Правила выживания в фильмах ужасов

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 23:06

Причина: Изменен раздел.

Arhip Просмотров: 146 Комментарии: 0 +1 Вчера, 23:06 by

1) Вернейшим признаком опасности является медленно вращающийся вентиляторили аналогичные предметы (вплоть до ветряной мельницы). Увидев медленновращаюищиеся лопасти, следует HЕЗАМЕДЛИТЕЛЬHО покинуть опасную зону. Это -правило номер один, и, соблюдая его, вы сохраните много здоровья и нервов.2) Избегайте заброшенных, темных зданий, стоящих на отшибе, в особенностиэто касается одиноких замках в лесах Мэна или Вирджинии.3) Если вы заметили явные следы действия потусторонних или просто очевидномощных сил, как-то: скурченный штопором мост, раскуроченный изнутри склеп, -постарайтесь удалиться миль на сто-двести и известить компетентную службу(номер 911 набирается бесплатно).4) Если вы обнаружили в носящей следы погрома подземной лабораторииПентагона (а проникнуть в таковые не составляет труда) сосуд со слизистойзеленой субстанцией - не спешите пробовать последнюю на вкус и не суйте в неепалец. Ведь даже если это не выедшее из-под контроля биологическое оружие, то,вполне вероятно, это чистящее средство для канализации, из тех, которые "прислучайном попадании на кожу следует немедленно смыть большим количеством воды иобратиться к врачу".5) Если вы все-таки сунули палец в слизистую зеленую субстанцию, тонемедленно смойте его большим количеством воды и обратитесь к врачу. (В случае,если по невероятному стечению обстоятельств это было все-таки не вышедшееиз-под контроля боилогическое оружие, а просто едкое чистящее средство дляканализации, такая мера может помочь).6) Если вы случайно получили по почте, нашли в лесу или разбившемсялетательном аппарате герметически закрывающийся контейнер, заляпанный символамирадиационной, биологической и химической опасности, надписями"!!!!!!!DANGER!!!!!!!!" и "Вскрывать только в помещении ВЫСШЕГО уровня защитыпод контроллем не менее чем трех представителей Особой секции департамента ZСлужбы Специальных разработок" - постарайтесь тихо-тихо, на цыпочках, дышачерез носовой платок, убраться к чертям собачьим в соседний штат, а лучше -куда-нибудь на другой континент; по дороге позвоните по написанному наконтейнере телефону (в крайнем случае - по номеру 911 или в полицию, иизмененным голосом расскажите о находке. Кстати, в полицию тоже звонятбесплатно).7) Если от троюродной прабабушки Морганы - о которой, кстати, вы прежде ине слыхали - вам в наследство достался гримуар в черном переплете, сисписанными кровью страницами из человеческой кожи, HЕ СПЕШИТЕ немедленнозачитывать вслух показавшиеся вам забабными тексты. Всего лучше будет сжечьгримуар - и не в своем камине, а в промышленном мусоросжигателе.8) Если вы оказались на заброшенном заводе (их, похоже, в Америке простодо черта) - тикайте. Сто против одного, что он на самом деле кишит сумасшедшимироботами, кровожадными пришельцами и безжалостными мафиози.9) Также следует избегать обширных подземных помещений. Тут водятсяподпольщики - американцы понимают слово "подполье" совершенно буквально, иможно держать пари, что в редко посещаемых подземельях и подвалах кишьмя кишатобвешанные крупнокалиберными предметами мрачные бородачи, и это в лучшем случае- если подземелье сухое. Если же оно сырое, особенно если с потолка капает (анаипаче всего если это ливневая канализация или что-то в этом роде) - пахнетуже монстрами, от гигантских кырс до живых мертвецов и хищной биомассы.10) Если маленький сынишка сообщает вам, что ночью из-под двери чулана(чердака, погреба, гардероба) пробивается странный зеленоватый свет, ипредложит "пойти посмотреть" - берите придурка в охапку и делайте ноги.Возможно, вы успеете уадлиться от здания на сравнительно безопасное расстояние.11) Если во время медового месяца, который вы намерены провести на Гаити, вТрансильвании или в джунглях Юго-Восточной Азии, вы остановитесь в небольшойдеревушке, и мудрый старик предостережет вас от посещения заброшенного замка,Пещеры Мертвецов или Храма Черного Лотоса, - откажитесь от мысли посетитьзаброшенный замок, Пещеру Мертвецов или Храм Черного Лотоса даже для того,чтобы сделать пару снимков на память. Просто допустите, что старожилу виднее.12) Если вы все-таки не послушались мудрого старика и намерены посетитьзаброшенный замок, Пещеру Мертвецов или Храм Черного Лотоса, и старик или,наоборот, внезапно почвуствовавшая к вам симпатию очаровательная аборигенкапытаются навязать вам древний амулет, серебряное прадедовское распятие илиисписанный рунами кинжал, - не кобеньтесь, возьмите. Хотя бы просто на память.13) Если вы в конце концов оказались в заброшенном замке, Пещере Мертвецовили Храме Черного Лотоса, к примеру, укрываясь от непогоды, - по крайней мерене рвитесь обследовать таинственные проходы, загадочные алтари с надписями наДревнем Языке, запертые склепы и темные колодцы.14) Если на горном курорте, где вы отдыхаете, стали таинственно пропадатьлюди, попробуйте остаток отпуска провести на море. Если же вы отдыхали напоебрежье, и пошли слухи, что не все купальщики возвращаются к оставленной напляже одежде и шезлонгу, подумайте: настолько ли вы любите плавать, чтобыотказаться от идеи закончить отдых в городе, познакомиться, скажем, с шедеврамимировой живописи.15) Так ли вы торопитесь на свидание со своей девушкой, чтобы сокращатьпуть, идя через дикий лес с наступлением темноты, особенно в ночь полнолуния,прихолдящуюся на 13-е число, пятницу? И особенно если соседи давно судачат оглухом вое, оглашающем этот самый лес по ночам?16) Если хозяин небольшой гостиницы или мотеля на пустынной дорогеподозрительно настойчиво уговаривает вас остаться переночевать, немедленноуезжайте.17) Если вы все-таки остались на ночь в пустом мотеле, подоприте на ночьдверь хотя бы стулом. Хорошо бы позвонить родным при хозяине - пусть знает, чтов случае чего первым заподозрят именно его. Случайно обмолвитесь, что у васвсегда при себе запряженный серебряными пулями "Кольт". (Кстати, желательно и всамом деле постоянно иметь таковой при себе).18) И уж всячески избегайте принимать душ в подобных подозрительных местах.Самое опасное при этом - оставлять открытой дверь ванной, задергивать затемпластиковую занавексу душа и, моясь, смотреть прямо в душевую воронку. Лучшеоботритесь влажным полотенцем. Заряженный серебряными пулями "Кольт", дажемоясь, держите при себе, например, в пластиковом пакетике в пределахнепосредственной досягаемости.19) И самое главное: если вы услышите за кадром тревожную заунывную музыку- приготовьтесь к худшему. Если можете - бегите. Если не можете - хотя быпостарайтесь подороже продать свою жизнь. Такая музыка особенно опасна всочетании с медленно вращающимися лопастями вентилятора...Автор - неизвестен.

Ключевые слова: Дома правила следы леса

Другие, подобные истории: