штопором мост, раскуроченный изнутри склеп, -
постарайтесь удалиться миль на сто-двести и известить компетентную службу
(номер 911 набирается бесплатно).
4) Если вы обнаружили в носящей следы погрома подземной лаборатории
Пентагона (а проникнуть в таковые не составляет труда) сосуд со слизистой
зеленой субстанцией - не спешите пробовать последнюю на вкус и не суйте в нее
палец. Ведь даже если это не выедшее из-под контроля биологическое оружие, то,
вполне вероятно, это чистящее средство для канализации, из тех, которые "при
случайном попадании на кожу следует немедленно смыть большим количеством воды и
обратиться к врачу".
5) Если вы все-таки сунули палец в слизистую зеленую субстанцию, то
немедленно смойте его большим количеством воды и обратитесь к врачу. (В случае,
если по невероятному стечению обстоятельств это было все-таки не вышедшее
из-под контроля боилогическое оружие, а просто едкое чистящее средство для
канализации, такая мера может помочь).
6) Если вы случайно получили по почте, нашли в лесу или разбившемся
летательном аппарате герметически закрывающийся контейнер, заляпанный символами
радиационной, биологической и химической опасности, надписями
"!!!!!!!DANGER!!!!!!!!" и "Вскрывать только в помещении ВЫСШЕГО уровня защиты
под контроллем не менее чем трех представителей Особой секции департамента Z
Службы Специальных разработок" - постарайтесь тихо-тихо, на цыпочках, дыша
через носовой платок, убраться к чертям собачьим в соседний штат, а лучше -
куда-нибудь на другой континент; по дороге позвоните по написанному на
контейнере телефону (в крайнем случае - по номеру 911 или в полицию, и
измененным голосом расскажите о находке. Кстати, в полицию тоже звонят
бесплатно).
7) Если от троюродной прабабушки Морганы - о которой, кстати, вы прежде и
не слыхали - вам в наследство достался гримуар в черном переплете, с
исписанными кровью страницами из человеческой кожи, HЕ СПЕШИТЕ немедленно
зачитывать вслух показавшиеся вам забабными тексты. Всего лучше будет сжечь
гримуар - и не в своем камине, а в промышленном мусоросжигателе.
8) Если вы оказались на заброшенном заводе (их, похоже, в Америке просто
до черта) - тикайте. Сто против одного, что он на самом деле кишит сумасшедшими
роботами, кровожадными пришельцами и безжалостными мафиози.
9) Также следует избегать обширных подземных помещений. Тут водятся
подпольщики - американцы понимают слово "подполье" совершенно буквально, и
можно держать пари, что в редко посещаемых подземельях и подвалах кишьмя кишат
обвешанные крупнокалиберными предметами мрачные бородачи, и это в лучшем случае
- если подземелье сухое. Если же оно сырое, особенно если с потолка капает (а
наипаче всего если это ливневая канализация или что-то в этом роде) - пахнет
уже монстрами, от гигантских кырс до живых мертвецов и хищной биомассы.
10) Если маленький сынишка сообщает вам, что ночью из-под двери чулана
(чердака, погреба, гардероба) пробивается странный зеленоватый свет, и
предложит "пойти посмотреть" - берите придурка в охапку и делайте ноги.
Возможно, вы успеете уадлиться от здания на сравнительно безопасное расстояние.
11) Если во время медового месяца, который вы намерены провести на Гаити, в
Трансильвании или в джунглях Юго-Восточной Азии, вы остановитесь в небольшой
деревушке, и мудрый старик предостережет вас от посещения заброшенного замка,
Пещеры Мертвецов или Храма Черного Лотоса, - откажитесь от мысли посетить
заброшенный замок, Пещеру Мертвецов или Храм Черного Лотоса даже для того,
чтобы сделать пару снимков на память. Просто допустите, что старожилу виднее.
12) Если вы все-таки не послушались мудрого старика и намерены посетить
заброшенный замок, Пещеру Мертвецов или Храм Черного Лотоса, и старик или,
наоборот, внезапно почвуствовавшая к вам симпатию очаровательная аборигенка
пытаются навязать вам древний амулет, серебряное прадедовское распятие или
исписанный рунами кинжал, - не кобеньтесь, возьмите. Хотя бы просто на память.
13) Если вы в конце концов оказались в заброшенном замке, Пещере Мертвецов
или Храме Черного Лотоса, к примеру, укрываясь от непогоды, - по крайней мере
не рвитесь обследовать таинственные проходы, загадочные алтари с надписями на
Древнем Языке, запертые склепы и темные колодцы.
14) Если на горном курорте, где вы отдыхаете, стали таинственно пропадать
люди, попробуйте остаток отпуска провести на море. Если же вы отдыхали на
поебрежье, и пошли слухи, что не все купальщики возвращаются к оставленной на
пляже одежде и шезлонгу, подумайте: настолько ли вы любите плавать, чтобы
отказаться от идеи закончить отдых в городе, познакомиться, скажем, с шедеврами
мировой живописи.
15) Так ли вы торопитесь на свидание со своей девушкой, чтобы сокращать
путь, идя через дикий лес с наступлением темноты, особенно в ночь полнолуния,
прихолдящуюся на 13-е число, пятницу? И особенно если соседи давно судачат о
глухом вое, оглашающем этот самый лес по ночам?
16) Если хозяин небольшой гостиницы или мотеля на пустынной дороге
подозрительно настойчиво уговаривает вас остаться переночевать, немедленно
уезжайте.
17) Если вы все-таки остались на ночь в пустом мотеле, подоприте на ночь
дверь хотя бы стулом. Хорошо бы позвонить родным при хозяине - пусть знает, что
в случае чего первым заподозрят именно его. Случайно обмолвитесь, что у вас
всегда при себе запряженный серебряными пулями "Кольт". (Кстати, желательно и в
самом деле постоянно иметь таковой при себе).
18) И уж всячески избегайте принимать душ в подобных подозрительных местах.
Самое опасное при этом - оставлять открытой дверь ванной, задергивать затем
пластиковую занавексу душа и, моясь, смотреть прямо в душевую воронку. Лучше
оботритесь влажным полотенцем. Заряженный серебряными пулями "Кольт", даже
моясь, держите при себе, например, в пластиковом пакетике в пределах
непосредственной досягаемости.
19) И самое главное: если вы услышите за кадром тревожную заунывную музыку
- приготовьтесь к худшему. Если можете - бегите. Если не можете - хотя бы
постарайтесь подороже продать свою жизнь. Такая музыка особенно опасна в
сочетании с медленно вращающимися лопастями вентилятора...
Автор - неизвестен.
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Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:06
Причина: Изменен раздел.
Вчера, 23:06 by ArhipПросмотров: 146Комментарии: 0
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