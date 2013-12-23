Неудачная покупка

Estellan Просмотров: 239 Комментарии: 3 +3 Вчера, 19:27 by

Что-то рассмотреть через мешок, который в данный момент окутывал мою голову было сложно, но я старался. Впрочем, ничего такого эдакого, на что можно было бы посмотреть вокруг не было, так что пришлось смириться и просто слушать.Хотя и слушать тоже было особо нечего. Сделка шла своим чередом. В конце концов работорговец раскланялся, напоследок стянув с моей башки мешок, и поспешно скрылся за дверью, явно не собираясь объясняться с покупателем.- Вот б***ть, - вежливо поприветствовал я своего нового владельца.От такого приветствия тот несколько мгновений хлопал глазами, прежде чем сумел собраться с силами и заговорить.- Чет мне кажется, что меня обманули. Раб с именем Фублин… я думал - ты азиат?- Ну, меня, кажись тоже обманули. Я думал, что ты аристократ. А ты, так, удачливый торгаш средней руки… или неудачливый, как посмотреть. Я просто с похмелья был в день торгов. С каждым бывает. А это – что? Ваша дача? Ну да, склеп так себе, служанка в отпуске или ты и швец, и жрец… и как там дальше было?От продолжения разговора в таком духе вампир, казалось, опешил окончательно.- Впервые в жизни… да и посмертии вижу настолько наглого раба…- Двадцать первый век за стенами твоей хибарки, ты бы, того, иногда выглядывал бы за стены, что ли? – цыкнул я на упыря и прошествовал к одной из стен, едва слышно позвякивая на ходу звеньями, из которых состоял рабский ошейник. – Рано или поздно в твоем захолустье тоже спинеры появятся – тебе аще башню сорвет. Это, что, подделка под Мане? Ну ладно, я понимаю, что вы в зеркалах не отражаетесь. Но глаза, глаза-то у вас есть?Прицельно и достаточно весомо я плюнул прямо в тонкую душевную организацию вампира. Попал. Вампир, полыхая гневом, мгновенно оказался рядом, когтем подцепив звено ошейника, подтягивая к себе и вверх, явно намериваясь лишить меня точки опоры.- Я тебя купил. Теперь ты моя вещь, понял? Сожру, - невнятно пригрозил тот, клацнув клыками в добром десятке сантиметров от моего носа.- А вот это маловероятно, - подняв руку, я, с усилием, стоит признать, расцепил вампирский коготь с моим ошейником. – Думаешь, ты первый вампир в моем, длинном, если тебе интересно, списке владельцев?- Врешь, - почему-то ответил тот, не настаивая на попытках что-нибудь мне оттяпать.- А смысл? Ты же все равно попытаешься. Хочешь узнать происхождение моего имени? Хотя… тут, как говорится, надо один раз увидеть самому.Пройдясь по комнате, я добрался до стола, нашел один, относительно чистый, стакан. Посмотрел на просвет.- Н-н-нда… Ты бы все же нанял уборщицу, что ли? Жить в этом хлеву невозможно, да и умереть я бы врагу не пожелал.Не дожидаясь ответа от владельца сего подвядшего великолепия, я шарахнул стакан о стену, подобрал осколок и, прихватив второй стакан, полоснул стеклом по ладони, сцеживая алые капли в емкость.- Венецианское стекло, - придушенно выдохнул вампир.- Тебя там, что, жаба душит? Переживешь… - решив, что ему и этого хватит, я зажал порез, а стакан поставил на стол. – Угощайся, убогий.Повторного приглашения не потребовалось, я и так отчетливо видел, как тот принюхивался. Опасливо приблизившись, он все же подхватил стакан, принюхался к содержимому.- Как гласит древняя китайская мудрость – Ни сы, - напутствовал я вампира, едва тот собрался отпить, почти заставив его подавиться возмущением.- Фу, блин… - поморщился упырь, тоже принявшись рассматривать стакан на просвет. Ага, похоже, о найме прислуги он все же задумался. Удалось в эту темную душу заронить зерно светлого, мудрого и вечного.- Чет ты рано сдался. Даже не попробовал. Не боись, весь букет открывается не сразу.Вампир все же решился попробовать. Не скажу как много, но перекосило его почти сразу. Позеленел или показалось? О том, что жаба победила, я понял по тому факту, что он все же решился сделать глоток.- Фу, блин… - продублировал упырь, шаря взглядом по комнате. Во взгляде читалась только одна мысль «чем же это можно перебить»?- Ну? Чо как? С другой посудой экспериментировать будем или ты уже понял, что в пищу я не гожусь?- Ты, что, отравлен? – собеседника перекосило еще сильней.- Не… просто вашей братии жрать это невозможно. Все равно, что человека кормить песком, завернутым в сурстремминг. Может и сытно, но на вкус как Блевансон, блюдо французского повара де Блюю.- Но ведь я купил тебя на рынке рабов! – возмутился вампир.- Ага. Сэкономил?- И немалые деньги заплатил.- Угу, слышал я, сколько за меня просили. Я, знаешь ли, тоже опытный ссыкономист. Думал, забесплатно на ужин попаду. Пожру как человек. А на месте оказалось, что ужином предстоит быть мне. Даже слинять не успел.- Обещали экзотический букет.- М-м-м… А ты еще не понял?- А в итоге подсунули… Подожди. Что?- Твои друзья тебя нае… разыграли, одним словом. Ты бабосики отвалил, они на хвост своему поставщику упали и залегли на дно, пока ты не раздуплился.- Я ни слова не понял из того, что ты только что сказал, - похлопал глазами немертвый.- Осспади…- Не смей! – перебил меня вампир.- Да вы, батенька, консерватор. Прямо скажу – ретроград. Ладно. Короче, я так понимаю, ни в схемах развода, ни в киберцыганах, ни в отмывании бабулек ты не в курсе. Придется провести тебе краткий ликбез. Да и подучить кое-чему, что пригодится в повседневной жизни. Я так помню, у тебя через неделю сходка эта ваша… вспоминай китайскую мудрость. А сейчас начнем делать из тебя современного человека. А то ты на этих рынках рабов один раз что-то точно такое купишь, чем потравишься насмерть. Пора бы тебе начинать охотиться самостоятельно.Ровно через неделю я стоял у входа в зал, где мой нынешний владелец приветствовал свою собравшуюся братию. Приветствовал недолго, но в таких выражениях, что те, кто постарше не понимали, а те кто посовременней сразу стали обшаривать зал на предмет оружия. Да уж, немногие из них уже были способны на столь длительное, экзотическое и непрерывное пешее эротическое.«Мой пе***к», - мысленно умилился я, но решил не дожидаться того момента, когда гости все же выяснят кому обязаны новообразованием в голове своего коллеги. И я сейчас не про кочергу, которой кто-то зарядил прямо от камина.За неделю я успел достаточно хорошо изучить дом владельца, чтобы сейчас безошибочно идти прямо к своей цели, на ходу стягивая цепь ошейника, которая сразу же начала врастать в ладонь. Плоть к плоти.У самой своей цели я и встретил Мириам, удачно замаскировавшуюся под вампиршу. По крайней мере накрашена она точно была так, словно не отражалась в зеркале.- И не стыдно тебе издеваться над стариком? – она отлепилась от стены, преградив мне дорогу.- Если человек… да и нелюдь, с возрастом получили только возраст, уважать я его за это не намерен. Дурак с возрастом превращается только в старого дурака. Напомнить тебе, что он планировал меня сожрать? Как и сотни, а может и тысячи людей – до, - я отодвинул девушку с дороги, добрался до нужной двери, поковырялся в замке. – Ты идешь?- Иду, я и так пропустила все шоу в зале, - подхватив юбки, она втянулась в комнату за мной.- Дверь закрой. Нам тут лишние глаза не нужны.- Так ты узнал, где он хранит свой личный золотой запас?- Ну не золотой… но кое-что ценное у нашего подопытного завалялось, - пошарив по стене я нашел нужную панель, надавил, потайная дверь открылась, явив нашему взгляду нишу.- Никакой фантазии. Все хранят прямо в доме, - вздохнул я. – А представляешь, какие бы проценты на эти сбережения за пару сотен лет накапали бы?Тут очень пригодилась стянутая с одного из столов скатерть, быстро переоборудованная в мешок для выноса ценностей. В нее мы и стали сгребать все добро.- Подбирать что будешь? – кивнул я напарнице.- Не, дома посмотрю. Со скупщиками уже договорилась. Потихоньку самое ценное продадим. А потом? Будем менять город?- Зачем?- А если по следу пойдут?- А это будут уже их проблемы. Когда они закончат в зале, я уже сменю и возраст, и внешность, а может, и расу. Твоя затея, и мой новый псевдоним подкинули мне одну неплохую идею. Пока упыри догонят что к чему, я успею обнести еще несколько их усадеб – как два пальца… А эликсиры им и так неплохо нюх отбивают. Кто догадается ловить метаморфа и ведьму? Они если и знают о существовании моей расы, то знакомы только с низшими из них, теми, кто превращается из человека только в человека. А до моего уровня…Я усмехнулся и вскарабкался на подоконник, предварительно высадив окно.- Полетишь со мной?- Неа… хочу посмотреть чем все закончится. А то обычные вапирские балы это такая скукота. Сегодня впервые будет весело.- Ну как знаешь.Подтянув свою добычу, я принялся меняться. Ну вампирский бал, так вампирский бал. В первую очередь оформились кожистые крылья, следом стало меняться все тело. В эту ночь, первый и последний раз, над местностью, тихо матерясь, кружила в небе небывалых размеров летучая лисица, подарив несколько десятков лет ночных кошмаров жителям многих окрестных деревень.

Ключевые слова: Вампир ведьма метаморф авторская история

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